Ambasador USA: "Polska najważniejszy europejski sojusznik Ameryki". Trwają Warszawskie Targi Obronne

Pierwsza edycja targów odbywa się 19 i 20 czerwca przy ul. Ignacego Prądzyńskiego. Na miejscu prezentowany jest specjalistyczny sprzęt wykorzystywany m.in. przez wojsko i służby mundurowe, a program uzupełniają panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli rządu, administracji, spółek zbrojeniowych oraz ekspertów branżowych. Pierwszy dzień wydarzenia przeznaczono dla firm, instytucji i partnerów w formule B2B/B2G.

- Jesteśmy na targach organizowanych przez Portal Obrony, gdzie przestrzeń internetowa odgrywa kluczową rolę. Dziękuję redakcji Super Expressu za współpracę przy comiesięcznych konferencjach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Czasem są trudne pytania, czasem krytyka, ale to wszystko buduje odporność społeczną. Trzy filary, które będę powtarzał: silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest fundament - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Obrony Narodowej.

W tym miejscu prowadzimy relację na żywo z wydarzenia.

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20 czerwca drugi dzień wydarzenia będzie otwarty dla szerokiej publiczności. W programie zaplanowano prelekcje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, obronności i strzelectwa, a swoją ofertę przedstawi ponad 100 wystawców. Na terenie zewnętrznym będzie można zobaczyć wystawę sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego oraz wyposażenie służb mundurowych.

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