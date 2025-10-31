USA i Indie zacieśniają współpracę obronną. Podpisały długoletnią umowę w tej sprawie

2025-10-31

Stany Zjednoczone i Indie podpisały dziesięcioletnią umowę ramową, która ma zacieśnić współpracę wojskową między oboma krajami. Porozumienie to, zawarte w stolicy Malezji, Kuala Lumpur, ma na celu budowanie zdolności obronnych i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku, pomimo wcześniejszych napięć wynikających z relacji Indii z Rosją.

Nowy rozdział w relacjach indyjsko-amerykańskich

Minister obrony Indii, Rajnath Singh, oraz jego amerykański odpowiednik, Pete Hegseth, sfinalizowali umowę podczas spotkania ministrów obrony państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), które miało miejsce 31 października br. w Kuala Lumpur. Singh wyraził przekonanie, że „pod pańskim przywództwem [red. Pete Hegsetha] stosunki indyjsko-amerykańskie jeszcze się zacieśnią”, nazywając podpisanie dokumentu „początkiem nowego rozdziału w relacjach obu państw”. Umowa ta ma stanowić „kamień węgielny dla stabilności w regionie i odstraszania”, obejmując wspólne inicjatywy w regionie Indo-Pacyfiku, zacieśnienie koordynacji, wymianę informacji oraz współpracę technologiczną.

Pete Hegseth określił porozumienie jako „ambitne”, podkreślając, że jest to „mapa drogowa dla głębszej i jeszcze bardziej znaczącej współpracy”. Szef Pentagonu zaznaczył, że „nasze strategiczne zestrojenie opiera się na wspólnych interesach, wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu na rzecz bezpiecznego i prosperującego regionu Indo-Pacyfiku. Nasze więzi w zakresie obronności nigdy nie były silniejsze”. Porozumienie to jest postrzegane jako strategiczny ruch mający na celu wzmocnienie partnerstwa pomimo istniejących różnic, szczególnie w kontekście globalnych wyzwań. 

Napięcia w tle współpracy

Podpisanie umowy nastąpiło pomimo utrzymujących się napięć między Waszyngtonem a Delhi. Stany Zjednoczone zarzucały Indiom wspieranie rosyjskiej gospodarki wojennej poprzez zwiększony import ropy naftowej z Rosji. W odpowiedzi na te działania, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła dodatkowe cła na import z Indii. Mimo tych rozbieżności, obie strony zdecydowały się na zacieśnienie współpracy obronnej, co świadczy o strategicznym znaczeniu regionu Indo-Pacyfiku dla obu mocarstw. Umowa ma na celu budowanie stabilności i odstraszania w regionie, co jest kluczowe w obliczu rosnących wpływów geopolitycznych.

Warto zwrócić uwagę, że to właśnie na Indo-Pacyfiku krzyżują się szlaki handlowe, którymi przepływa ponad połowa światowego handlu morskiego, w tym ropa naftowa i surowce krytyczne. Dodatkowo USA postrzegają Indo-Pacyfik jako obszar, w którym rozstrzyga się przyszły układ sił globalnych, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i technologii. Od kilku lat Stany Zjednoczone konsekwentnie dążą do utrzymania w regionie tzw. „wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku”, co w praktyce oznacza sprzeciw wobec ekspansywnych działań Chin na Morzu Południowochińskim oraz wzmocnienie współpracy z sojusznikami takimi jak Japonia, Australia, Filipiny, czy właśnie Indie. Dla Waszyngtonu region ten to także główny teatr rywalizacji strategicznej z Pekinem. Chiny rosną gospodarczo, militarnie i technologicznie, a ich ambicje w sferze militarnej, jak i gospodarczej zagrażają amerykańskim interesom.

