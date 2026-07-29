Anduril demonstruje przełom w obronie morskiej. Pełna automatyzacja wykrywania zagrożeń podwodnych

Ćwiczenia Lanternfish stanowiły międzynarodowe wydarzenie demonstracyjne, podczas którego prezentowano najnowsze autonomiczne pojazdy podwodne oraz technologie podmorskie, opracowane w Australii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W trakcie tych manewrów, firma Anduril z sukcesem zademonstrowała kompletny łańcuch zwalczania autonomicznych pojazdów podwodnych (AUV). Proces ten obejmował każdy etap – od precyzyjnego wykrycia zagrożenia, przez jego nieprzerwane śledzenie, aż po w pełni automatyczne przekazanie kluczowych informacji do nadrzędnego systemu dowodzenia.

W ramach przeprowadzonej demonstracji, autonomiczny pojazd podwodny został skutecznie wykryty przez zaawansowany system sonarowy Sea Spear, który ściśle współpracuje z systemem Seabed Sentry. Dane dotyczące zidentyfikowanego obiektu były następnie automatycznie przesyłane do platformy Lattice. To właśnie ona zintegrowała je z ogólnym obrazem sytuacji operacyjnej, a następnie przesłała do systemu dowodzenia i kontroli (C2) Marynarki Wojennej USA. Dzięki temu mechanizmowi, operatorzy w Centrum Operacji Bezzałogowych (UOC) mieli możliwość „w czasie rzeczywistym zidentyfikować zagrożenie i podjąć działania w celu jego neutralizacji”. Tę sekwencję działań wielokrotnie powtarzano podczas ćwiczeń, co ostatecznie potwierdziło niezawodność i skuteczność rozwiązania w automatycznym wykrywaniu, śledzeniu oraz przekazywaniu informacji o zagrożeniach podwodnych, bez konieczności interwencji operatora na etapie wymiany danych.

Pełna integracja z US Navy: Wspólny obraz sytuacji operacyjnej

Kluczowym elementem sukcesu było osiągnięcie pełnej integracji systemów. Anduril zintegrował swój system Seabed Sentry – zaawansowaną, opartą na sztucznej inteligencji sieć sensorów podwodnych, której głównym zadaniem jest ciągłe monitorowanie dna morskiego – z systemem sonarowym Sea Spear firmy Ultra Maritime. System Sea Spear odpowiadał za wykrywanie, śledzenie i klasyfikowanie autonomicznych pojazdów podwodnych o średniej i dużej średnicy. Wszystkie zebrane dane o wykrytych obiektach były automatycznie przekazywane do systemu Seabed Sentry, a następnie trafiały do platformy zarządzania polem walki Lattice. Ta z kolei integrowała je z obrazem sytuacji operacyjnej i przesyłała do systemu cUxV Marynarki Wojennej USA.

W rezultacie, operatorzy Marynarki Wojennej uzyskali w czasie rzeczywistym kompleksowy i wspólny obraz sytuacji operacyjnej, obejmujący wszystkie obiekty, zarówno podwodne, jak i nawodne, znajdujące się w obszarze prowadzonych ćwiczeń. Podczas manewrów kluczowe znaczenie miały dwa aspekty: po pierwsze, automatyczny system alarmowania, który nie wymagał udziału operatora, a po drugie, pełna integracja z architekturą cUxV Marynarki Wojennej. W praktyce oznaczało to, że Seabed Sentry był w stanie wykryć autonomiczny pojazd podwodny i automatycznie przekazać informację o zagrożeniu do systemu dowodzenia i kontroli (C2) US Navy, eliminując potrzebę ręcznego przekazywania danych. Demonstracja potwierdziła również pełną interoperacyjność rozwiązania z architekturą Marynarki Wojennej USA. Co istotne, integracja ta została zrealizowana bez konieczności opracowywania dedykowanego oprogramowania po którejkolwiek ze stron, co świadczy o wysokiej elastyczności i kompatybilności zastosowanych technologii.

Ochrona portów i infrastruktury: Odpowiedź na nowoczesne wyzwania

Współczesne zagrożenia dla portów, przystani oraz przybrzeżnej infrastruktury krytycznej coraz częściej nie pochodzą od dużych okrętów podwodnych, lecz od niewielkich, trudnych do wykrycia autonomicznych pojazdów podwodnych. Tego typu systemy mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań sabotażowych lub rozpoznawczych przeciwko portom, rurociągom, podmorskim kablom komunikacyjnym oraz innej strategicznej infrastrukturze.

Skuteczna ochrona przed tego rodzaju zagrożeniami wymaga nie tylko zastosowania odpowiednio czułych sensorów, ale także szybkiego przetwarzania ogromnych ilości danych, automatycznej analizy oraz możliwości natychmiastowego przekazywania informacji do systemów dowodzenia w czasie rzeczywistym. Ćwiczenia Lanternfish jednoznacznie pokazały, że połączenie systemu Seabed Sentry z platformą Lattice pozwala na efektywne wykrywanie nawet niewielkich, autonomicznych zagrożeń podwodnych. Co więcej, umożliwia to tworzenie wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej i błyskawiczne przekazywanie go do systemów dowodzenia, zanim potencjalne zagrożenie dotrze do nabrzeża, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego.

Na podstawie komunikatu prasowego Anduril