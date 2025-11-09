Ponad 400 nowych wozów bojowych i modernizacja czołgów. Niemcy kuszą Grecję

Propozycja Niemiec dotyczy modernizacji greckich sił zmechanizowanych. Według Defense Review, łączy ona nowe KF41 Lynx, używane Marder 1A3 oraz modernizację Leopardów 2A4 do A7. Poza tym według portalu oferta obejmuje także znaczący udział greckiego przemysłu obronnego w produkcji i dostawie pojazdów i podzespołów. Nieoficjalnie udział lokalnego przemysłu ma przekroczyć 25 procent. EODH, grecka firma zbrojeniowa ma podobno zostać głównym partnerem Rheinmetall w zakresie dostaw.

Grecja posiada 170 sztuk czołgów Leopard 2A6 HEL oraz 183 Leopardy 2A4/GR. Grecka armia dysponuje czołgami Leopard 2A4, które zostały pozyskane z nadwyżek Bundeswehry w latach 2003–2009 jako uzupełnienie do 170 nowych Leopardów 2A6HEL. Wozy te wymagają modernizacji ze względu na przestarzały poziom ochrony pancernej. W lutym 2023 r. greckie Ministerstwo Obrony zatwierdziło program modernizacji 123 z tych czołgów do standardu Leopard 2A7 HEL, co obejmuje ulepszoną ochronę, system kierowania ogniem, elektronikę oraz opcjonalnie aktywny system ochrony (np. Rafael Trophy za dodatkowe ok. 600 mln euro). Działania te mają unowocześnić greckie siły pancerne pod względem mobilności, ochrony i skuteczności. Koszt podstawowej modernizacji całej floty 183 czołgów Leopard 2A4 szacuje się na około 700 milionów euro. Pełna modernizacja do standardu Leopardów 2A7 HEL kosztowałaby około 1,5 miliarda euro.

Oferta dotycząca wozów piechoty opiera się na koncepcji dostarczenia około 205 nowych wozów Lynx i 200 Marder 1A3 z nadwyżek niemieckiej armii. „Kwestie harmonogramów, offsetu przemysłowego i gotowości są obecnie omawiane” – wskazuje Defense Review. Niemcy od lat oferują Grecji KF41 Lynx ale jak na razie bezkutecznie. Marder 1A3 to ma być rozwiązanie przejściowe wobec starzejących się BMP-1 i M113, pojazd może szybko wejść do służby, podczas gdy produkcja Lynx będzie rosła. Grecja obecnie eksploatuje niewielką partię 40 Marderów 1A3, które zostały przekazane przez Niemcy w zamian za greckie BMP-1 dostarczone Ukrainie oraz około 130-140 BMP-1A1 Ost z armatą 73 mm i ppk Malutka. Podczas gdy flota transporterów opancerzonych opiera się głównie na ponad 2100 pojazdach M113 i pochodnych Leonidasa.

Zewnętrzna wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na MSPO 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bojowy wóz piechoty KF41 Lynx

Bojowy wóz piechoty KF41 Lynx, opracowany przez Rheinmetall, to nowoczesny pojazd opancerzony, zaprezentowany w 2018 roku, zaprojektowany z myślą o wysokiej mobilności, ochronie i sile ognia, mający konkurować z pojazdami jak ASCOD czy CV90. Waży około 44-50 ton, ma wymiary 7,7 m długości, 3,6 m szerokości i 3,3 m wysokości, z załogą trzech osób (dowódca, działonowy, kierowca) i miejscem dla ośmiu żołnierzy desantu.

Napędzany silnikiem wysokoprężnym Liebherr o mocy 1140 KM, osiąga prędkość 70 km/h i zasięg 500-600 km, z hydropneumatycznym zawieszeniem zapewniającym mobilność w trudnym terenie. Głównym uzbrojeniem jest armata automatyczna LANCE 2.0 kal. 35 mm (opcjonalnie 30 mm) z amunicją programowalną, wspierana przez wyrzutnię pocisków przeciwpancernych (np. Spike-LR) i karabin maszynowy 7,62 mm. Modułowa wieża LANCE 2.0 oferuje zaawansowane systemy celownicze z trybem „hunter-killer”.

Ochronę zapewnia modułowy pancerz ceramiczno-kompozytowy (STANAG 4569, poziom 5-6), z opcją pancerza reaktywnego, aktywnego systemu ochrony ADS, systemami redukcji sygnatury termicznej i radarowej oraz ochrony NBC. Wyposażony w cyfrowe systemy kierowania ogniem, celowniki termowizyjne, noktowizyjne, radary, kamery 360°, systemy wykrywania laserowego i łączność kompatybilną z NATO, integruje się z systemami zarządzania polem walki i dronami.

Modułowa konstrukcja pozwala na adaptację do ról takich jak wóz dowodzenia czy ambulans, a transportowalność zapewnia kompatybilność z samolotami A400M.

Marder 1A3

Marder 1A3 to zmodernizowana wersja niemieckiego gąsienicowego pojazdu bojowego piechoty (IFV), rozwijana w ramach programu modernizacyjnego rozpoczętego w 1988 roku. Program ten objął około 2100 pojazdów serii Marder 1A1 i 1A2, modernizowanych w tempie 220 sztuk rocznie, a produkcja trwała do 1998 roku. Jest to obecnie najpowszechniejsza odmiana w służbie Bundeswehry, służąca jako podstawowy pojazd dla mechanizowanych jednostek piechoty, choć w najbliższych latach ma być zastępowana przez nowszy model Puma IFV.

Pojazd ma masę około 33,5 tony, długość 6,79 metra, szerokość 3,24 metra i wysokość 2,98 metra. Załogę stanowi trzech członków: kierowca, strzelec i dowódca, a w tylnej komorze desantu mieści się siedmiu żołnierzy piechoty. Napęd zapewnia silnik dieslowski MTU MB 833 Ea-500 o mocy 591 KM (z możliwością zwiększenia do około 720 KM w nowszych wersjach), co daje stosunek mocy do masy na poziomie około 21,1 KM/t. Prędkość maksymalna na drodze wynosi 65-75 km/h, a zasięg operacyjny to około 520 km przy pojemności zbiornika paliwa 652 litry. Układ jezdny oparto na skrętnych gąsienicach z wahaczami skrętnymi, a modernizacja w standardzie 1A3 objęła ulepszenia zawieszenia, hamulców i skrzyni biegów RENK HSWL 194 dla lepszej mobilności.

Uzbrojenie główne to automatyczna armata 20 mm Rheinmetall MK 20 Rh 202 z podwójnym podajnikiem amunicji, zdolna do strzelania pociskami APDS, w tym nowszymi DM63 penetrującymi pancerz pojazdów typu BMP z odległości do 500-1000 metrów. Dodatkowo wyposażono go w wyrzutnię kierowanego pocisku przeciwpancernego MILAN oraz karabin maszynowy 7,62 mm MG3 w pozycji współosiowej. W odróżnieniu od wcześniejszych wariantów, Marder 1A3 nie posiada tylnego karabinu maszynowego MG3A1 ani otworów strzelniczych dla desantu, co wynika z dodania zewnętrznych pojemników na sprzęt i dodatkowej warstwy pancerza.

Ochrona została znacząco wzmocniona w porównaniu do poprzedników – spawany kadłub ze stali zapewnia odporność na pociski przeciwpancerne kalibru do 30 mm w łuku czołowym, a także na odłamki i pociski małokalibrowe. W standardzie 1A3 zainstalowano termowizyjne przyrządy celownicze oraz ulepszone systemy łączności, w tym radiostacje SEM80/90.

Czołg Leopard 2A7

Czołg Leopard 2A7 to zmodernizowana wersja czołgu podstawowego Leopard 2A6, opracowana przez firmę Krauss-Maffei Wegmann (obecnie KNDS) na potrzeby niemieckich sił zbrojnych, Bundeswehry, z pierwszym egzemplarzem dostarczonym w grudniu 2014 roku w Monachium. Wariant Leopard 2A7V, wprowadza dalsze ulepszenia, takie jak wzmocnione kamery dla dowódcy i działonowego, tylna kamera dla kierowcy, utwardzona lufa 120 mm umożliwiająca strzelanie amunicją o wydłużonym zasięgu do 5000 metrów, system zarządzania walką z cyfrową elektroniką, dodatkowy moduł ochrony czołowej oraz ulepszony układ napędowy i gąsienicowy dostosowany do zwiększonej masy. Leopard 2A7 zachowuje masę bojową około 59,9 tony (maksymalnie do 61,7 tony), długość z lufą 10,97 metra, szerokość 3,76 metra i wysokość 3,03 metra, przy prześwicie 0,54 metra, co pozwala na pokonywanie przeszkód takich jak rowy o szerokości 3 metrów czy wzniesienia o nachyleniu umożliwiającym wspinaczkę na 1,1 metra. Napędza go dwunastocylindrowy, dwuturbodoładowany silnik diesla MTU MB 873 Ka-501 o mocy 1100 kW (1500 KM) przy 2600 obr./min, połączony z hydromechaniczną skrzynią biegów Renk HSWL 354 o czterech biegach do przodu i dwóch wstecznych, osiągając maksymalną prędkość 68 km/h na drodze (31 km/h wstecz) oraz zasięg 340 km w terenie płaskim lub 220 km w terenie cross-country, z zapasem paliwa 1160 litrów (ograniczonym do 900 litrów poza walką). Zawieszenie opiera się na wahaczach skrętnych z hydraulicznymi amortyzatorami, a obrót wieży wieńczącej 21 tonami umożliwia pełne 360 stopni w 9 sekund elektrycznie. Uzbrojenie główne stanowi gładkolufowa armata Rheinmetall Rh-120 kalibru 120 mm o długości lufy L/55, kompatybilna z amunicją NATO, w tym przeciwpancerną APFSDS, kumulacyjną HEAT oraz programowalną odłamkowo-burzącą HE, z adapterami do strzelania amunicją odłamkowo-burzącą, wsparta dwoma karabinami maszynowymi 7,62 mm MG3A1 lub FN MAG z zapasem 4750 naboi. Ochronę zapewnia trzeciopokoleniowy kompozytowy pancerz z wysokowytrzymałej stali, wolframu, plastycznych wypełniaczy i komponentów ceramicznych, wzmocniony modułami bocznymi i dolnymi chroniącymi przed minami, IED oraz ogniem przeciwpancernym, z systemem gaśniczym w przedziale załogi, adapterami do montażu dodatkowych modułów lub systemów ochrony aktywnej jak Trophy w nowszych wariantach.