Pierwszy wywiad Sobkowiak-Czarneckiej jako wiceminister. Czym teraz będzie się zajmować?

Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dniem 18 czerwca 2026 roku.

Nowa wiceminister skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji Wojska Polskiego, promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz nadzorowaniu realizacji programu SAFE, w tym zakupów i modernizacji armii.

Nominacja ta, podkreślana przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, ma sygnalizować strategiczne kierunki w rozwoju polskiej obronności, wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz znaczącą rolę kobiet w kluczowych obszarach państwa.

Oficjalne powołanie Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej miało miejsce 18 czerwca 2026 roku, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z poprzedniego dnia. Uroczystość odbyła się w siedzibie resortu obrony, a wzięli w niej udział m.in. wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Decyzję podpisał Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk - przekazano.

Priorytety nowej Wiceminister

W swoich pierwszych wypowiedziach po nominacji, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka nakreśliła priorytety swojej pracy, skupiając się na wzmocnieniu obronności państwa.

- Dziękuję za zaufanie i powierzenie nowej misji. Dziś kierujemy nasze wysiłki na budowę odporności naszego państwa. W kolejnych miesiącach mojej pracy skupię się na dalszej rozbudowie i transformacji Wojska Polskiego, a także na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego - powiedziała.

Szef resortu obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił znaczenie tej nominacji, zwracając uwagę na rolę kobiet w kluczowych obszarach państwa.

- Ważna informacja dla wszystkich Polek i wszystkich kobiet – to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji Sił Zbrojnych oraz budowę relacji sojuszniczych z innymi państwami, a także za wzmacnianie gospodarki poprzez rozwój przemysłu obronnego - stwierdziła.

Dalsze działania ws. SAFE

Wcześniej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. programu SAFE. Zapytana, czy nadal będzie pełnomocniczką rządu ds. programu SAFE w rozmowie z "Expressem Biedrzyckiej", wyjaśniła, że jej rola uległa zmianie.

- Wczoraj zostałam odwołana z tej funkcji. Teraz w MON będę pracowała nad mechanizmem SAFE. Dzisiaj przechodzimy z fazy zakończonych negocjacji w Brukseli. Pieniędzy są zapewnione, część już wpłynęła na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego. Teraz te dwa pozostałe elementy mechanizmu SAFE, czyli po pierwsze zakupy i dokładnie to będę nadzorować w MON: proces transformacji, modernizacji polskiej armii. Do tego współpraca z partnerami zagranicznymi. Mechanizm SAFE wymaga od nas wspólnych zakupów, tzn. każdy kraj członkowski kupuje na swoje potrzeby, z własnych środków, ale muszą spotkać się u tego samego producenta - mówiła.

Podkreśliła również strategiczny cel związany z programem SAFE, który będzie realizowany w nowej roli.

- Od początku zadaniem wyznaczonym dla mnie przez pana premiera Tuska i pana premiera Kosiniaka-Kamysza było to, żeby jak najwięcej z naszych partnerów zakupów dokonywało w polskim przemyśle zbrojeniowym i tym się dzisiaj również zajmuję - zaznaczyła.

W naszej galerii zobaczysz nową wiceminister w MON na Targach Obronnych:

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