Co z 1. Dywizją Piechoty Legionów i 8. Dywizją AK? Wiceminister Bejda odpowiada

9 lipca Mariusz Błaszczak złożył interpelację poselską nr 10862 do ministra obrony narodowej w sprawie opóźnień w formowaniu dwóch nowych dywizji. W jej treści zawarł następujące pytania:

Ile zmian w koncepcjach formowania obu dywizji wprowadzono po 13 grudnia 2023 roku, w szczególności w zakresie dyslokacji jednostek, a także o jaki okres wydłużono czas sformowania dywizji i poszczególnych jednostek wchodzących w ich skład? Czy wszystkie potrzeby związane z formowaniem jednostek obu dywizji zostały zabezpieczone w „Planie Inwestycji Budowlanych“ oraz „Planie Modernizacji Technicznej“, w szczególności w zakresie tworzenia jednostek pancernych, zmechanizowanych oraz artylerii? Jeżeli nie, to kiedy planowane jest ich zabezpieczenie? Czy prawdą jest, że wprowadzone decyzją kierownictwa MON limity etatowe dla jednostek wchodzących w skład tworzonych dywizji uniemożliwiają nabór wszystkich kandydatów zainteresowanych służbą wojskową, spełniających kryteria naboru?

Z upoważnienia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odpowiedzi na nią udzielił Paweł Bejda, jak możemy przeczytać:

„Po dniu 13 grudnia 2023 r. nie dokonano żadnych zmian w koncepcji formowania 1. Dywizji Piechoty Legionów. Szczegóły dotyczące terminów formowania poszczególnych pododdziałów wchodzących w skład wymienionej dywizji stanowią informację niejawną. Jednocześnie, obecnie trwa proces uzgadniania koncepcji formowania 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Potrzeby wynikające z formowania ww. 1. Dywizji Piechoty Legionów oraz 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej zostały częściowo zabezpieczone w centralnych planach rzeczowych, w szczególności w zakresie zakupu sprzętu wojskowego, ujętego w Planie Modernizacji Technicznej. W pozostałym zakresie uzupełnienie potrzeb niniejszych dywizji jest realizowane poprzez przesunięcia sprzętu wojskowego z zasobów Sił Zbrojnych RP. W zakresie Planu Inwestycji Budowlanych, zadania inwestycyjne na rzecz nowo formowanych dywizji wprowadzane są sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych, synchronizowanych z terminami dostaw sprzętu wojskowego oraz adekwatnie do możliwości finansowych resortu obrony narodowej”.

Bejda dodał, że

„uzupełnianie jednostek wojskowych, w tym nowo formowanych dywizji, stanem osobowym odbywa się stosownie do ustaleń zawartych w harmonogramie zmian w stanach osobowych w Siłach Zbrojnych RP na 2025 r. Prognozowane stany etatowe określone są w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz wydanych na jego podstawie dokumentach organizacyjno-etatowych i stanowią informacje niejawne”

Formowanie 1. Podlaskiej Dywizji Piechoty Legionów

Formowanie 1. Podlaskiej Dywizji Piechoty Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęto we wrześniu 2022 roku na mocy decyzji ówczesnego ministra obrony narodowej Marusza Błaszczaka.Dywizja jest piątym związkiem taktycznym Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP i ma na celu wzmocnienie obrony wschodniej Polski, szczególnie w województwie podlaskim, między obszarami odpowiedzialności 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dywizja ma składać się z czterech brygad ogólnowojskowych (każda po cztery bataliony), w tym brygad zmechanizowanych, zmotoryzowanych i pancernych, a także brygady artylerii oraz jednostek wsparcia (pułki logistyczne, przeciwpancerne, przeciwlotnicze, bataliony dowodzenia, rozpoznania i chemiczne). Docelowo ma liczyć ponad 30 tys. żołnierzy

W 2024 roku oddano do użytku sześć tymczasowych obozowisk kontenerowych w Kolnie, Wojewodzinie, Czartajewie, Białymstoku i Czerwonym Borze dla pododdziałów zmotoryzowanych, czołgów, rozpoznawczych i przeciwlotniczych. Trwa budowa stałej infrastruktury, m.in. w Ciechanowie (dla dowództwa i batalionu łączności), Grajewie i Czerwonym Borze. Kolejne cztery obozowiska (Wielbark, Ciechanów, Czarna Białostocka, Ostrołęka) mają być gotowe w 2025 roku.

Dywizja będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt, w tym czołgi K2, Abrams, armatohaubice K9, AHS Krab, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet K239 Chunmoo, systemy bezzałogowe Gladius oraz polskie BWP i KTO zintegrowane z systemem kierowania ogniem ZZKO Topaz.

Proces tworzenia dywizji ma trwać do 10 lat (do ok. 2032 roku).

Formowanie 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Formowanie 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej im. Romualda Traugutta rozpoczęto 3 listopada 2023 roku decyzją ówczesnego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Jest to szósty związek taktyczny Wojsk Lądowych, mający wzmocnić obronność na południe od Warszawy. Dywizja ma mieć strukturę „czwórkową”, obejmującą cztery brygady (dwie zmechanizowane, jedna zmotoryzowana, jedna pancerna), każda po cztery bataliony, oraz jednostki wsparcia: pułk logistyczny, przeciwpancerny, przeciwlotniczy, bataliony dowodzenia, rozpoznania i chemiczny.

Jednostki będą rozmieszczone w województwach świętokrzyskim (m.in. Połaniec, Staszów, Jędrzejów, Gniewięcin, Boleścice/Piołunka), mazowieckim (Nowe Miasto nad Pilicą, Łaziska k. Radomia), łódzkim, śląskim, małopolskim i podkarpackim (Mielec, Kolbuszowa).

Dywizja ma być wyposażona w nowoczesny sprzęt, choć szczegóły nie zostały w pełni określone. Planuje się wykorzystanie podobnego sprzętu jak w innych dywizjach, np. czołgów, armatohaubic i systemów bezzałogowych.

Proces tworzenia dywizji ma trwać do 10 lat, z pierwszym etapem (formowanie dowództwa) planowanym na ukończenie do 2028 roku.

Dywizja ma dziedziczyć tradycje 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej z 1944 roku, sformowanej podczas Powstania Warszawskiego na Żoliborzu. Jej celem jest wzmocnienie zdolności obronnych w centralnej i południowej Polsce, w odpowiedzi na zagrożenia, szczególnie ze strony Rosji.