Czy Grecja kupi więcej francuskich samolotów Rafale? Grecki premier komentuje

Kwestia zakupu dodatkowych samolotów Rafale w ostatnich miesiącach wielu zastanawiała, po tym jak kraj podpisał umowę zakupu na 20 samoloty F-35 za 3,7 mld USD. Dostawy tych samolotów miałyby się rozpocząć się w 2028 roku i potrwać do 2033. A pierwsze samoloty trafiłby do Grecji w 2030 roku. Grecja dostała zgodę na zakup do 40 F-35A za szacowaną kwotę 8,6 miliarda dolarów. Ale Ateny zachowują opcję zamówienia dodatkowych 20 samolotów F-35 i planują skorzystać z tej opcji po 2030 roku.

Samoloty greckie F-35 będą bazować w Andravida w Grecji w północno-zachodniej części greckiego półwyspu Peloponez. Będą tam obsługiwane przez 117. Skrzydło Bojowe, które wcześniej latało na samolotach F-4E Phantom, zanim zostało rozwiązane.

W maju pojawiły się spekulacje, że Grecja ma prowadzić zaawansowane rozmowy z Dassault Aviation na temat pozyskania co najmniej 8-10 nowych samolotów Rafale. Według DefenceReview.gr, który powoływał się na Ministerstwa Obrony Narodowej Grecji, jako że Grecja wycofuje Mirage 2000-5 Mk2, to konieczne jest pozyskanie wystarczającej liczby myśliwców nowej generacji Rafale, aby zaspokoić potrzeby operacyjne.

Garda - Gen. Nowak o F-35 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Teraz jak się wydaje Grecja, odłożyła raczej ten zakup na później, ponieważ według słów premiera Grecji Kyriakosa Mitsosakisa dla ALPHA TV, Ateny nie planują w najbliższym czasie dokonać zakupu francuskich maszyn. Mitsotakis powiedział, że obecnie nie ma zamiaru skorzystania z klauzuli kontraktowej ws. nabycia sześciu kolejnych samolotów Rafale. „Mamy 24 [ przyp. red. Rafale], i uważamy, że są one całkowicie wystarczające, oczywiście w połączeniu z decyzją, którą podjęliśmy o pozyskaniu 20 samolotów F-35 w pierwszej fazie” – powiedział. Mówiąc w daleszycki części, że „Są to samoloty [przyp. red F-35], które działają i współpracują bardzo dobrze z F-16, które już posiadamy i które ostatecznie będą bazować w Andravida, gdzie również zaczynamy dokonywać bardzo znaczących inwestycji, aby móc je otrzymać”. Wypowiedziane słowa mogą sugerować, że Ateny mogą postawić za to na dodatkowe F-35, ponieważ Grecja uzyskała od USA zgodę na zakup łącznie 40 samolotów F-35A, ale zdecydowała się na razie 20 sztuk.

Siły Powietrzne mają obecnie 20 myśliwców Rafale. Do końca roku otrzymają kolejne cztery, co zwiększy ich łączną liczbę do 24. Grecja początkowo zamówiła 18 myśliwców Rafale — 12 używanych i 6 nowych. Koszt wyniósł odpowiednio 540 mln euro i 530 mln euro. Później Grecja zdecydowała się na zakup sześciu dodatkowych nowych Rafale, których koszt ustalono na 1,070 mld euro.

Greckie siły powietrzne posiadają około 227 samolotów bojowych, obsługując 152 - F-16 Fighting Falcon (Block 72, Block 52+/ADV, Block 50, Block 30), 33 - F-4E Phantom, 24 - Dassault Mirage 2000-5 Mk2 i wspomniane Rafale.