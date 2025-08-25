Polska zbrojeniówka idzie w nowoczesność. Cenzin prezentuje nowości na MSPO 2025

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, spółka Cenzin, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGZ, zaprezentuje premierowy sprzęt uzbrojenia od HECKLER & KOCH oraz innowacyjne bezzałogowe statki powietrzne krajowego producenta Spectre Defence Solutions.

HECKLER & KOCH - nowości w ofercie Cenzin

W centrum ekspozycji Cenzin w hali Polskiej Grupy Zbrojeniowej znajdą się najnowsze i najbardziej rozpoznawalne modele broni marki HECKLER & KOCH, producenta znanego z najwyższej jakości sprzętu uzbrojenia użytkowanego przez siły zbrojne oraz jednostki specjalne na całym świecie, w tym także polskie.

Jakie nowości zobaczymy?

7,62×51 mm lekki karabin maszynowy HK421;

Karabin wyborowy HK G210;

Karabinki szturmowe rodziny HK 433 i 437 oraz HK 416, w tym wersja HK G95K A1, najnowszy karabinek użytkowanym przez Siły Zbrojne Federalnej Republiki Niemiec;

Karabin HK G28;

Pistolety HK SFP9-SF, HK USP MARK23;

Granatniki, w tym automatyczny HK GMG w kalibrze 40×53 mm oraz ładowany pojedynczo HK 169;

Legendarny HK MP5 oraz HK UMP - najnowszy pistolet maszynowy polskiej Policji;

Powtarzalne i samopowtarzalne strzelby Mossberg 590A1 oraz 940;

Bezzałogowe statki powietrzne Spectre Defence Solutions

Oprócz broni strzeleckiej Cenzin zaprezentuje również systemy bezzałogowe krótkiego zasięgu polskiego producenta - Spectre Defence Solutions.

Na co warto zwrócić uwagę?

Bezzałogowy statek powietrzny VTOL o stałym płacie, wykonany w technologii kompozytowej, przeznaczony do misji transportowych i patrolowych z możliwością przenoszenia głowic obserwacyjnych oraz ładunków.

Amunicja krążąca o stałym płacie, przeznaczona do zwalczania celów żywych i sprzętu wojskowego, charakteryzująca się zasięgiem radiowym do 50 km i odpornością na zakłócenia.

Quadrocopter FPV kamikadze z precyzyjnymi kamerami dziennymi oraz IR.

Wielomodułowy quadrocopter Kikimora o masie startowej 40 kg, oferowany w konfiguracjach tethered, jako wirtualny maszt radiowy, w wersji cargo lub do precyzyjnego zrzutu min przeciwpancernych. Produkt ten zgłoszony został jako innowacja technologiczna do konkursu towarzyszącego MSPO - Defender 2025.

Nowoczesna optoelektronika

Uzupełnienie ekspozycji stanowić będzie nowoczesna optoelektronika, w tym m.in.:

Celownik SWIR dalekiego zasięgu BROLIS Sight S100U;

Celownik termowizyjny nowej generacji BROLIS HTR-5U;

Kompaktowy wskaźnik laserowy BROLIS LP5X z iluminatorem IR;

Celowniki LW75 oraz Thunder;

Monokular Falcon;

Lornetka Habrok;

Systemy SWIR marki BROLIS;

Celowniki laserowe dzienne i nocne;

Okulary taktyczne i balistyczne polskiego producenta OPC;