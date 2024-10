Niemcy chcą kupić nowe pociski Taurus. Plany mogą jednak zatrzymać ograniczenia finansowe

Spis treści

Pociski manewrujące Taurus są w ostatnich miesiącach dość głośnym tematem, zwłaszcza ze względu na apele strony ukraińskiej do rządu niemieckiego o przekazanie ich Ukrainie. Jednak kanclerz Scholz pozostaje ciągle nieugięty na swoim stanowisku i odmawia notorycznie ich przekazania ze względu na obawy zwiększenia eskalacji, mówił o tym 24 października. A przed wszystkimi jak już wielokrotnie pisaliśmy, Niemcy obawiają się odwetu ze strony Rosji. Tymczasem kandydat na kanclerza Niemiec Friedrich Merz poparł pomysł dostarczenia Ukrainie niemieckich pocisków, ale pod pewnymi warunkami.

Niemcy chcą kupić nowe pociski Taurus Neo

Mimo tego, minister Pistorius ze względów bezpieczeństwa chce dla Bundeswehry kupić nowe pociski Taurus Neo w liczbie 600 sztuk za około 2,1 mld euro – poinformował Spiegel. Według gazety, gdyby Niemcy je teraz zamówiły, to pierwsze dostawy mogłyby być spodziewane w 2029 roku. Specyfikacje Taurus Neo nie są jeszcze znane, ale najprawdopodobniej będzie to ulepszona wersja dobrze znanych pocisków manewrujących Taurus KEPD 350. Spekuluje się, że nowa wersja pocisku może mieć ulepszony zasięg, celność i skuteczność w unikaniu wrogich systemów obrony powietrznej.

Plany mogą powstrzymać ograniczenia finansowe

Jednak jak to w Niemczech bywa na przeszkodzie do planów ministra Borisa Pistoriusa mogą stanąć ograniczenia finansowe. Według Der Spiegel, aby plan nabycia pocisków został zrealizowany, ministerstwo potrzebowałoby około 350 milionów euro do 2025 roku, przy czym większość wydatków na pociski odłożono by do 2029 roku. Z tego powodu projekt jest przedstawiany jedynie jako opcja w dokumentach budżetowych na 2025 r.

Jest jednak poparcie dla zakupu

Jednak źródło parlamentarne, na które powołuje się z kolei agencja Reuters, mówi, że plan zakupu Taurusów ma poparcie rządzącej koalicji, co czyni jego realizację prawdopodobną pomimo ograniczenia budżetu. „To najważniejsza broń Niemiec”, powiedziało źródło agencji Reuters. Wiadomość o planach Niemiec dotyczących pocisku Taurus Neo pojawiła się zaledwie dwa dni po podpisaniu przełomowego porozumienia obronnego między Niemcami a Wielką Brytanią. Oba kraje zgodziły się współpracować w celu „szybkiego opracowania” nowej broni dalekiego zasięgu. Chociaż nie podano szczegółów, taka broń ma latać dalej i atakować cele z większą precyzją niż pocisk manewrujący Storm Shadow używany przez brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne.

Pocisk Taurus co to jest?

Taurus KEPD 350K, to lotniczy pocisk manewrujący o napędzie rakietowym opracowanym przez konsorcjum AURUS Systems GmbH, w skład którego wchodziła niemiecka firma MBDA Deutschland GmbH (posiadająca 67% udziałów) oraz szwedzka SAAB Dynamics AB (mająca pozostałe 33%). Rakieta powstała z wykorzystaniem technologii pozwalających na obniżenie jej skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego. Zasięg rażenia celów za pomocą Taurusa wynosi nawet 500 km, co jest wartością znacznie większą np. od francuskich SCALP-EG/Storm Shadow (250-400 km). Naprowadzanie odbywa się za pomocą bezwładnościowemu systemowi naprowadzającego, korygowanemu za pomocą danych z GPS. Zostały one zakupione przez Niemcy, Hiszpanię oraz Koreę Południową. Pocisk Taurus jest przeznaczony do niszczenia ważnych celów znajdujących się za liniami wroga, takich jak bunkry, składy amunicji i paliwa, lotniska i mosty.

Jak dotąd siły niemieckie mają na stanie około 600 pocisków starszej konstrukcji o zasięgu ponad 500 km, które zostały zamówione dekadę temu, a które obecnie przechodzą gruntowne modernizacje w celu zapewnienia gotowości operacyjnej. Pierwotnie pocisk manewrujący Taurus miał mieć żywotność 25 lat, ale modernizacja ma wydłużyć żywotność do 40–45 lat. Według informacji MDR około połowie rakiet manewrujących wygasła certyfikacja. Oznacza to, że teoretycznie są gotowe do użycia, jednak w praktyce wymagałyby ponownej certyfikacji. Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Deutschland GmbH, przekazał w wakacje, że chociaż pocisk Taurus obecnie nie jest produkowany, to linia montażowa może zostać reaktywowana w krótkim czasie. „Potrzebujemy zamówienia, aby aktywować nasz łańcuch dostaw, a do produkcji tak złożonego pocisku jak Taurus przyczynia się kilkunastu dostawców. Dostawcy ci zaczynają dla nas pracować dopiero po otrzymaniu zamówienia” - powiedział Gottschild.

Pociski Taurus mogą być wykorzystywane przez samoloty Tornado czy Eurofighter Typhoon. Nie jest jednak jasne, z jakiej platformy Taurus Neo miałby zostać wystrzelony, ale zbliżające się wycofanie floty Tornado sprawia, że to Eurofighter będzie tą opcją, która będzie go mogła przenosić.