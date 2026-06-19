Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz: Polska jest liderem zbrojeń

Specjalnym gościem Warszawskich Targów Obronnych był wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef ministerstwa obrony narodowej, wprost przyznał, że we współczesnym świecie to właśnie Polska stała się liderem w zbrojeniach: - To jest szansa, żeby marka Polski, jako lidera zbrojeń, była też marką Polski, jako wielkiego producenta sprzętu wojskowego, obrony cywilnej, ochrony ludności, bezpieczeństwa, świadomości społecznej. (...) Odporność, budowanie odporności społecznej będzie jednym z kluczowych zadań, żeby mieć świadomość zagrożeń.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że jeśli chodzi o tę świadomość, to trzeba wiedzieć, iż obecnie każdy narażony jest na dezinformację, manipulację, a szczególnie w przestrzeni internetowej. O tych zagrożeniach szef MON powiedział wprost: - Jest to broń używana przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze Wschodu. To jest broń masowego rażenia. Ona dotyczy każdego z nas od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przez zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja.

Dlatego minister doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kwestie te wymagają specjalistycznej ochrony. - Jesteśmy na targach organizowanych przez Portal Obrony, czyli ta przestrzeń internetowa jest tutaj też bardzo ważna. Bardzo dziękuję "Super Expressowi", bo już od kilkunastu miesięcy wspólnie z całym zespołem, ze wszystkimi, którzy budują świadomość społeczną, prowadzimy konferencje na temat różnego rodzaju aktywności MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że budowanie odporności społecznej musi się opierać na trzech filarach, są to: silne społeczeństwo, silna armia, silne sojusze:

To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym nie dlatego, że jesteśmy największym. Dzisiaj najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską pod względem liczebności ona przewyższa armię. (...) Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii. Siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest prezentowany. Chcę was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę Was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że właśnie takie miejsca, jak Warszawskie Targi Obronnego, to nie tylko miejsca prezentacji najnowszego sprzętu wojskowego, ale: - Miejsce edukacji, wiadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim wystawcom gratuluję, że się dostali, bo tu wystawców w krótkim czasie zgromadzić nie jest łatwo. Dziękuje każdemu przedsiębiorcy, który zainwestował w bezpieczeństwo i swoim produktem, usługą oraz wiedzą buduje ten poziom bezpieczeństwa państwa polskiego. Życzę Wam dobrych, owocnych targów, dobrych kontaktów i dobrych kontraktów, które umożliwią rozwój naszego skarbu narodowego, czyli koła zamachowego polskiej gospodarki.

15