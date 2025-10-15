Załogi czołgów K2 ćwiczą natarcie i obronę. Czarne Pantery nie próżnują na poligonie

Załogi południowokoreańskich czołgów K2 Black Panther przechodzą intensywne szkolenia w 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Ćwiczenia obejmują natarcie, obronę, testy systemów wykrywania, śledzenia celów i neutralizacji dronów, a także długotrwałe marsze w trudnym terenie.

Polska wzmacnia swoją "pancerną pięść" dzięki umowom na dostawę łącznie 360 czołgów K2, z czego część w spolonizowanej wersji K2PL będzie produkowana w kraju.

Załogi ćwiczą na czołgach K2

W 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, znanej też jako Bursztynowa Dywizja, południowokoreańskie czołgi K2 nie próżnują. Tak samo, jak i ich załogi, które rozwijają swoje umiejętności z zakresu obsługi tych maszyn. W 16PDZ odbywa się kolejne już w 2025 r. szkolenie dla dowódców, działonowych i kierowców. Tym razem wiedzę na temat K2 zdobywają żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

„Na nowoczesnych K2 działania w obronie i natarciu, trenowały załogi 2bcz, testując systemy wykrywania, śledzenia celów i neutralizacji dronów. Widowiskowym akcentem były zasłony z granatów dymnych, które skutecznie ukryły stalowe bestie przed „wrogiem”. Nie zabrakło też prawdziwego sprawdzianu wytrzymałości - długotrwałe marsze w trudnym terenie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Tak właśnie wygląda nowoczesne szkolenie pancerniaków — dynamicznie, realistycznie i z pełnym zaangażowaniem!” – podkreśliła 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana w poście opublikowanym na Facebooku.

16PDZ regularnie organizuje szkolenia dla załóg Czarnych Panter, ponieważ to właśnie w Bursztynowej Dywizji będą działać trzy brygady wyposażone w czołgi K2. Południowokoreańskie czołgi wzmacniają „pancerną pięść”:

9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej,

15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,

20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

K2 - czołg na miarę współczesnego pola walki?

K2, czyli południowokoreański czołg podstawowy waży około 55 ton, a jego załogę stanowią trzy osoby: dowódca, działonowy i kierowca. Sercem czołgu jest silnik o mocy 1500 koni mechanicznych, który w połączeniu z hydropneumatycznym zawieszeniem zapewnia dużą manewrowość, nawet w trudnym terenie. K2 potrafi osiągać prędkość ponad 70 km/h na drodze i około 50 km/h w terenie, a jego zasięg operacyjny przekracza 400 kilometrów. Zastosowany system zawieszenia pozwala na regulację prześwitu i nachylenia kadłuba, co zwiększa jego zdolności taktyczne, umożliwiając lepsze maskowanie lub zajmowanie dogodnej pozycji ogniowej.

Na uzbrojenie czołgu składa się armata gładkolufowa kal. 120 mm z automatem ładującym, co pozwala na prowadzenie ognia z dużą szybkostrzelnością i skutecznością. Dodatkowo, K2 jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem, które wykorzystują kamery termowizyjne, dalmierze laserowe oraz zaawansowany komputer balistyczny, umożliwiający trafianie celów w ruchu, również na dużych dystansach. Ochronę załogi zapewnia wielowarstwowy pancerz kompozytowy z dodatkowymi modułami pancerza reaktywnego. Dodatkowo, czołg jest wyposażony w aktywny system ochrony typu soft-kill, który zakłóca systemy naprowadzania przeciwpancernych pocisków kierowanych, a wersje eksportowe mogą być doposażone w systemy hard-kill, przechwytujące nadlatujące pociski.

MSPO25: Produkcja K2PL Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czołgi K2 Black Phanter dla Polski

Południowokoreańskie Czołgi K2 Black Phanter, które pojawiają się w Polsce, to efekt umowy wykonawczej podpisanej w sierpniu 2022 r. Umowa ta o wartości 3,37 mld dolarów netto zawarta z Hyundai Rotem zakłada dostawy 180 czołgów w latach 2022-2025. Ich pierwsza partia dotarła do kraju pod koniec 2022 r. Po wielomiesięcznych negocjacjach, 1 sierpnia 2025 roku w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy podpisano drugą umowę wykonawczą na dostawę 180 czołgów K2, w tym około 60 w spolonizowanej wersji K2PL, oraz 80 pojazdów wsparcia, a także uruchomienie produkcji w Polsce.

Wartość kontraktu wynosi 6,5 mld dolarów netto. Co ważne umowa ma obejmować również opcję eksportu wozów produkowanych w Polsce, co może otworzyć koncernowi Hyundai Rotem szerszą drogę na rynek europejski. Istotnym elementem kontraktu jest też przekazanie kompetencji do produkcji w Polsce wielu elementów i ostatecznego montażu przez zakłady Bumar-Łabedy w Gliwicach.

Jak już informowaliśmy, za sprawą drugiej umowy wykonawczej na czołgi K2, polski przemysł obronny, w tym należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) zakłady Bumar-Łabędy oraz inne spółki, otrzymają technologię produkcji czołgu K2 i jego kluczowych komponentów. Oznacza to, że zdecydowana większość czołgów w wersji K2PL oraz pojazdów wsparcia będzie produkowana w Polsce.