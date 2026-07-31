Ile BWP Borsuk i kiedy trafi do żołnierzy? Oficjalna odpowiedź MON

Poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości złożył interpelacje poleską nr 18187 w sprawie zamówień na bojowe wozy piechoty Borsuk finansowanych ze środków programu SAFE. Jak czytamy w uzasadnieniu:

"Z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej wynika, że ze środków programu SAFE planowane jest sfinansowanie zakupu 146 sztuk bojowych wozów piechoty Borsuk. Jednocześnie wcześniej zawarta została umowa na dostawę 116 sztuk tych pojazdów. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi kolejnych zamówień zasadnym jest wyjaśnienie, czy oba kontrakty należy traktować jako odrębne zakupy zwiększające docelową liczbę pojazdów w Siłach Zbrojnych RP, czy też nowe zamówienie w ramach SAFE obejmuje realizację lub zastępuje wcześniejsze ustalenia".

Dlatego też poseł zadał następujące pytania:

Czy zamówienie 146 sztuk bojowych wozów piechoty Borsuk w ramach programu SAFE jest dodatkowym zamówieniem względem wcześniej podpisanej umowy na 116 sztuk?

Jaka będzie łączna liczba pojazdów Borsuk dostarczonych Siłom Zbrojnym RP po realizacji wszystkich obecnie obowiązujących kontraktów?

Czy środki z programu SAFE przeznaczone na zakup Borsuków zwiększają zakres programu, czy służą finansowaniu wcześniej zaplanowanych dostaw?

Czy MON planuje kolejne zamówienia na bojowe wozy piechoty Borsuk oraz jaka jest docelowa liczba tych pojazdów przewidziana w strukturze Sił Zbrojnych RP?

Jaki jest aktualny harmonogram realizacji wcześniejszej umowy na 116 sztuk Borsuków oraz nowego zamówienia finansowanego ze środków SAFE?

Program Borsuk – ambitny plan modernizacji Wojsk Lądowych

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez sekretarza stanu w MON, Pawła Bejdę, w odpowiedzi na interpelację posła Andrzeja Śliwki, resort obrony ma jasno sprecyzowany i wieloletni plan. Umowa ramowa, podpisana 28 lutego 2023 roku, zakłada pozyskanie dla Wojska Polskiego łącznie 1014 sztuk bojowych wozów piechoty Borsuk do 2035 roku. Ogólne ramy programu przekładają się już na konkretne działania. Jak poinformował wiceminister Bejda, realizacja zamówień została podzielona na umowy wykonawcze, które precyzują liczbę pojazdów i terminy ich przekazania.

Umowa wykonawcza nr 1: Pierwsze Borsuki już w armii

Pierwsza umowa wykonawcza, zawarta 27 marca 2025 roku, obejmuje dostawę 111 bojowych wozów piechoty Borsuk. Co najważniejsze, jej realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2025 roku do Sił Zbrojnych RP dostarczono pierwszych 15 sztuk BWP Borsuk. Pozostałe 96 pojazdów z tego kontraktu zostanie przekazanych Wojsku Polskiemu sukcesywnie do końca 2029 roku. Harmonogram zakłada dostarczenie kolejnych 33 pojazdów w 2027 r. i zakończenie dostaw pierwszej partii do 2029 r. Warto podkreślić, że ta umowa wykonawcza nie jest finansowana ze środków specjalnego programu SAFE, lecz z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Umowa wykonawcza nr 2: Finansowanie z programu SAFE

Kolejnym krokiem w realizacji gigantycznego kontraktu jest druga umowa wykonawcza, której zawarcie zaplanowano na 30 maja 2026 roku. Ten kontrakt będzie miał kluczowe znaczenie dla przyspieszenia dostaw i zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych w ramach instrumentu SAFE. Zgodnie z planem, umowa ta pozwoli na pozyskanie kolejnych 146 bojowych wozów piechoty Borsuk. Łącznie, w ramach dwóch pierwszych realizowanych umów wykonawczych, Siły Zbrojne RP wzbogacą się o 257 nowoczesnych BWP Borsuk. To liczba, która pozwoli na pełne przezbrojenie kilku batalionów zmechanizowanych, znacząco podnosząc ich zdolności bojowe, mobilność i poziom ochrony załóg.

Obecnie zakontraktowane 257 wozów BWP Borsuk to dopiero początek realizacji ambitnego planu. Pierwsze pojazdy trafiają do 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która stacjonuje przy granicy z obwodem królewieckim i jako pierwsza jest przezbrajana także w koreańskie czołgi K2. Dostawy z dwóch pierwszych umów wykonawczych mają zakończyć się do 2030 roku. Długoterminowym celem, zapisanym w umowie ramowej, jest wprowadzenie do służby ponad tysiąca Borsuków w wersji bojowej oraz kilkuset pojazdów specjalistycznych, takich jak wozy dowodzenia, rozpoznania czy ewakuacji medycznej, zbudowanych na tej samej Uniwersalnej Modułowej Platformie Gąsienicowej (UMPG).

BWP Borsuk – Nowa jakość w Wojsku Polskim

Bojowy Wóz Piechoty Borsuk, opracowany przez polskie konsorcjum z Hutą Stalowa Wola S.A. na czele, to fundament programu modernizacji technicznej Wojsk Lądowych. Jego wprowadzenie ma na celu całkowite zastąpienie wysłużonych BWP-1, które służyły w armii przez ponad 50 lat i nie przystają do realiów XXI wieku. Borsuk został zaprojektowany od podstaw, aby sprostać specyficznym polskim wymaganiom, łącząc dużą siłę ognia, wysoki poziom ochrony załogi oraz, co unikalne w tej klasie pojazdów, zdolność pływania.

Borsuk mierzy sobie 7,6 m długości, szerokość 3,4 m i 2,9 m wysokości wraz z wieżą. Masa pojazdu z dodatkowym opancerzeniem może sięgać 30 ton. Pancerz ma budowę modułową i jego masa, a więc również poziom ochrony, może być dostosowany do potrzeb bojowych. Moduły opancerzenia dodatkowego zwiększają też pływalność pojazdu.

Napęd Borsuka stanowi silnik wysokoprężny MTU 8V199 TE20 o mocy 720 KM połączony z przekładnią Perkins X300. Zawieszenie oparte jest na sześciu wahaczy hydropneumatycznych, na których osadzone jest 12 kół nośnych, co zapewnia bardzo dobra amortyzacja i płynną, komfortową dla załogi jazdę w terenie.

Bryła pojazdu jest w dużym stopniu pochodną wymogów pływalności i przestrzeni niezbędnej do przewiezienia 6 żołnierzy z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem oraz trzyosobowej załogi, złożonej z dowódcy, operatora uzbrojenia i kierowcy. Cała dziewiątka kryje się w najsilniej opancerzonej części pojazdu, czyli w kadłubie, gdyż zastosowano w Borsuku wieżę bezzałogową ZSSW-30 stworzoną również przez polski przemysł obronny w konsorcjum składającego się z Huty Stalowa Wola S.A oraz WB Electronics S.A.

Wieża jest uzbrojona w armatę automatyczną kalibru 30 mm, dwie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike i karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Uzbrojenie jest w pełni stabilizowane i współpracuje z systemem obserwacyjno-celowniczym, który wykorzystuje elementy Sztucznej Inteligencji. Ogień można prowadzić równie skutecznie w dzień i w nocy, podczas jazdy, a nawet w czasie pokonywania przeszkód wodnych.