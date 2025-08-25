Polska zbrojeniówka idzie w nowoczesność. Cenzin prezentuje nowości na MSPO 2025

2025-08-25 12:00

Spółka Cenzin, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGZ, zaprezentuje premierowy sprzęt uzbrojenia od HECKLER & KOCH oraz innowacyjne bezzałogowe statki powietrzne na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, spółka Cenzin, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGZ, zaprezentuje premierowy sprzęt uzbrojenia od HECKLER & KOCH oraz innowacyjne bezzałogowe statki powietrzne krajowego producenta Spectre Defence Solutions.

HECKLER & KOCH - nowości w ofercie Cenzin

W centrum ekspozycji Cenzin w hali Polskiej Grupy Zbrojeniowej znajdą się najnowsze i najbardziej rozpoznawalne modele broni marki HECKLER & KOCH, producenta znanego z najwyższej jakości sprzętu uzbrojenia użytkowanego przez siły zbrojne oraz jednostki specjalne na całym świecie, w tym także polskie.

Jakie nowości zobaczymy?

  • 7,62×51 mm lekki karabin maszynowy HK421;
  • Karabin wyborowy HK G210;
  • Karabinki szturmowe rodziny HK 433 i 437 oraz HK 416, w tym wersja HK G95K A1, najnowszy karabinek użytkowanym przez Siły Zbrojne Federalnej Republiki Niemiec;
  • Karabin HK G28;
  • Pistolety HK SFP9-SF, HK USP MARK23;
  • Granatniki, w tym automatyczny HK GMG w kalibrze 40×53 mm oraz ładowany pojedynczo HK 169;
  • Legendarny HK MP5 oraz HK UMP - najnowszy pistolet maszynowy polskiej Policji;
  • Powtarzalne i samopowtarzalne strzelby Mossberg 590A1 oraz 940;
MSPO2024 - Ekspozycja PGZ

Bezzałogowe statki powietrzne Spectre Defence Solutions

Oprócz broni strzeleckiej Cenzin zaprezentuje również systemy bezzałogowe krótkiego zasięgu polskiego producenta - Spectre Defence Solutions.

Na co warto zwrócić uwagę?

  • Bezzałogowy statek powietrzny VTOL o stałym płacie, wykonany w technologii kompozytowej, przeznaczony do misji transportowych i patrolowych z możliwością przenoszenia głowic obserwacyjnych oraz ładunków.
  • Amunicja krążąca o stałym płacie, przeznaczona do zwalczania celów żywych i sprzętu wojskowego, charakteryzująca się zasięgiem radiowym do 50 km i odpornością na zakłócenia.
  • Quadrocopter FPV kamikadze z precyzyjnymi kamerami dziennymi oraz IR.
  • Wielomodułowy quadrocopter Kikimora o masie startowej 40 kg, oferowany w konfiguracjach tethered, jako wirtualny maszt radiowy, w wersji cargo lub do precyzyjnego zrzutu min przeciwpancernych. Produkt ten zgłoszony został jako innowacja technologiczna do konkursu towarzyszącego MSPO - Defender 2025.

Nowoczesna optoelektronika

Uzupełnienie ekspozycji stanowić będzie nowoczesna optoelektronika, w tym m.in.:

  • Celownik SWIR dalekiego zasięgu BROLIS Sight S100U;
  • Celownik termowizyjny nowej generacji BROLIS HTR-5U;
  • Kompaktowy wskaźnik laserowy BROLIS LP5X z iluminatorem IR;
  • Celowniki LW75 oraz Thunder;
  • Monokular Falcon;
  • Lornetka Habrok;
  • Systemy SWIR marki BROLIS;
  • Celowniki laserowe dzienne i nocne;
  • Okulary taktyczne i balistyczne polskiego producenta OPC;

"Tegoroczna obecność Cenzin na MSPO stanowi dla Spółki bardzo ważny i istotny moment. Po długoletniej przerwie w występowaniu w charakterze wystawcy, ponownie możemy zaprezentować naszą ofertę produktową – jednakże tym razem już w ramach wspólnej ekspozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wybrane z szerokiego portfolio Spółki produkty, prezentowane na targach, stanowią uzupełnienie oferty PGZ S.A. o komplementarne, specjalistyczne rozwiązania od broni strzeleckiej po nowoczesną optoelektronikę oraz zaawansowane systemy bezzałogowe krajowej produkcji. Prezentowane systemy BSP opracowane przez Spectre Defence Solutions stanowią bardzo istotne poszerzenie naszej oferty o wyroby będące realną konkurencją dla czołowych światowych producentów tej klasy sprzętu" – informuje Paweł Terlecki, Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Cenzin sp. z o.o.

