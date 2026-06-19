Ambasador USA: "Polska najważniejszy europejski sojusznik Ameryki". Trwają Warszawskie Targi Obronne

Pierwsza edycja targów odbywa się 19 i 20 czerwca przy ul. Ignacego Prądzyńskiego. Na miejscu prezentowany jest specjalistyczny sprzęt wykorzystywany m.in. przez wojsko i służby mundurowe, a program uzupełniają panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli rządu, administracji, spółek zbrojeniowych oraz ekspertów branżowych. Pierwszy dzień wydarzenia przeznaczono dla firm, instytucji i partnerów w formule B2B/B2G.
- Jesteśmy na targach organizowanych przez Portal Obrony, gdzie przestrzeń internetowa odgrywa kluczową rolę. Dziękuję redakcji Super Expressu za współpracę przy comiesięcznych konferencjach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Czasem są trudne pytania, czasem krytyka, ale to wszystko buduje odporność społeczną. Trzy filary, które będę powtarzał: silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest fundament - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Obrony Narodowej.
W tym miejscu prowadzimy relację na żywo z wydarzenia.
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20 czerwca drugi dzień wydarzenia będzie otwarty dla szerokiej publiczności. W programie zaplanowano prelekcje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, obronności i strzelectwa, a swoją ofertę przedstawi ponad 100 wystawców. Na terenie zewnętrznym będzie można zobaczyć wystawę sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego oraz wyposażenie służb mundurowych.
Warszawskie Targi Obronne 2026 na żywo. Wojsko, służby i nowoczesne technologie
15:44
- Odpowiadam za przemysł zbrojeniowy, więc powiem o trenowaniu gotowości w kontekście przemysłu zbrojeniowego.
To trenowanie gotowości to jest to, żebyśmy nie uznali, że już jest wszystko okej, że coś wyprodukowaliśmy, coś zaprojektowaliśmy, dostarczamy to do Sił Zbrojnych, eksportujemy i już jesteśmy z siebie zadowoleni. Musimy cały czas obserwować wymagania, przede wszystkim naszych klientów, czyli Sił Zbrojnych - powiedział Konrad Gołota, Wiceminister Aktywów Państwowych, Ministerstwo Aktywów Państwowych.
15:40
Rozpoczyna się sesja plenarna / Sesja ministrów pt:— PortalObronny (@PortalObronny) June 19, 2026
"Czy jesteśmy gotowi?":
Paneliści:@KonradGolota, Wiceminister @MAPGOVPL
prof. Marta Postuła pierwsza wiceprezes zarządu @BGK_pl
Generał Marek Sokołowski, @DGeneralneRSZ pic.twitter.com/79dfT3eZBf
15:35
Ambasador USA w Polsce zakończył swoje wystąpienie. Rozpoczyna się właściwa sesja plenarna.
15:32
- Polska najważniejszy europejski sojusznik Ameryki, ponieważ Polsce nigdy nie trzeba było przypominać o konieczności zbrojenia się, aby przygotować się do życia w pełnym przemocy i niebezpieczeństw świecie. Zobowiązania Polski w zakresie obronności nie mają sobie równych wśród żadnego członka NATO, w tym również mojego własnego kraju, Stanów Zjednoczonych - mówił ambasador.
15:26
Uczestników sesji plenarnej powitał Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny Super Expressu, Dyrektor Generalny Warszawskich Targów Obronnych. Głos pierwszy zabrał Thomas Rose, ambasador USA w Polsce.
15:20
Sesję plenarną otwiera Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonanie Orkiestra Wojskowa w Dęblinie.
15:19
Z kolei około godziny 17 odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród Portalu Obronnego – Złotych Gard.
15:08
Grzegorz Zasępa - MODERATOR
Dyrektor Generalny Warszawskich Targów Obronnych
Konrad Gołota
Wiceminister Aktywów Państwowych
Ministerstwo Aktywów Państwowych
prof. zw. dr hab. Marta Postuła
Pierwsza Wiceprezes Zarządu
Bank Gospodarstwa Krajowego
Generał Marek Sokołowski
Dowódca Generalny RSZ
15:06
Już niedługo sesja plenarna: Czy jesteśmy gotowi?
14:53
Warszawskie Targi Obronne 2026 w sobotę. Co czeka na zwiedzających?
Warszawskie Targi Obronne to wydarzenie, podczas którego odwiedzający mogą zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, uzbrojeniem, wyposażeniem oraz technologiami wykorzystywanymi w sektorze obronności i bezpieczeństwa. W programie znalazły się ekspozycje, prezentacje innowacyjnych rozwiązań oraz spotkania z ekspertami i wystawcami z całego kraju.
19 czerwca mają miejsce wystąpienia i debaty poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem oraz obronnością, skierowane przede wszystkim do przedstawicieli branży i sektora publicznego. W sobotę 20 czerwca wydarzenie otworzy się na szeroką publiczność. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i prelekcjach dotyczących m.in. samoobrony, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa osobistego oraz strzelectwa, obejmujących zarówno treningi i sporty strzeleckie, jak i zasady bezpiecznego oraz odpowiedzialnego posługiwania się bronią. Organizatorzy zapowiadają również wiele innych atrakcji związanych z tematyką bezpieczeństwa.
14:43
Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. uczestniczy w Warszawskich Targach Obronnych (19-20.06.2026) organizowanych przez Portal Obronny.— Niewiadów Polska Grupa Militarna (@grupaniewiadow) June 19, 2026
Jako wystawca prezentujemy kompetencje Grupy w obszarze przemysłu obronnego i środków bojowych, a także bierzemy udział w debacie o…
14:32
Współpraca publiczno-prywatna w sektorze obronnym. Jak ona wygląda? Specjaliści wyjaśniają
Współpraca publiczno-prywatna w sektorze obronnym, to kolejny temat podejmowany w ramach Warszawskich Targów Obronnych. Czy Polska jest gotowa na współpracę, jeśli tak, na czym polega to gotowość? Na te i inne pytania odpowiedzieli goście panelu w rozmowie z Marią Olechą-Lisiecką.
Czytaj tutaj w artykule.
14:26
Na scenie zielonej odbywa się panel: Między teorią a praktyką. Czego naprawdę możemy nauczyć się od ukraińskich samorządów?
14:22
14:18
- Rozpoczęcie tego procesu produkcyjnego, bo my z naszymi kompetencjami, z możliwością skalowania produkcji na obszarze cywilnym jesteśmy w stanie bardzo szybko wyskalować produkcję do wysokich poziomów, ale musimy mieć gwarancję i też wiedzę. To łączy się z wypowiedziami poprzedników, czyli ta przewidywalność jest niezwykle istotna, żeby zaplanować proces produkcyjny. Rozpędzenie procesu produkcyjnego do poziomów takich, którymi operujemy na rynku cywilnym, to nie jest tydzień, to nie są dwa tygodnie. Do tego właśnie muszą być zapewnieni ludzie, do tego muszą być zapewnione linie produkcyjne - powiedziała Małgorzata Sokołowska, członka zarządu Welton Defence.
14:08
- To nie jest tak, że PGZ jest Świętym Mikołajem i według sobie ustalonych zasad. Jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji, że my też pozyskujemy zlecenia, czekamy na nie i chcielibyśmy mieć wieloletnie zlecenia, które pozwoliłyby nam inwestować w infrastrukturę, kompetencje i być pewnym zamówień. I na tej bazie budować swoje biznesy. Niestety to tak działa, że często my jako przedsiębiorcy, jako biznes działamy w innych regułach, a system budżetowy - powiedział Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Polska Grupa Zbrojeniowa.
14:03
- Cieszymy się, że mamy partnerów kooperantów. Od dostawców także w zależności od poszczególnych projektów i programów, w których współpracujemy. Wydaje mi się, że nie ma ani jednego produktu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a mamy ich ponad 700 w którym bylibyśmy samowystarczalni. Przy każdym tym produkcie istnieje sieć dostawców i nazwy tu są drugorzędne - powiedział Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Polska Grupa Zbrojeniowa.
13:56
🛡️🇵🇱 Jesteśmy na Warszawskich Targach Obronnych @PortalObronny!— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 19, 2026
Polska Grupa Zbrojeniowa bierze udział w #WTO2026 – wydarzeniu poświęconemu bezpieczeństwu, obronności i nowoczesnym technologiom wojskowym. Na miejscu prezentujemy rozwiązania rozwijane przez spółki Grupy PGZ oraz… pic.twitter.com/K9ZroRwth2
13:54
Jednocześnie trwają panele dyskusyjne na innych scenach:
- Bezpieczeństwo Bałtyku w dobie zagrożeń hybrydowych
- Dezynfekcja wody pitnej w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczenie podstawowej higieny ludności w pierwszych 72 godzinach kryzysu
13:46
Za chwilę na scenie głównej rozpocznie się panel: Współpraca publiczno-prywatna w sektorze obronnym. Szanse, bariery, wyzwania
13:41
Za chwilę kolejne panele dyskusyjne.
13:36
- Jesteśmy coraz bardziej interoperacyjni z innymi sojusznikami, ale na poziomie wojskowym, bo sojusznicy to przyjdą wojskowi, ale system obrony państwa to jest jako całość. Państwo musi się bronić jako całość - powiedział płk Piotr Adamski - Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6, Sztab Generalny Wojska Polskiego.
13:30
Łączność cywilna i wojskowa a zagrożenia hybrydowe. Eksperci wskazują na zagrożenia i rozwiązania
Kolejny panel dyskusyjny został zorganizowany w ramach Warszawskich Targów Obronnych pod hasłem: "Rozmowa kontrolowana? Łączność cywilna i wojskowa a zagrożenia hybrydowe". O tym, że Polska jest narażona na zagrożenia hybrydowe nikogo nie trzeba przekonywać. Dlatego warto je poznać, by wiedzieć, jak sobie z nimi radzić i jak na nie reagować.
Czytaj więcej w artykule.
13:19
Listę wystawców Warszawskich Targów Obronnych 2026 znajdziecie tutaj: https://wto26.exposupport.pl/wystawcy
13:15
Płk Piotr Adamski Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 @SztabGenWP: "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, i inne służby budują również swoje systemy komunikacyjne - ja oczywiście nie będę mówił o szczegółach - ale dzisiaj jest taka sytuacja, że bardzo mocno…— PortalObronny (@PortalObronny) June 19, 2026
13:10
- Nieskromnie powiem, że korzystamy przede wszystkim z wieloletnich doświadczeń wojsk, łączności, i informatyki. To jest podstawa, na której bazujemy, bazowaliśmy, bazujemy i na pewno na pewno będziemy bazować. Natomiast w ciągu ostatnich lat, kiedy zwiększyły się, zmieniły się zagrożenia, tak jak, też zwiększyła się skala, zmienił się troszeczkę rodzaj tych zagrożeń. Nauczyliśmy się korzystać z doświadczeń tych, którzy musieli stawić czoła otwartym i prawdziwym zagrożeniom. Temu, co się dzieje na tak, na prawdziwym froncie wojennym, czyli z doświadczeń troszeczkę ukraińskich, ale również korzystaliśmy z doświadczeń i z jak gdyby z pewnego rozwoju i zwiększenia świadomości - powiedział płk Piotr Adamski.
13:03
- Mamy zagrożenia w cyberprzestrzeni, zagrożenia walki elektronicznej w domenie informacyjnej, czyli po prostu deepfake. Te wszystkie elementy, które środowisko cywilne i generalnie jako społeczeństwo jesteśmy zarzucani po to, żeby ograniczyć właściwe funkcjonowanie państwa i wprowadzić chaos - powiedział płk Artur Strużyk.
13:02
Rozpoczyn się panel pt: "Rozmowa kontrolowana? Łączność cywilna i wojskowa a zagrożenia hybrydowe"— PortalObronny (@PortalObronny) June 19, 2026
Paneliści:
1. Płk Piotr Adamski Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 @SztabGenWP
2. Płk Artur Strużyk, Dowództwo Komponentu @CyberWojska
3. Kmdr rez. Lesław Romanowski, doradca… pic.twitter.com/7KrIkWmIbU
12:57
Na scenie białej rusza panel: Rozmowa kontrolowana? Łączność cywilna i wojskowa a zagrożenia hybrydowe
12:47
O tej samej godzinie odbędą się równocześnie dwa inne panele dyskusyjne:
- By nie zabrakło paliwa, leków i wody. Logistyka w czasie kryzysu
- Jak gmina Łuków tworzy pionierskie budowle ochronne. Inwestycje typu dual‑use – basen z miejscem ukrycia jako wyzwanie i szansa dla samorządów
12:44
Tematem kolejnego panelu będzie: Rozmowa kontrolowana? Łączność cywilna i wojskowa a zagrożenia hybrydowe. Początek o godz. 12.55.
12:40
Warszawskie Targi Obronne odbywają się w nowoczesnym centrum wystawienniczym EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie – w samym sercu stolicy, blisko głównych węzłów komunikacyjnych. Doskonała komunikacja miejska oraz wygodny parking na miejscu sprawiają, że udział w wydarzeniu jest prosty i komfortowy zarówno dla gości indywidualnych, jak i przedstawicieli firm oraz instytucji.
12:39
"Jeżeli dany samolot nie ma określonej zdolności, mogę wprowadzić tzw. "lojalnego skrzydłowego" i w ten sposób ją dodać – albo po prostu zwiększyć liczbę przenoszonych efektorów. Marynarka patrzy na lojalnego skrzydłowego także przez pryzmat tankowania – dobrym przykładem jest…— PortalObronny (@PortalObronny) June 19, 2026
12:32
Gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak: "Świeży przykład dają operacje nad Iranem – ta kampania nie byłaby możliwa bez floty tankowców powietrznych, które przelały ogromne ilości paliwa, żeby utrzymać samoloty USA i Izraela nad celem".— PortalObronny (@PortalObronny) June 19, 2026
12:28
Kevin "Uncle" Fesler: "W praktyce trzeba budować struktury sił, które będą jednocześnie śmiercionośne, zdolne do przetrwania i możliwe do utrzymania. Jeśli nie jesteśmy w stanie utrzymać statków powietrznych w gotowości, to ich siła ognia i przeżywalność przestają mieć znaczenie".
12:23
Przypominamy, że sobota 20 czerwca drugi dzień wydarzenia będzie otwarty dla szerokiej publiczności. W programie zaplanowano prelekcje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, obronności i strzelectwa, a swoją ofertę przedstawi ponad 100 wystawców. Na terenie zewnętrznym będzie można zobaczyć wystawę sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego oraz wyposażenie służb mundurowych.
12:16
Gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak: "Przewaga powietrzna jest konieczna. Dobrym, bardzo wyrazistym przykładem w historii jest Bitwa o Anglię – tam brak wywalczenia przewagi w powietrzu zmienił losy całej kampanii. Niemiecka próba zdobycia dominacji w powietrzu jako warunku operacji lądowej zakończyła się, na szczęście, niepowodzeniem".
12:08
Na dwóch innych scenach odbywają się następujące panele:
- Schron pod każdym Orlikiem? Bezpieczeństwo i odporność – budowle ochronne w Polsce w obliczu nowych wyzwań i przepisów prawnych
- Żołnierz w walce: bezpieczeństwo, łączność, skuteczność
12:08
Na scenie:— PortalObronny (@PortalObronny) June 19, 2026
Kevin "Uncle" Fesler – @BoeingDefense, odpowiada za obszar Air Dominance i systemy sił powietrznych.
Jacob Foreman – @GE_Aerospace, rozwój programów wojskowych w Europie Środkowo‑Wschodniej, w tym inwestycje w regionie.
Gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak – Inspektor Sił…
12:07
Godz. 12:10 - 12:50: Przewaga powietrzna w nowoczesnym konflikcie. Od koncepcji użycia, przez zakup do misji lotniczych. Jak optymalnie odpowiedzieć na potrzeby polskich Sił Powietrznych?
12:06
Za chwilę rozpocznie się kolejna seria paneli dyskusyjnych.
12:01
Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz: Polska nie może zmarnować szansy, by być obecna jako producent sprzętu zbrojeniowego— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026
-
19 czerwca 2026 r. w #Warszawa, wicepremier W. @KosiniakKamysz oraz sekretarz stanu w MON @magdasobkowiak uczestniczyli w Warszawskich Targach Obronnych.… pic.twitter.com/ayHuMMmeOv
11:50
Ppłk pil. Dawid Smolik: "Oprócz zdefiniowania wymagań w postaci zdolności dla danego typu statku powietrznego musimy wykonać analizę: gdzie dana maszyna była używana, jakie ma doświadczenia, czy była i jest modernizowana, czy te modyfikacje się wycofuje, czy też mamy do czynienia z zupełnie nową konstrukcją".
11:49
Przypominamy o relacji na żywo:
11:42
Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Jesteśmy na targach organizowanych przez Portal Obrony, gdzie przestrzeń internetowa odgrywa kluczową rolę. Dziękuję redakcji Super Expressu za współpracę przy comiesięcznych konferencjach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Czasem są trudne… pic.twitter.com/M3kZa4lHJg— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026
11:35
Obecnie trwają panele:
- Śmigłowiec przyszłości. Od pola walki po akcje ratownicze. Jak projektować i wybierać śmigłowce do najbardziej wymagających operacji?
- Satelity i kosmos w polskim systemie obrony - rozpoznanie i gromadzenie danych w budowaniu przewagi nad potencjalnym przeciwnikiem
- Odporne społeczeństwo, silne państwo: rola zdrowia publicznego w systemie bezpieczeństwa
11:29
"Nie chcę straszyć. Chcę przygotowywać. Czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócanie GPS-u, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach" [...] - wyliczał Kosiniak-Kamysz.
11:24
"Do 2030 roku stworzymy największą armię europejską" - zapewnił szef MON.
11:22
"Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja" - powiedział Kosiniak-Kamysz.
11:17
"Polska jest liderem zbrojeń. To jest marka rozpoznawalna na całym świecie" - powiedział na początku swojego wystąpienia szef MON.
11:06
Czołg Abrams, armatohaubica K9, kołowy transporter opancerzony Rosomak, platforma szturmowa oraz wyposażenie indywidualne z jednostki specjalnej GROM - to tylko część uzbrojenia, jaką będzie można zobaczyć 20 czerwca podczas Warszawskich Targów Obronnych.
11:04
Warszawskie Targi Obronne to nowe, ogólnopolskie wydarzenie mające na celu integrację kluczowych środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Łączą wystawiennictwo z konferencją branżową.
11:01
Już teraz wiadomo, że za rok odbędzie się II edycja Warszawskich Targów Obronnych.
10:59
Warszawskie Targi Obronne (WTO) rozpoczęte! To ogólnopolskie wydarzenie poświęcone jest bezpieczeństwu, obronności i budowaniu odporności państwa. W czasie WTO odbywa się panel dotyczący bezpieczeństwa pod hasłem: "Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym".
Czytaj też: Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w kryzysie. Co jest najważniejsze?
10:58
O godzinie 11 wystąpi Władysław Kosiniak Kamysz Minister Obrony Narodowej.
10:54
Na Warszawskich Targach Obronnych trwa panel otwierający konferencję pt. "Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym".— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) June 19, 2026
Jednym z uczestników panelu jest płk Robert Frommholz, Zastępca Szefa #AgencjaUzbrojenia odpowiedzialny… pic.twitter.com/sjNsfpJ6Jp
10:52
- Na scenie zielonej trwa jednocześnie panel dyskusyjny: Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w administracji samorządowej. Rola samorządów w budowaniu odporności lokalnej: od zarządzania kryzysowego po mobilizację społeczną
- Na scenie niebieskiej: Jak w czasie kryzysu zapewnić łączność satelitarną instytucjom państwa i instytucjom rządowym? Budowa suwerennego systemu: potrzeby oraz krajowe zdolności przemysłowe.
10:51
Czołgi przyjechały do Warszawy! Zmierzają na Warszawskie Targi Obronne, które ruszyły w piątek w stolicy. Ponad stu wystawców, tematyka związana nie tylko z armią, ale i szeroko pojętym bezpieczeństwem, pokaz sprzętu Wojska Polskiego - to wszystko czeka na gości WTO. Zobacz naszą galerię zdjęć.
10:45
- Mechanizm SAFE to 44 miliardy euro, które trafią w większości do polskiego przemysłu zbrojeniowego. W ostatnich trzech dniach maja podpisaliśmy razem z panem premierem osobiście 62 umowy na 120 miliardów złotych i wszystkie z polskim przemysłem zbrojeniowym. Wielu mówiło, że się nie uda. Wielu mówiło, że pewnie te wszystkie pieniądze wyjadą za granicę. Jest odwrotnie. To my właśnie z zagranicy przywieźliśmy pieniądze do nas, po prostu z Brukseli - powiedziała podczas Warszawskich Targów Obronnych Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister MON.
10:42
Wiceministra @magdasobkowiak: Jednym z wyzwań na najbliższe miesiące jest dla mnie doprowadzenie do finału umów w ramach zakupów wspólnych, bo chciałabym, żeby jak najwięcej krajów członkowskich swoją pulę SAFE wydało także w naszym przemyśle zbrojeniowym. Mamy już osiem… pic.twitter.com/zxWQivO8wa— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026
10:28
Trwa panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym
Biorą w nim udział:
płk Robert Frommholz
Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia
Agencja Uzbrojenia / Siły Zbrojne RP
Andrzej Hawryluk
Zastępca Prezesa
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Przemysław Kowalczuk
Prezes Zarządu
Grupa Niewiadów
Małgorzata Sokołowska
Członek Zarządu
Wielton Defence
Agnieszka Wachnicka
Wiceprezes Związku Banków Polskich
Związek Banków Polskich
10:20
10:20
O godzinie 10.20 rozpoczął się panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym
10:17
Za nami uroczyste otwarcie Warszawskich Targów Obronnych.