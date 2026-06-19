Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w kryzysie. Co jest najważniejsze?

Zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu” Hubert Biskupski prowadzi rozmowę na temat, który brzmi: "Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym". To pierwszy panel dyskusyjny WTO. Do dyskusji w panelu zasiedli: płk Robert Frommholz - Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia, Agencja Uzbrojenia, Siły Zbrojne RP ; Andrzej Hawryluk - Zastępca Prezesa, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; Przemysław Kowalczuk - Prezes Zarządu Grupa Niewiadów SA; Małgorzata Sokołowska - Członek Zarządu Wielton Defence; Agnieszka Wachnicka - Wiceprezes Związku Banków Polskich, Związek Banków Polskich.

Pierwsze pytanie dotyczy roli banków w finansowaniu sektora obronnego, a także roli instytucji finansowych. Agnieszka Wachnicka przyznała, że na obronność i inwestycje w uzbrojenie patrzy się z kilku perspektyw. Nie tylko jest to obronność, czyli inwestycje w uzbrojenie, ale również inwestycje w odporności i bezpieczeństwo rozumiane bardzo szeroko, jako: infrastrukturalne, energetyczne, cybernetyczne, żywnościowe. - Nie wszędzie wystarczy środków publicznych, musimy mobilizować kapitał prywatny - oceniła ekspertka.

Jak zauważyła Agnieszka Wachnicka - Wiceprezes Związku Banków Polskich, Związek Banków Polskich, ważną rzeczą jest też mechanizm dzielenia ryzyka, ponieważ kontrakty zbrojeniowe, inwestycje w obronność, to specyficzny obszar. On jest w dużej mierze uzależniony od harmonogramów modernizacyjnych, od zamówień. Po stronie państwa mamy technologie, które starzeją się szybciej niż cykl finansowania, jak choćby technologie dronowe. Dzisiaj i to wszystko musimy też przeanalizować, ponieważ banki są w stanie oczywiście brać na siebie i zarządzać ryzykiem, które znają i na które mają wpływ, ale na to ryzyko polityczne też jest strategiczne wpływu nie mają - zauważyła.

Płk Robert Frommholz, Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia przyznał: - Agencja Uzbrojenia jest podmiotem przeznaczonym do pozyskiwania sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych. I ten zakres jest od najmniejszej przysłowiowej kulki kalibru 5,56, poprzez armatohaubicę, czołgi, samoloty, okręty, aż po przestrzeń kosmiczną, czyli satelity. (...) Czy taki, czy inny sprzęt powinien być akurat pozyskiwany, czy z takiego czy innego kraju, czy takiej, czy innej firmy. Ale to jest ten core, który jest potrzebny dla wojska. Natomiast na pewno nie jest to pełna zdolność, jeżeli chodzi o to, musimy patrzeć poprzez pryzmat wielu elementów, które siły zbrojne muszą stworzyć, aby ten sprzęt w optymalny sposób wykorzystać. To są przede wszystkim ludzie. To są zasoby ludzkie, wyszkolone, infrastruktura od takiej typowo budowlanej, poprzez infrastrukturę techniczną, ponieważ musimy mieć zaplecze techniczne, które będzie wspierało nas w eksploatacji tego sprzętu. Sprzęt kupujemy na 30-40 lat

Małgorzata Sokołowska, członek zarządu, Wielton Defence przyznała, że: - (...) Jeżeli chodzi o kwestie związane z jakością produktu, bezpieczeństwem, wykonaniem, tutaj posiadając dokładnej instrukcję i rzeczywiście nastawiając się na dialog, bo ja też chciałam powiedzieć, że bardzo mi zależało w obecnej roli na tym żeby budować. Dialog pomiędzy partnerami prywatnymi, partnerami publicznymi. Apel do sektora prywatnego żeby ten dialog spróbować prowadzić.

Zdaniem Przemysława Kowalczuka - Prezesa Zarządu Grupa Niewiadów SA zauważył, że: - Warszawska Giełda Papierów Wartościowych dokonała skutecznej emisji akcji, w zasadzie jesteśmy już postrzegani jako grupa prywatna-publiczna. Ponieważ podmioty Skarbu Państwa objęły część akcji, są obecne w tym momencie w strukturze. Może to dać pewne możliwości. (...) Jeżeli mówimy o tym, co potrzeba. Oprócz samego dialogu, samego zrozumienia twardych zdolności. Potrzeba co było na samym początku naszej dyskusji, powiedziane czyli pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. W dwóch zakresach pierwszy jest to zakres inwestycyjny.

Biorący udział w dyskusji Andrzej Hawryluk - Zastępca Prezesa, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, przyznał, że RARS to agencja, która gromadzi rezerwy strategiczne według rządowego programu rezerw strategicznych: - W tej chwili pracujemy nad nowym programem MSWiA na lata 2027-31, a program jest niestety albo stety dokumentem poufnym, na którym pracujemy. Rezerwy, które gromadzimy są rezerwami poufnymi do grona tych rezerw, które gromadzimy i zbieramy to są rezerwy: żywnościowe, medyczne, informatyczne czyli zasoby związane w zarządzanie rezerwami strategicznymi dotyczącymi ochrony cyberbezpieczeństwa i wszystkiego z tym często związane.

Hawryluk dodał kilka słów o współpracy międzynarodowej, która też wystąpiła przy ostatnim konflikcie na Bliskim Wschodzie: - Współpracujemy w zakresie budowy, bezpieczeństwa i współpracy z z Unią Europejską. Budujemy systemy odporności społecznej na kryzys w państwach bałtyckich, Szwecji, Norwegią, Finlandią, Litwą, Republiką Czeską. W przyszłym tygodniu mamy ćwiczenia związane z Finlandią i realizujemy 6 projektów I są to ochrona przeciwchemiczna, schronienia, transport lotniczy.

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Warszawskie Targi Obronne

Organizatorzy Warszawskich Targów Obronnych stawiają na szeroką formułę, która ma połączyć środowiska instytucjonalne, biznesowe oraz, co najważniejsze, samych obywateli. Celem jest odpowiedź na rosnącą świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i lokalnym. Wiele osób rozwija kompetencje z zakresu pierwszej pomocy, interesuje się survivalem czy strzelectwem sportowym, a także angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa swoich społeczności. Targi są miejscem, gdzie te potrzeby spotkają się z praktyką, wiedzą i nowoczesnymi technologiami.