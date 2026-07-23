F-35 z ziemi włoskiej do Polski? Pierwszy lot Husarza zbudowanego w Europie

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2026-07-23 10:36

Pierwszy zbudowany w Europie polski myśliwiec 5. generacji F-35A Husarz pomyślnie wykonał swój dziewiczy lot. Do tego historycznego wydarzenia doszło w zakładach lotniczych we Włoskim Cameri Oznacza to nie tylko początek dostaw tych maszyn dla Polski z jedynej europejskie linii montażowej myśliwców 5. generacji, ale też ukończenie ponad połowy z 32 zamówionych przez nasz kraj F-35A.

Myśliwiec F-35A Husarz z numerem 3517 podczas lotu. O nowych maszynach dla wojska przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Diego Mor/_diego.spotter_/ Instagram Pierwszy polski F-35 wyprodukowany we Włoszech.
  • Polska flota F-35 przekroczyła półmetek produkcji, z europejskim ośrodkiem produkcji wchodzacym do gry.
  • Pierwszy polski F-35, numer AZ-17, zmontowany we włoskim Cameri, potwierdza sprawne funkcjonowanie europejskiego łańcucha dostaw.
  • Te maszyny trafią bezpośrednio do polskich baz, znacząco przyspieszając wzmocnienie obrony powietrznej kraju.
  • Dowiedz się, jak ta decyzja zmienia harmonogram dostaw i co to oznacza dla przyszłości polskich sił powietrznych.

Lot egzemplarza o numerze seryjnym AZ-17 (i numerem taktycznym 3517) to jasny sygnał, że harmonogram dostaw myśliwców dla Polski wkracza w kluczową fazę. Maszyna została zmontowana w zakładach FACO (Final Assembly and Check-Out) we włoskim Cameri – jedynym centrum montażu końcowego i odbioru F-35 położonym w Europie. Jest ono zarządzane przez koncern Leonardo we współpracy z Lockheed Martin.

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Pierwsze szesnaście polskich F-35 zeszło z linii montażowej w amerykańskim Fort Worth w Teksasie, w tym maszyny które w czerwcu wylądowały w Polsce. Pozostałe gotowe maszyny służą obecnie m.in. do szkolenia polskich pilotów i personelu technicznego w bazie Ebbing w Arkansas.

Egzemplarze wyprodukowane w Cameri nie będą latać za ocean. Przejdą cały cykl produkcji i wykończenia oraz testów we Włoszech. Po zakończeniu prób fabrycznych zostaną przygotowane do przebazowania bezpośrednio do Polski, gdzie zasilą 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

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Oblot pierwszego polskiego F-35 zbudowanego nie w Teksasie lecz w Piemoncie, to potwierdzenie sprawnego funkcjonowania europejskiego łańcucha dostaw w programie Joint Strike Fighter. Maszyna AZ-09 otwiera nowy rozdział w historii polskich skrzydeł, wynikający z decyzji, aby skorzystać z tej ścieżki produkcyjnej i przyspieszyć w ten sposób dostawy maszyn F-35A Husarz.

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