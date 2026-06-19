Ponad 100 wystawców i wojskowy sprzęt. W sobotę drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych

Warszawskie Targi Obronne łączą część wystawienniczą z konferencją branżową, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń między przedstawicielami sektora bezpieczeństwa, służb mundurowych, wojska oraz firm związanych z obronnością. W sobotę z oferty wydarzenia będą mogli skorzystać również pasjonaci i osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.

W programie znalazły się prelekcje dotyczące bezpieczeństwa, obronności i strzelectwa. Uczestnicy będą mogli także zapoznać się z ofertą ponad 100 wystawców prezentujących nowoczesne rozwiązania i technologie wykorzystywane w sektorze obronnym.

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Dużą atrakcją będzie część plenerowa. Na terenie zewnętrznym zaplanowano wystawę sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego oraz prezentację wyposażenia służb mundurowych. To okazja, by z bliska zobaczyć wykorzystywane obecnie pojazdy, systemy i wyposażenie służące do zapewniania bezpieczeństwa.

Wydarzenie odbywa się w centrum wystawienniczym EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Obiekt położony jest w dogodnej lokalizacji, niedaleko głównych węzłów komunikacyjnych stolicy. Na miejscu dostępny jest również parking dla uczestników.

Organizatorzy podkreślają, że Warszawskie Targi Obronne są skierowane zarówno do profesjonalistów związanych z branżą bezpieczeństwa, jak i osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi przez wojsko oraz służby mundurowe.

Wstęp na wydarzenie jest płatny. Bilety można kupić tutaj: Warszawskie Targi Obronne. Bilety na Warszawskie Targi Obronne można też nabyć bezpośrednio w kasie na miejscu w dniu wydarzenia. Szczegóły znajdziecie na stronie Warszawskich Targów Obronnych.