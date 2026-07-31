Polskie F-16 przechwytują rosyjski samolot nad Bałtykiem. Rosyjski Ił-20 znów bez transpondera

Akcja polskiego lotnictwa miała miejsce przed południem w piątek. Minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, przekazał szczegóły zdarzenia za pośrednictwem platformy X, zaznaczając, że była to „Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim!”. Polskie F-16 interweniowały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, gdzie rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 poruszał się w sposób stwarzający potencjalne zagrożenie dla cywilnego ruchu lotniczego. Brak złożonego planu lotu oraz wyłączony transponder to standardowa praktyka rosyjskiego lotnictwa, utrudniająca identyfikację maszyny i koordynację ruchu lotniczego.

Władysław Kosiniak-Kamysz wyraźnie podkreślił, że „po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem”. Minister dodał również, że mimo tych okoliczności, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, co jest kluczową informacją w kontekście międzynarodowych regulacji i bezpieczeństwa. Procedura przechwycenia obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, zarówno za pomocą systemów optoelektronicznych, jak i kontaktu wzrokowego. W razie potrzeby nawiązywana jest łączność, a maszyna jest eskortowana poza obszar odpowiedzialności lotnictwa danego państwa. Piloci mogą wykonywać szereg manewrów, takich jak zbliżanie się do obcego samolotu, demonstrowanie uzbrojenia czy wypuszczanie flar, aby przekazać sygnał o konieczności zmiany kursu lub identyfikacji.

❗Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim❗️Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni… pic.twitter.com/aQH0Pwj3nf— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 31, 2026

Dlaczego rosyjskie samoloty latają bez transpondera?

Regularne loty rosyjskich samolotów zwiadowczych, a ostatnio także bojowych, nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu stały się niestety normą. Taka praktyka uniemożliwia ich zdalną identyfikację, co stanowi poważne wyzwanie dla organów kontroli ruchu lotniczego i zwiększa ryzyko incydentów w zatłoczonej przestrzeni powietrznej. Eksperci wskazują, że jest to celowe działanie Rosji, mające na celu testowanie reakcji państw NATO oraz ich systemów obrony powietrznej. Przechwycenie niezidentyfikowanego statku powietrznego w pobliżu granic państw członkowskich NATO jest standardową procedurą, wynikającą z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa.

Od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, częstotliwość tego typu incydentów znacząco wzrosła. Poprzednio do podobnych zdarzeń dochodziło przez trzy dni z rzędu w połowie lipca, kiedy to w regionie Ustki i Jastrzębiej Góry przechwycono zarówno rozpoznawcze Iły-20, jak i bojowe myśliwce Su-30 z bazy w Królewcu. Takie działania rosyjskiego lotnictwa nie tylko sprawdzają gotowość obronną NATO, ale także mogą powodować zakłócenia w cywilnym ruchu lotniczym w regionie, zmuszając do zmiany tras lotów i generując dodatkowe koszty oraz ryzyko.

Bezpieczeństwo polskiego nieba: Rola NATO i Sił Zbrojnych RP

W obliczu rosnących napięć i częstotliwości rosyjskich prowokacji, zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej jest najwyższym priorytetem dla Polski i jej sojuszników. Władysław Kosiniak-Kamysz jasno zadeklarował: „Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację i zdecydowanie reagują na działania Federacji Rosyjskiej, pozostając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. Bezpieczeństwo polskiego nieba pozostaje naszym najwyższym priorytetem”. Ta współpraca jest kluczowa dla utrzymania stabilności i odstraszania potencjalnych agresorów.

Jednym z najważniejszych elementów tej współpracy jest misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń powietrzną nad państwami bałtyckimi oraz samym Bałtykiem. Misja ta ma na celu szybką reakcję na wszelkie niezidentyfikowane lub podejrzane statki powietrzne, zapewniając ochronę integralności przestrzeni powietrznej sojuszników. Ponadto, przestrzeń międzynarodowa na morzu jest monitorowana przez Siły Zbrojne państw regionu, takich jak Polska, Szwecja, Dania czy Niemcy, które wspólnie czuwają nad bezpieczeństwem i porządkiem w tej strategicznie ważnej części Europy. Regularne ćwiczenia i wymiana informacji między sojusznikami z NATO są fundamentem skutecznego systemu obrony powietrznej, zdolnego do szybkiej i zdecydowanej reakcji na wszelkie zagrożenia.

Ił-20 - rosyjski samolot rozpoznania elektronicznego

Ił-20, czyli rosyjski samolot rozpoznania elektronicznego (NATO: „Coot-A”), powstały jako wojskowa odmiana pasażerskiego turbośmigłowego Ił-18. Produkowany przez Biuro Iljuszyna, pierwszy lot odbył w 1968 roku, a do służby wszedł rok później. Wyprodukowano około 20-24 egzemplarze. Napędzany czterema silnikami turbośmigłowymi Iwczenko AI-20M o mocy 4250 KM każdy, osiąga zasięg do 5400 km. Załogę stanowi zazwyczaj 13 osób, w tym pięciu członków załogi lotniczej i ośmiu operatorów systemów rozpoznawczych.

Konstrukcja ta została przystosowana do roli długotrwałego nosiciela aparatów do przechwytywania emisji radiowych i radiolokacyjnych, fotografii dalekiego zasięgu oraz mapowania terenu. Na pokładzie Ił-20 znajdują się m.in. zestawy do wywiadu elektronicznego (ELINT) i wywiadu łącznościowego (COMINT), stacje do przechwytywania i lokalizacji źródeł emisji radiowych oraz systemy obrazowania, co w praktyce oznacza, że maszyna służy Rosjanom do „szpiegowania” interesujących ich obszarów.

Charakterystyczne elementy konstrukcji to owiewka pod kadłubem z radarem Igła-1 do mapowania terenu, boczne wybrzuszenia na kamery panoramiczne A-87P oraz liczne anteny do przechwytywania sygnałów. Wyposażony w systemy Vischnia, SRS-4 Romb i Kwadrat-2, umożliwia zbieranie danych radiowych i telekomunikacyjnych w czasie rzeczywistym, a także rozpoznanie w podczerwieni. Główne warianty to prototypowy Ił-20, seryjny Ił-20M z ulepszonymi systemami, zmodernizowany Ił-20M1 oraz Ił-20RT do wsparcia programu kosmicznego. Eksperymentalne modernizacje, jak Anagramma czy Monitor, wprowadzały dodatkowe możliwości rozpoznania radiotechnicznego.