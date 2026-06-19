Gala nagród Portalu Obronnego – Złotych Gard! Oto nagrodzeni

Zwieńczeniem dnia pełnego spotkań biznesowych, prezentacji najnowszych rozwiązań dla profesjonalistów oraz dyskusjom na temat przyszłości polskiej i światowej obronności jest uroczysta gala wręczenia nagród Portalu Obronnego – Złotych Gard.

Czym są Złote Gardy? To inicjatywa, której celem jest uhonorowanie wojskowych i cywilów, a także firm oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej. Nagrody mają na celu docenienie szerokiego spektrum zasług.

Wyróżnione są osoby i spółki z branży obronnej, dzięki którym Polska stawiana jest za wzór nowatorskich rozwiązań, a polska myśl techniczna jest promowana poza granicami kraju, ale nie tylko. Ponieważ trafiły też do tych, którzy swoją służbą i pracą wykazują się wyjątkową postawą patriotyczną, zmieniając naszą rzeczywistość na bezpieczniejszą.

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Złote Gardy to również nagroda pozwalająca docenić żołnierzy i cywilów, którzy wykazali się ponadprzeciętną odwagą i bohaterstwem, ratując innych w sytuacji zagrożenia, często z narażeniem własnego życia. To hołd dla tych, dla których honor i męstwo są wartościami nadrzędnymi.

Jednak najbardziej wyjątkowy charakter ma nagroda, która trafi do osoby wskazanej w głosowaniu przez czytelników Portalu Obronnego. Laureata lub laureatkę tej prestiżowej kategorii poznamy 19 czerwca podczas uroczystej gali w Expo XXI.

OTO LISTA NAGRODZONYCH:

Pierwszą nagrodę otrzymała z rąk prof. Marty Postuły, pierwszej wiceprezes BGK, Fabryka Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. , za karabinek GROT A3, czyli za jakość, nowoczesność i niezawodność. Za opracowanie zupełnie nowej konstrukcji polskiego karabinka automatycznego, który zapewni żołnierzom przewagę na polu walki i może stać się polskim hitem eksportowym.

, za karabinek GROT A3, czyli za jakość, nowoczesność i niezawodność. Za opracowanie zupełnie nowej konstrukcji polskiego karabinka automatycznego, który zapewni żołnierzom przewagę na polu walki i może stać się polskim hitem eksportowym. Następnie wyróżniono z rąk ambasadora USA Toma Rose'a Lindę i Roberta Ollis'ów – rodziców świętej pamięci sierżanta sztabowego Michaela Ollisa, oraz kapitana rezerwy – Karola Cierpicę . - Za przypieczętowany krwią i najwyższym poświęceniem dowód polsko-amerykańskiego braterstwa broni. Oraz za konsekwentne działania na rzecz zachowania pamięci o bohaterstwie sierżanta sztabowego Michaela Ollisa i wyjątkowej więzi łączącej żołnierzy Polski i Stanów Zjednoczonych - tłumaczono.

. - Za przypieczętowany krwią i najwyższym poświęceniem dowód polsko-amerykańskiego braterstwa broni. Oraz za konsekwentne działania na rzecz zachowania pamięci o bohaterstwie sierżanta sztabowego Michaela Ollisa i wyjątkowej więzi łączącej żołnierzy Polski i Stanów Zjednoczonych - tłumaczono. Wyróżniono polską Straż Graniczną . - Od jesieni 2021 r. ochrona i obrona granicy z Białorusią to zadanie wielu służb mundurowych. Największy wysiłek w realizacji tego zadania ponosi jednak Straż Graniczna. Ta nagroda jest wyrazem uznania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – za poświęcenie służbie i umiejętne pozostawanie w cieniu - uzasadniono. Nagrodę wręczył redaktor naczelny "Super Expressu" Grzegorz Zasępa.

. - Od jesieni 2021 r. ochrona i obrona granicy z Białorusią to zadanie wielu służb mundurowych. Największy wysiłek w realizacji tego zadania ponosi jednak Straż Graniczna. Ta nagroda jest wyrazem uznania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – za poświęcenie służbie i umiejętne pozostawanie w cieniu - uzasadniono. Nagrodę wręczył redaktor naczelny "Super Expressu" Grzegorz Zasępa. Nagrodę otrzymał również doktor Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce SA . Wręczył ją Rafał Arciszewski, prezes zarządu TIME SA. Uhonorowano go za stworzenie i międzynarodowe ugruntowanie marki Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To właśnie dzięki temu od niemal 35 lat targi w Kielcach przyciągają czołowych przedstawicieli światowego przemysłu obronnego i umacniają pozycję polskiej branży zbrojeniowej na arenie międzynarodowej.

. Wręczył ją Rafał Arciszewski, prezes zarządu TIME SA. Uhonorowano go za stworzenie i międzynarodowe ugruntowanie marki Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To właśnie dzięki temu od niemal 35 lat targi w Kielcach przyciągają czołowych przedstawicieli światowego przemysłu obronnego i umacniają pozycję polskiej branży zbrojeniowej na arenie międzynarodowej. Huta Stalowa Wola SA została wyróżniona za kierowanie pracami konsorcjum odpowiedzialnego za stworzenie nowoczesnego polskiego Bojowego Wozu Piechoty „Borsuk”. Dzięki niemu polscy żołnierze zyskają skuteczniejsze wsparcie na polu walki oraz lepszą ochronę przed ostrzałem i minami. Nagrodę wręczył wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.

została wyróżniona za kierowanie pracami konsorcjum odpowiedzialnego za stworzenie nowoczesnego polskiego Bojowego Wozu Piechoty „Borsuk”. Dzięki niemu polscy żołnierze zyskają skuteczniejsze wsparcie na polu walki oraz lepszą ochronę przed ostrzałem i minami. Nagrodę wręczył wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Następnie uhonorowano ICEYE Polska Sp. z o. o. za stworzenie największej na świecie konstelacji satelitów obserwacyjnych, zapewniającej niemal natychmiastowy dostęp do danych pozyskiwanych z przestrzeni kosmicznej. Rozwiązanie to wspiera zarówno bezpieczeństwo państw, jak i działania służb zarządzania kryzysowego, umożliwiając szybką ocenę sytuacji oraz skuteczne podejmowanie decyzji. Wiceprezes zarządu TIME SA Aleksandra Rabenda wręczyła przedstawicielowi firmy to prestiżowe wyróżnienie.

za stworzenie największej na świecie konstelacji satelitów obserwacyjnych, zapewniającej niemal natychmiastowy dostęp do danych pozyskiwanych z przestrzeni kosmicznej. Rozwiązanie to wspiera zarówno bezpieczeństwo państw, jak i działania służb zarządzania kryzysowego, umożliwiając szybką ocenę sytuacji oraz skuteczne podejmowanie decyzji. Wiceprezes zarządu TIME SA Aleksandra Rabenda wręczyła przedstawicielowi firmy to prestiżowe wyróżnienie. Nagrodę z rąk Marii Olechy-Lisieckiej, szefowej Portalu Obronnego, otrzymał również generał dywizji Karol Molenda , twórca polskich cyberwojsk, awansowany na stanowisko Cyber Champion, czyli doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. transformacji. - Za utworzenie i dowodzenie Komponentem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – nowoczesną formacją odpowiadającą za ochronę państwa przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Uznaniem dla skuteczności tych działań było powierzenie Generałowi funkcji Doradcy Strategicznego Dowódcy NATO do spraw Transformacji - uzasadniono.

, twórca polskich cyberwojsk, awansowany na stanowisko Cyber Champion, czyli doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. transformacji. - Za utworzenie i dowodzenie Komponentem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – nowoczesną formacją odpowiadającą za ochronę państwa przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Uznaniem dla skuteczności tych działań było powierzenie Generałowi funkcji Doradcy Strategicznego Dowódcy NATO do spraw Transformacji - uzasadniono. Następny wyróżniony to generał broni Maciej Klisz , Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, awansowany na szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum. - Za ponad pięć lat skutecznego dowodzenia w obliczu wojny toczącej się tuż za granicami Polski. Konflikt ten niemal każdego dnia wymaga zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a odpowiedzialność za koordynację tych działań spoczywa na Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych - tłumaczono.

, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, awansowany na szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum. - Za ponad pięć lat skutecznego dowodzenia w obliczu wojny toczącej się tuż za granicami Polski. Konflikt ten niemal każdego dnia wymaga zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a odpowiedzialność za koordynację tych działań spoczywa na Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych - tłumaczono. Złotą Gardę otrzymał również generał broni profesor doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego. - Za konsekwentne upowszechnianie wiedzy z zakresu medycyny pola walki oraz budowanie świadomości znaczenia medycznej odporności państwa. Działania te przekładają się na lepsze przygotowanie systemu do ratowania życia i zdrowia w sytuacjach kryzysowych oraz konfliktach zbrojnych - uzasadniono, a nagrodę wręczył wiceprezydent stolicy Tomasz Mencina.

Złotą Gardę od czytelników Portalu Obronnego otrzymał natomiast kpr. Mateusz – żołnierz z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, który jako pierwszy Polak w historii zwyciężył w prestiżowych, międzynarodowych zawodach Best Warrior Competition w USA, udowadniając najwyższy kunszt polskiego żołnierza.

Co jednak godne podkreślenia, zdecydował się on przekazać nagrodę innemu nominowanemu, czyli st. post. Łukaszowi Schönowi. To policjant z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Bohater czasu pokoju, który bez wahania wskoczył w ogień i uratował z płonącego budynku 17 osób, pokazując, co znaczy służba i poświęcenie.

Zobaczcie zdjęcia z tego doniosłego wydarzenia w galerii poniżej!