Wielka Brytania bliżej kołowych haubic. Londyn podpisuje umowę na niemieckie RCH155

Wielka Brytania i Niemcy otwierają nowy rozdział we współpracy wojskowej, finalizując 28 grudnia umowę na zakup i ewaluację kołowego systemu artyleryjskiego RCH 155 kalibru 155 mm. Kontrakt, którego wartość opiewa na 52 miliony funtów (70 milionów dolarów), jest bezpośrednim rezultatem porozumienia Trinity House, podpisanego w październiku 2024 roku. Ten strategiczny pakt zobowiązał oba kraje do pogłębiania kooperacji w dziedzinie obronności, polityki przemysłowej i interoperacyjności sił zbrojnych.

W ramach umowy armia brytyjska otrzyma jeden egzemplarz prototypu platformy RCH 155. Dwa kolejne systemy trafią do Niemiec, gdzie posłużą do przeprowadzenia wspólnych testów i ewaluacji. Taki model współpracy pozwala na dzielenie się infrastrukturą badawczą i danymi testowymi, co znacząco przyspiesza proces wdrożenia i obniży koszty.

Decyzja o pozyskaniu haubicy kołowej RCH 155 jest bezpośrednio inspirowana doświadczeniami z pola walki na Ukrainie. Konflikt ten zweryfikował znaczenie mobilności i zdolności do szybkiej zmiany pozycji po oddaniu strzału (tzw. taktyka "shoot-and-scoot"). Jak podkreślił sekretarz ds. Gotowości Obronnej i Przemysłu, Luke Pollard:

„Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważna jest możliwość szybkiego strzelania i przemieszczania się. To właśnie takie doświadczenia wpływają na nasze decyzje dotyczące zamówień publicznych”.

System RCH 155 ma stać się docelowym rozwiązaniem w ramach programu Mobilnej Platformy Ogniowej (Mobile Fires Platform) armii brytyjskiej. Jest to długoterminowy następca dział samobieżnych AS90, które zostały przekazane Ukrainie w ramach wsparcia wojskowego. Obecnie lukę tę tymczasowo wypełnia 14 szwedzkich systemów artyleryjskich Archer, jednak to właśnie RCH 155 ma wyznaczyć standardy dla brytyjskiej artylerii na kolejne dekady.

Korzyści ze wspólnego programu i przyszłość projektu

Wspólny program z Niemcami przynosi wymierne korzyści. Edward Cutts, starszy oficer armii odpowiedzialny za program Mobile Fires, zaznaczył:

„Współpracując z Niemcami, nie tylko przyspieszamy dostawy światowej klasy artylerii dla armii brytyjskiej, ale także robimy to wydajniej i taniej, niż którykolwiek z tych krajów mógłby osiągnąć samodzielnie”.

Należy jednak podkreślić, że obecny kontrakt dotyczy fazy demonstracyjnej i testowej. Nie jest to jeszcze potwierdzone zamówienie na pełnoskalową produkcję. Rząd Wielkiej Brytanii nie przedstawił na razie konkretnych harmonogramów ani docelowej liczby systemów, które miałyby trafić na wyposażenie armii. Faza testów pozwoli na dokładną ocenę platformy i dostosowanie jej do specyficznych wymagań brytyjskich sił zbrojnych. Inicjatywa ta wpisuje się również w założenia Strategicznego Przeglądu Obronnego, który postrzega sektor obronny jako motor wzrostu gospodarczego i wsparcie dla miejsc pracy w brytyjskim przemyśle zbrojeniowym.

RCH 155

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155 mm) to nowoczesny samobieżny system artyleryjski opracowany przez KNDS, łączący wysoką mobilność, precyzję i autonomię. Bazuje na kołowym podwoziu Boxer 8x8, co zapewnia prędkość do 100 km/h, doskonałą mobilność terenową i niższe koszty eksploatacji w porównaniu do gąsienicowych haubic. Wyposażony w automatyczną wieżę z haubicą 155 mm (L52), zgodną ze standardami NATO, umożliwia prowadzenie ognia w ruchu i zdalne sterowanie, co pozwala na obsługę przez minimalną załogę lub w trybie bezzałogowym.

System osiąga zasięg do 40 km ze standardową amunicją, i nawet do 70 km przy użyciu pocisków z dodatkowym napędem, takich jak Vulcano GLR (Guided Long Range) lub podobnych, przy szybkostrzelności do 9 strzałów na minutę. Zaawansowany system kierowania ogniem umożliwia tryb MRSI, gdzie kilka pocisków trafia cel jednocześnie. Automatyczne ładowanie amunicji i modułowa konstrukcja ułatwiają obsługę i modernizację. RCH 155 integruje się z sieciocentrycznymi systemami dowodzenia, co zwiększa jego skuteczność w nowoczesnych konfliktach.