F-35 z ziemi włoskiej do Polski? Pierwszy lot Husarza zbudowanego w Europie

Polska flota F-35 przekroczyła półmetek produkcji, z europejskim ośrodkiem produkcji wchodzacym do gry.

Pierwszy polski F-35, numer AZ-17, zmontowany we włoskim Cameri, potwierdza sprawne funkcjonowanie europejskiego łańcucha dostaw.

Te maszyny trafią bezpośrednio do polskich baz, znacząco przyspieszając wzmocnienie obrony powietrznej kraju.

Dowiedz się, jak ta decyzja zmienia harmonogram dostaw i co to oznacza dla przyszłości polskich sił powietrznych.

Lot egzemplarza o numerze seryjnym AZ-17 (i numerem taktycznym 3517) to jasny sygnał, że harmonogram dostaw myśliwców dla Polski wkracza w kluczową fazę. Maszyna została zmontowana w zakładach FACO (Final Assembly and Check-Out) we włoskim Cameri – jedynym centrum montażu końcowego i odbioru F-35 położonym w Europie. Jest ono zarządzane przez koncern Leonardo we współpracy z Lockheed Martin.

Pierwsze szesnaście polskich F-35 zeszło z linii montażowej w amerykańskim Fort Worth w Teksasie, w tym maszyny które w czerwcu wylądowały w Polsce. Pozostałe gotowe maszyny służą obecnie m.in. do szkolenia polskich pilotów i personelu technicznego w bazie Ebbing w Arkansas.

Egzemplarze wyprodukowane w Cameri nie będą latać za ocean. Przejdą cały cykl produkcji i wykończenia oraz testów we Włoszech. Po zakończeniu prób fabrycznych zostaną przygotowane do przebazowania bezpośrednio do Polski, gdzie zasilą 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Oblot pierwszego polskiego F-35 zbudowanego nie w Teksasie lecz w Piemoncie, to potwierdzenie sprawnego funkcjonowania europejskiego łańcucha dostaw w programie Joint Strike Fighter. Maszyna AZ-09 otwiera nowy rozdział w historii polskich skrzydeł, wynikający z decyzji, aby skorzystać z tej ścieżki produkcyjnej i przyspieszyć w ten sposób dostawy maszyn F-35A Husarz.