Syreny alarmowe zawiodły w Lubelskiem. Co ujawnił Wojewoda Komorski?

W czwartek, kiedy zmasowany rosyjski atak dotknął zachodnią Ukrainę, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Wydarzenie to zapoczątkowało serię działań i reakcji, które ujawniły luki w lokalnym systemie ostrzegania. Jak poinformował Krzysztof Komorski, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) o godzinie 3:09 otrzymało informację o potrzebie prowadzenia nasłuchu, którą następnie przekazano do powiatowych centrów. O godzinie 3:39 z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) napłynęła wiadomość o realnym zagrożeniu.

„O godz. 03.44 został przekazany komunikat, który wygenerował proces uruchomienia syren alarmowych. W tej samej chwili trafił on z WCZK do powiatów. Alarmem zostało objętych 17 powiatów. W siedmiu z nich syreny zostały włączone zgodnie z poleceniem. Do dziesięciu, które ten proces opóźniły lub go nie zrealizowały, zwróciłem się o wyjaśnienia” – oświadczył w poniedziałek (3 sierpnia) wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Poważne uchybienia w systemie alarmowania: Gdzie syreny milczały?

Sytuacja, w której znacząca część regionu nie została objęta alarmem, jest alarmująca. Syreny alarmowe zostały uruchomione jedynie w Lublinie oraz w powiatach: lubelskim, hrubieszowskim, zamojskim, janowskim, świdnickim i krasnostawskim. Niestety, w dziesięciu innych lokalizacjach – w Chełmie i Zamościu oraz w powiatach: biłgorajskim, włodawskim, puławskim, tomaszowskim, chełmskim, opolskim, łęczyńskim i kraśnickim – mieszkańcy nie usłyszeli sygnałów ostrzegawczych. To zaniechanie budzi obawy o zdolność regionu do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Krzysztof Komorski odniósł się do wstępnych wniosków płynących z odpowiedzi samorządów. Zauważył, że zbyt wiele czasu upływa od momentu otrzymania informacji o zagrożeniu do fizycznego włączenia alarmu. Wskazał również na „czynnik ludzki” jako słaby punkt, który wydłuża cały proces.

„Zawahanie się, dodatkowa konsultacja mogą mieć na to wpływ. Aby ten proces usprawnić, część tej decyzyjności przeniosę do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – do dyżurnego pracownika, który jest w bezpośrednim kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa” – zapowiedział Komorski.

Jego celem jest, aby syreny alarmowe były uruchamiane zdalnie, bezpośrednio z poziomu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, co ma znacząco skrócić czas reakcji.

Nowa aplikacja i nowoczesne syreny: Przyszłość systemu ostrzegania

W województwie Lubelskim obecnie funkcjonują 364 syreny alarmowe. Z tej liczby, 164 mają możliwość zdalnego włączania, natomiast około 200 to syreny analogowe, wymagające manualnej obsługi. W odpowiedzi na te wyzwania, w tym tygodniu ma zostać rozstrzygnięty przetarg na zakup dodatkowych 200 nowoczesnych syren, co ma zwiększyć efektywność i zasięg systemu. We wtorek wojewoda lubelski zaplanował spotkanie ze starostami, aby omówić i przyspieszyć proces reagowania na zagrożenia, w szczególności te pochodzące z powietrza.

Dodatkowo, szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w piątek w TVN24 o planach uruchomienia specjalnej aplikacji, która ma regulować kwestie ostrzegania ludności. Nowe rozwiązanie, które ma zostać wdrożone w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, ma uzupełnić obecny system alarmowania, oparty na syrenach i alertach RCB. Resort rozważa wykorzystanie bazy użytkowników aplikacji mObywatel, aby stworzyć nowoczesny i skuteczny system reagowania na zagrożenia. Priorytetem jest systematyczne uzupełnianie zaległości i budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa.

Tajemnica rakiety Ch-101: Śledztwo w toku

Incydent, który wywołał całe zamieszanie, dotyczył wykrycia obiektu, który okazał się być rakietą Ch-101. Po zaniknięciu obiektu o godzinie 3:46, miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym prowadzi Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Z ustaleń śledczych wynika, że rakieta Ch-101 została wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terytorium Rosji w obwodzie moskiewskim. Co istotne, jak przekazano, zawierała ona materiał wybuchowy „w znacznej ilości”. Przedstawiciele rządu zapewnili, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona. To wydarzenie podkreśla pilną potrzebę usprawnienia systemów ostrzegania i reagowania w Polsce.