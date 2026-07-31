Dlaczego zawyły syreny, a nie było alertu RCB? Rząd tłumaczy

Noc ze środy na czwartek przyniosła kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę, w trakcie którego rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 wtargnął w polską przestrzeń powietrzną. Zdarzenie to miało miejsce około godziny 3:40, kiedy to Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) wykryło niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia natychmiast skierowano myśliwiec F-16. Niestety, o godzinie 3:46 kontakt z obiektem został utracony. Jak podaje DORSZ, prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od polskiej granicy. Wojskowy śmigłowiec Mi-24 znalazł w tym miejscu krater, a na miejsce zdarzenia szybko przybyły służby. Na szczęście, pocisk uderzył w terenie niezabudowanym, co oznacza, że w incydencie nie było poszkodowanych ani nie doszło do żadnych zniszczeń materialnych.

W czwartek wieczorem wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w rozmowie z TVN24 oficjalnie potwierdził, że była to rosyjska rakieta Ch-101.

„Rozmawiałem z Dowódcą Operacyjnym gen. Ireneuszem Nowakiem, i możemy z pełną odpowiedzialnością potwierdzić, że była to rosyjska rakieta Ch-101 (...) czyli rakieta manewrująca, zdolna przenosić nawet głowice jądrowe, która wybuchła przy zderzeniu z ziemią. Potencjalnie bardzo niebezpieczna rakieta” – przekazał Tomczyk.

Informacje te potwierdziła również Prokuratura Okręgowa w Lublinie, prowadząca śledztwo w tej sprawie, która po południu poinformowała, że najprawdopodobniej była to rakieta o oznaczeniach Ch-101 i zawierała materiał wybuchowy „w znacznej ilości”. Rakieta Ch-101, produkowana w Rosji, jest pociskiem manewrującym dalekiego zasięgu powietrze-ziemia, często wykorzystywanym w atakach na Ukrainę do niszczenia obiektów lądowych na długich dystansach, a jej zasięg wynosi około 2,5 tysiąca kilometrów. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą.

Czy był to celowy atak? Wypowiedzi władz i kontekst międzynarodowy

Kluczowym pytaniem, które pojawiło się po incydencie, jest to, czy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było działaniem celowym ze strony Rosji. Wiceminister Cezary Tomczyk przyznał, że każda z opcji jest możliwa, jednak jednoznaczna odpowiedź wymagać będzie informacji wywiadowczych.

„My tego nie wiemy i jeżeli się dowiemy, to będą to głównie informacje wywiadowcze. W przypadku dronów, które były zestrzelone przez Wojsko Polskie 10 września ubiegłego roku, z całą pewnością mogę powiedzieć, że to nie był przypadek. To była prowokacja, intencja, test sojuszu. W tym przypadku pewnie kolejne tygodnie dadzą nam więcej odpowiedzi” – podkreślił Tomczyk.

Dodał również, że Polska musi być przygotowana na podobne sytuacje w przyszłości. „Nie miejmy żadnych złudzeń, tego typu sytuacja albo tego typu prowokacje będą się zdarzać. My jednocześnie musimy wyrabiać odporność społeczną” – zaznaczył.

Incydent ten miał miejsce w kontekście zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, podczas którego wystrzelono około 70 rakiet i ponad 280 dronów. Cezary Tomczyk wspomniał, że około godziny 3:00 w nocy 20 rakiet leciało w kierunku Polski, co świadczy o skali zagrożenia. W odpowiedzi na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, Wojsko Polskie otrzymało wsparcie od sojuszników. Jak przekazał premier Donald Tusk, nad Polską działały sojusznicze samoloty rozpoznawcze i powietrzne tankowce z bazy w Niemczech. Ponadto, broniące swojego kraju ukraińskie myśliwce starały się przechwycić pociski zmierzające w stronę Polski aż do samej granicy. Amerykanie również wyrazili zainteresowanie udziałem w wyjaśnianiu incydentu. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że strona amerykańska „od razu podjęła z nami kontakt” i Amerykanie są już na miejscu, badając teren wraz z polskimi służbami. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami z NATO, a dalsze kroki dyplomatyczne zostaną podjęte po ustaleniu szczegółów technicznych.

Reakcja międzynarodowa i apel o wsparcie dla Ukrainy

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk wywołało falę potępienia i wyrazów solidarności ze strony międzynarodowej społeczności. Ze Stanów Zjednoczonych i licznych państw europejskich popłynęły słowa potępienia po nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę. NATO zapewniło o gotowości do obrony przed atakami rakietowymi i przypomniało o „niezachwianym” zaangażowaniu Sojuszu we wsparcie Ukrainy. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił o solidarności z Polską, podkreślając, że zarówno Polska, jak i NATO uruchomiły swoje systemy obrony powietrznej i lądowej. Rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE), pułkownik Martin O'Donnell, zapowiedział, że Sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, apelując o nacisk na Rosję.

„Wiele krajów europejskich zabrało głos w związku z rakietą, jaka wleciała na terytorium Polski (…) nie chodzi tu tylko o współczucie i o potępienie, ale o rakiety do obrony przeciwlotniczej i taki rodzaj nacisku na Rosję, który może powstrzymać tę wojnę, ataki i terror” – powiedział Zełenski.

Podkreślił, że dla Ukrainy kluczową sprawą pozostaje zaopatrzenie w pociski do systemów obrony powietrznej Patriot, NASAMS i IRIS-T, ponieważ „Życie ludzi zależy od tego, czy oni (przyp. red. sojusznich) będą pomagać Ukrainie”. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha również podkreślił, że wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej to pilna potrzeba, która „stanowi gwarancję ochrony całej wspólnoty euroatlantyckiej”.

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa ocenił, że agresja Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy, zapewniając o zwiększeniu wsparcia Unii Europejskiej na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła atak jako „niedopuszczalny”, zwracając się do premiera Donalda Tuska i podkreślając, że „Polacy słyną z tego, że się nie boją”. Ambasador USA w Warszawie Tom Rose zapewnił o stanowczym wsparciu Stanów Zjednoczonych dla Polski, traktując „bardzo poważnie” każde naruszenie terytorium państwa sojuszniczego. Amerykańska kongresmenka Marcy Kaptur podkreśliła, że stała obecność wojskowa USA w Polsce to kluczowy sposób odstraszania rosyjskiej agresji i wezwała do zwiększenia pomocy dla Ukrainy. Podobne głosy potępienia i solidarności popłynęły od kanclerza Niemiec Friedricha Merza, szefa niemieckiej dyplomacji Johanna Wadephula, premier Danii Mette Frederiksen, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premiera Szwecji Ulfa Kristerssona oraz szefowej węgierskiej dyplomacji Anity Orban, wszyscy podkreślając potrzebę wsparcia Ukrainy i zakończenia działań wojennych.

System alarmowy w ogniu krytyki: syreny kontra alerty RCB

Incydent z rosyjskim pociskiem wywołał również ożywioną dyskusję na temat efektywności systemu ostrzegania ludności w Polsce. Mieszkańców zagrożonych terenów na Lubelszczyźnie ostrzegły syreny alarmowe, jednak brak alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie wiadomości SMS stał się przedmiotem krytyki. Premier Donald Tusk, który udał się na Lubelszczyznę, przyznał, że alertów RCB nie wysłano, ponieważ „syrena jest szybsza”. Jednocześnie ocenił, że procedury wymagają zmiany, aby po odwołaniu zagrożenia mieszkańcy otrzymywali wiadomości SMS informujące o jego zakończeniu.

„Ale rzeczywiście trzeba SMS-y wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasady, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać uspokajające SMS-y do ludzi” – dodał Donald Tusk.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wyjaśnił, że po otrzymaniu pierwszych informacji około godziny 3:00 rozpoczęto uruchamianie systemów alarmowych. Jak mówił, okres bezpośredniego zagrożenia trwał około 13 minut, dlatego wykorzystano najszybszy sposób ostrzeżenia ludności – syreny alarmowe. Po ustaniu zagrożenia syreny poinformowały o zakończeniu alarmu. Kierwiński zapewnił, że system komunikacji RCB jest stale udoskonalany i zapowiedział przegląd obowiązujących procedur pod kątem wprowadzenia dodatkowego sposobu informowania mieszkańców o zakończeniu alarmu. Przypomniał, że syrena alarmowa oznacza zagrożenie i konieczność postępowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Poradniku bezpieczeństwa”.

Wiceszef MON Stanisław Wziątek ocenił, że „dobrze byłoby”, gdyby procedury alarmowe zostały uzupełnione o wysyłanie do mieszkańców SMS-ów informujących o odwołaniu zagrożenia.

„Dotychczas ta procedura przewidywała, że informujemy o stanie zagrożenia. Natomiast po sytuacji, kiedy już zagrożenie minęło, rzeczywiście dobrze byłoby, jeśli wprowadzilibyśmy do tej procedury kolejny etap działania, mianowicie SMS-y do mieszkańców zagrożonego regionu, w którym nie alarmujemy, a informujemy o zagrożeniu, które minęło, w ten sposób, żeby uspokoić” – mówił Wziątek.

RCB również potwierdziło, że w przyszłości SMS-y mają być wysyłane po ustaniu zagrożenia, zaznaczając, że w sytuacjach wymagających błyskawicznej reakcji syreny alarmowe pozostają najskuteczniejszym i najszybszym narzędziem powiadamiania. Podkreślono, że wszystkie podjęte procedury oraz mechanizmy informacyjne zadziałały prawidłowo i zgodnie z przyjętymi schematami operacyjnymi, a szczegółowa weryfikacja przebiegu każdego zdarzenia ma na celu stałe doskonalenie procedur.