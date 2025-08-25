Brytyjskie wsparcie dla Ukrainy. Program szkoleń przedłużony do 2026 roku

Brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło znaczące rozszerzenie programu szkoleniowego Interflex, którego Wielka Brytania jest liderem wśród 13 innych państw. Program, który dotychczas przeszkolił ponad 50 tys. ukraińskich wojskowych, zostanie przedłużony do końca 2026 roku. Ta inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia obronności Ukrainy w obliczu trwającej agresji Rosji.

John Healey, minister obrony Wielkiej Brytanii, podkreślił wagę kontynuacji wsparcia:

„Będziemy nadal zwiększać nasze wsparcie wraz z sojusznikami, aby Ukraina mogła dziś się bronić, a jutro móc odstraszać (wroga). W obliczu ciągłych ataków Rosji musimy zapewnić Siłom Zbrojnym Ukrainy jak najsilniejszą pozycję”.

Dodał również, że prowadzenie kursów szkoleniowych ma znaczenie zarówno dla Ukrainy, jak i dla Wielkiej Brytanii, ponieważ „Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Europa”.

Zmiana priorytetów szkoleniowych i wymiana doświadczeń

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort obrony, program szkoleniowy ewoluuje. Stopniowo odchodzi się od kursów skupionych na podstawowych umiejętnościach bojowych na rzecz większego nacisku na szkolenia dowódcze i instruktorskie. Ta zmiana ma na celu przygotowanie ukraińskich żołnierzy do bardziej złożonych ról i zwiększenie ich zdolności do samodzielnego prowadzenia operacji.

Trump dogaduje się z Putinem? Ukraina pod presją | Zdaniem Super Expressu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co więcej, brytyjskie siły zbrojne czerpią cenne informacje i techniki z pola walki dzięki bliskiej współpracy z Ukrainą.

„Bliska współpraca z Ukrainą oznacza, że brytyjskie siły zbrojne mogą zdobywać cenne informacje i techniki z pola walki, co pomaga w doskonaleniu umiejętności i taktyki” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Jest to przykład wzajemnych korzyści płynących z partnerstwa.

Wsparcie materialne i osiągnięcia na polu bitwy

Brytyjski rząd podkreślił, że wsparcie ze strony sojuszników Ukrainy przyniosło niezwykłe rezultaty na polu bitwy. Od początku inwazji na pełną skalę, ukraińskie wojsko zniszczyło ponad 4 tys. rosyjskich czołgów, tracąc jednocześnie około 1250 własnych. Ministerstwo Obrony wskazało, że Rosja straciła ponad dwukrotnie więcej pojazdów pancernych niż Ukraina, co świadczy o skuteczności ukraińskiej obrony.

Oprócz szkoleń, Wielka Brytania zapewnia również znaczące wsparcie materialne. W marcu premier Keir Starmer ogłosił podpisanie umowy o wartości 1,6 mld funtów na dostawę ponad 5 tys. pocisków przeciwlotniczych dla Ukrainy. Ponadto, Wielka Brytania zainwestuje rekordową kwotę 350 mln funtów w zwiększenie dostaw dronów dla Ukrainy, planując dostarczyć 100 tys. dronów w 2025 roku, w porównaniu do 10 tys. w 2024 roku. Te działania mają na celu zapewnienie Ukrainie przewagi technologicznej i wzmocnienie jej pozycji obronnej.