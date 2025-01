Ostatni Rafale wylądował. Grecja z kompletem francuskich samolotów

Ostatni francuski samolot zamówiony przez Grecję o numerze seryjnym 457 wylądował w 114. Skrzydle Bojowym w bazie lotniczej Tanagra po locie bezpośrednim z lotniska Mérignac w Bordeaux, i został przekazany 332. Dywizjonowi, jedynej jednostki w Grecji wyposażonej w wielozadaniowe samoloty Rafale F3R. Flota Rafale w Grecji składa się obecnie z 18 jednomiejscowych Rafale EG i sześciu dwumiejscowych Rafale DG. Wcześniej 332. Dywizjon obsługiwał francuskie odrzutowce Mirage 2000EGM/BGM, które zostały zastąpione przez bardziej zaawansowane Rafale.

Najnowsza dostawa stanowi część kontraktu z marca 2022 r., na mocy którego Ateny zakupiły sześć dodatkowych nowych samolotów Rafale, po podpisaniu w styczniu 2021 r. pierwszej umowy o wartości 2,5 mld euro na zakup 18 samolotów Rafale. Zgodnie z kontraktem z 2021 r. 12 z 18 samolotów było wcześniej eksploatowanych przez francuskie siły powietrzne, a reszta jest nowa. Pierwszy samolot Rafale dostarczono do Grecji w lipcu 2021 r. Pierwsze sześć samolotów pozostało we Francji w celu przeszkolenia pilotów i zostało powitanych w Tanagrze w styczniu 2022 r.

W zeszłym roku mówiło się, że Grecja może się zdecydować jeszcze na dodatkowy zakup samolotów z Francji, jednak pod koniec zeszłego roku, premier Grecji Kyriakos Mitsosakis dał do zrozumienia, że jego kraju nie kupi na razie nowych francuskich samolotów, a prędzej zdecyduje się na zakup kolejnych F-35.

Obecnie samoloty Rafale pozostaną najnowocześniejszymi samolotami bojowymi Grecji do czasu wprowadzenia 20 amerykańskich samolotów F-35, które Ateny zamówiły w zeszłym roku. Dostawy mają się rozpocząć w 2028 roku. Greckie siły powietrzne posiadają około 227 samolotów bojowych, obsługując 152 - F-16 Fighting Falcon (Block 72, Block 52+/ADV, Block 50, Block 30), 33 - F-4E Phantom, 24 - Dassault Mirage 2000-5 Mk2 i wspomniane Rafale. Do 2030 roku Siły Powietrzne planują mieć trzy typy myśliwców. Będą to F-35, F-16 Viper i Rafale, łącznie 200 samolotów.

Dassault Rafale to francuski samolot wielozadaniowy generacji 4,5 czy też 4+, który powstał po wycofaniu się Paryża z programu Eurofighter. Stąd pewne podobieństwa obu konstrukcji, które są dość ciężkimi, dwusilnikowymi samolotami przenoszącymi znaczną ilość uzbrojenia. Francuski Rafale wyróżnia się pewnymi unikalnymi cechami, jak również posiada wariant morski, wykorzystywany na jedynym francuskim lotniskowcu z napędem atomowym Charles de Gaulle.

Samolot wielozadaniowy Dassault Rafale zbudowany został w układzie kaczka, ze skrzydłami delta, pojedynczym statecznikiem pionowym i dodatkowymi powierzchniami sterującymi w części dziobowej. Dzięki temu charakteryzuje się wysoką manewrowością. W wyniku ograniczonego zastosowania technologii stealth uzyskano bardzo wysokie konwencjonalne możliwości bojowe. Maszyna mierzy 15,27 m długości i skrzydła o rozpiętości 10,9 m. Napęd zapewniają dwa silniki turboodrzutowe z dopalaczami typu Snecma M88 o ciągu 60kN, który przy zastosowaniu dopalaczy jest podnoszony do 75 kN. Zapewnia to maszynie francuskiej prędkość 1,8 Macha, czyli ponad 1900 km/h.

Na 14 punktach podwieszenia można przenosić łącznie 9,5 tony uzbrojenia, które obejmuje szeroką gamę bomb i pocisków powietrze-ziemia oraz rakiet powietrze-powietrze. Są wśród nich przede wszystkim francuskie środki bojowe, w tym pociski powietrze-powietrze MICA, Meteor i Magic II, ale też pociski manewrujące SCALP/Storm Shadow oraz francuskie pociski rakietowe z głowicami jądrowymi ASMP-A. Wśród możliwych podwieszeń warto odnotować też zasobnik-zbiornik do tankowania w locie innych maszyn oraz zasobnik rozpoznawczy Thales AREOS (Airborne Recce Observation System). Stałe uzbrojenie myśliwca to działko lotnicze kalibru 30 mm, typu GIAT 30/M791.