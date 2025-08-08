Rząd Niemiec wprowadził częściowe embargo na eksport broni do Izraela w odpowiedzi na działania militarne w Strefie Gazy. Kanclerz Friedrich Merz podkreślił, że Niemcy wstrzymają dostawy uzbrojenia, które mogłoby zostać użyte w Gazie, „do odwołania”, w związku z decyzją Izraela o nasileniu operacji wojskowych w regionie.

„Izrael ma prawo bronić się przed terrorem Hamasu” – stwierdził Merz, dodając, że priorytetem Niemiec jest uwolnienie zakładników i negocjacje w sprawie zawieszenia broni. Podkreślił, że rozbrojenie Hamasu jest kluczowe, a organizacja „nie może odgrywać roli w przyszłości Gazy”. Jednocześnie kanclerz wyraził obawy, że eskalacja działań militarnych komplikuje osiągnięcie tych celów, co z perspektywy rządu federalnego staje się coraz trudniejsze do pogodzenia.

W ocenie Merza, zatwierdzenie rozszerzenia izraelskiej ofensywy ma utrudnić realizację tych celów.

Rząd niemiecki pozostaje głęboko zaniepokojony „trwającym cierpieniem ludności cywilnej w Strefie Gazy” – podkreślił Merz. „W związku z planowaną ofensywą rząd Izraela ponosi jeszcze większą niż dotychczas odpowiedzialność za dostawy. Musi on zapewnić kompleksowy dostęp do dostaw pomocy humanitarnej, w tym dla organizacji ONZ i innych instytucji pozarządowych”.

Izrael musi „kontynuować kompleksową i trwałą poprawę sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy, postępując zgodnie z właściwymi krokami podjętymi w ciągu ostatnich kilku dni” – kontynuował Kanclerz. Wezwał również rząd Izraela, aby „nie podejmował dalszych kroków w kierunku aneksji Zachodniego Brzegu”.

Izrael planuje przejęcie kontroli nad miastem Gaza

W piątek (8 sierpnia) rano biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu poinformowało, że gabinet bezpieczeństwa zatwierdził plan przejęcia kontroli nad miastem Gaza.

Izraelskie siły mają skierować nakazy opuszczenia tego regionu przed nową ofensywą do ok. 1 mln Palestyńczyków. Zanim zapadła ta decyzja, Netanjahu oświadczył, że Izrael zamierza przejąć pełną kontrolę nad Strefą Gazy i ostatecznie przekazać ją bliżej niesprecyzowanym władzom cywilnym.

Lider izraelskiej opozycji Jair Lapid określił decyzję o zajęciu Gazy jako „katastrofę”, która „doprowadzi do wielu kolejnych katastrof”. Planowany podbój największego miasta Strefy Gazy doprowadzi do śmierci zakładników i wielu izraelskich żołnierzy, napisał Lapid na platformie X.

7 sierpnia media informowały, że w Jerozolimie, Tel Awiwie i innych izraelskich miastach wielu demonstrowało przeciwko planowanej przez rząd eskalacji walk w Strefie Gazy. W Jerozolimie demonstranci zebrali się przed oficjalną rezydencją premiera Benjamina Netanjahu. Żądali porozumienia w sprawie uwolnienia wciąż przetrzymywanych zakładników.

SPD wyraża aprobatę dla decyzji Merza

Adis Ahmetović, rzecznik prasowy frakcji parlamentarnej SPD powiedział dziennikowi „Spiegel”, że jego grupa z zadowoleniem przyjęła oświadczenie Merza: „Ale to może być tylko jeden krok. Muszą nastąpić kolejne”. Możliwe jest całkowite lub częściowe zawieszenie umowy stowarzyszeniowej UE z Izraelem. Ewakuacja medyczna, zwłaszcza ciężko rannych dzieci, jest również możliwa, powiedział polityk SPD. „Co więcej, sankcje wobec izraelskich ministrów nie mogą być już tematem tabu”.

Sprzedaż broni do Izraela

Niemcy są drugim co do wielkości dostawcą broni dla Izraela (po USA), odpowiadając za około 30% izraelskiego importu broni w latach 2019–2023. Eksport obejmuje głównie sprzęt obronny, taki jak okręty podwodne, systemy obrony powietrznej, pojazdy opancerzone oraz komponenty do samolotów szkoleniowych. Warto jednak zauważyć, że od marca 2024 roku miesięczna wartość pozwoleń eksportowych spadła do około 1 mln euro, co wskazuje na ograniczenie skali dostaw.

Od października 2023 roku do maja 2025 roku niemiecki rząd zatwierdził eksport broni i sprzętu wojskowego do Izraela o łącznej wartości 485,1 mln euro. Eksport budzi krytykę w Niemczech, szczególnie ze strony partii lewicowych (np. Lewica, BSW) oraz organizacji praw człowieka, które wskazują na możliwe współudział Niemiec w naruszeniach prawa międzynarodowego w Strefie Gazy.