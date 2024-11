Umowa zakłada dostawę kilkudziesięciu wozów towarzyszących do 3 dywizjonowych modułów wyrzutni rakietowych WR-40 LANGUSTA. Umowa obejmuje dostawy w latach 2027-2028 m. in. wozów dowódczo-sztabowych i wozów dowodzenia, wozów amunicyjnych oraz warsztatów remontu uzbrojenia. Ponadto kontrakt zakłada dostawę pakietu logistycznego i szkoleniowego i warsztatów remontu uzbrojenia wyposażonych w polski system dowodzenia i kierowania ZZKO TOPAZ. Dodatkowo w ramach wartości umowy przeprowadzona zostanie modyfikacja ZZKO TOPAZ we wszystkich już dostarczonych wyrzutniach WR-40 Langusta, polegająca na zastosowaniu najnowszych środków łączności, komputerów oraz oprogramowania do współpracy z nowo pozyskiwanymi wozami dowodzenia.

Jak powiedział wiceminister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz: "To ważny dzień dla Wojska Polskiego, dla naszego bezpieczeństwa i ważny dzień dla gospodarki. (…) Bezpieczeństwo i gospodarka to mój priorytet. Bardzo się cieszę, że PGZ i Huta Stalowa Wola realizują ten kontrakt".

"Bezpieczeństwo i gospodarka to kluczowe sprawy. To jest system naczyń połączonych. (…) pracujemy nad tym, aby przyjąć ustawę, dzięki której będzie można budować fabryki amunicji w Polsce. To nasze zobowiązanie, które realizuje nasze dwie wartości - bezpieczeństwo i gospodarka. Więc w tych dwóch aspektach bierzemy wielką odpowiedzialność i zdajemy sobie sprawę z tego, że te dwie sprawy bezpieczeństwo i gospodarka dla Polaków są po prostu najważniejsze.".

"Wywiążemy się z naszych zobowiązań To, co z panem ministrem Pawłem Bejdą obiecywaliśmy, nie tylko w kampanii wyborczej, ale obiecujemy tutaj, skrupulatnie staramy się realizować zamówienia zgodnie z zasadą 50 na 50. 50% wydatków ze strony MON-u na rzecz polskiego przemysłu zbrojeniowego, 50% dokonywanych zakupów u naszych sojuszników. To jest dla nas bardzo ważne, żeby inwestować w polski przemysł" - powiedział minister Władysław Kosiniak - Kamysz.