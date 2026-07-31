Nowa hala remontowa w Krośnie Odrzańskim otwarta. Zapewni serwis Leopardów i Rosomaków

Uroczystego otwarcia obiektu dokonał płk Krzysztof Klin, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki. Nowoczesna hala remontowa o kubaturze niemal 30 tys. m3 została zaprojektowana z myślą o kompleksowej obsłudze najnowocześniejszego wyposażenia używanego przez polskie Siły Zbrojne RP. W jej murach będą prowadzone specjalistyczne naprawy i bieżąca obsługa kluczowych pojazdów, w tym czołgów Leopard, transporterów KTO Rosomak oraz wozów zabezpieczenia technicznego. Inwestorem odpowiedzialnym za realizację tego ważnego zadania był Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze.

🔧 W Krośnie Odrzańskim odbyła się uroczystość otwarcia nowej hali remontowej Warsztatów Technicznych. Płk Krzysztof Klin, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki, dokonał uroczystego otwarcia nowoczesnego obiektu, który znacząco zwiększy możliwości… pic.twitter.com/VVdbv2PNaE— Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (@IWsp_SZ) July 30, 2026

Jak nowa hala wspiera modernizację Sił Zbrojnych RP?

Otwarcie tego typu obiektu to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim w gotowość operacyjną i bezpieczeństwo żołnierzy. Płk Krzysztof Klin podkreślił strategiczne znaczenie tego przedsięwzięcia dla obecnych wyzwań, z jakimi mierzy się polska armia. Jak zaznaczył podczas uroczystości:

„W czasach dynamicznych zmian w obszarze bezpieczeństwa i intensywnego procesu modernizacji technicznej armii sprawne zaplecze remontowe staje się jednym z kluczowych elementów zdolności obronnych państwa. Najnowocześniejszy sprzęt wojskowy wymaga bowiem nie tylko profesjonalnych użytkowników, ale również specjalistów zdolnych do jego obsługi, diagnostyki i napraw. To właśnie tutaj, w takich miejscach jak Warsztaty Techniczne w Krośnie Odrzańskim, codziennie budowana jest realna gotowość bojowa Sił Zbrojnych".

Kto był patronem nowej inwestycji?

Szczególnym i wzruszającym momentem uroczystości było nadanie nowo otwartemu obiektowi imienia śp. gen. bryg. Piotra Wagnera. Był on byłym Zastępcą Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefem Logistyki i odegrał kluczową rolę w rozwoju wojskowego systemu zabezpieczenia technicznego. To właśnie gen. bryg. Piotr Wagner był jednym z głównych autorów koncepcji budowy hali i gorącym orędownikiem unowocześniania zaplecza logistycznego armii. Nadanie jego imienia tej nowoczesnej hali stanowi wyraz głębokiej pamięci oraz uznania dla jego niezaprzeczalnych zasług na rzecz rozwoju logistyki i potencjału technicznego Sił Zbrojnych RP.