Arrow i THAAD na wagę złota. Raport RUSI o krytycznym zużyciu rakiet w wojnie z Iranem

Raport RUSI ujawnia krytyczne zużycie rakiet Izraela w wojnie z Iranem.

Izraelskie zapasy pocisków przechwytujących, w tym Arrow, mogą wyczerpać się do końca marca.

Amerykańskie zapasy THAAD również są zagrożone wyczerpaniem.

Czy Izrael i USA są przygotowane na długotrwały konflikt?

Wyczerpujące się zasoby Izraela

Zgodnie z raportem RUSI, zatytułowanym „Ponad 11 tys. pocisków w ciągu 16 dni wojny z Iranem”, izraelski arsenał jest na wyczerpaniu. Intensywny ostrzał terytorium Iranu oraz unieszkodliwianie wystrzelonych przez Teheran pocisków balistycznych i dronów w początkowej fazie konfliktu znacząco uszczupliły zapasy. Każdego dnia izraelska armia zużywała średnio 33 pociski balistyczne i ponad 90 dronów. Brytyjski think tank oszacował, że przy obecnym tempie działań Izrael może wyczerpać cały zapas pocisków przechwytujących do końca marca.

Dodatkowo, Izrael najprawdopodobniej stracił kilka systemów radarowych, co zmusza jego jednostki obrony powietrznej do zwiększania liczby wystrzeliwanych pocisków przechwytujących na każde nadchodzące zagrożenie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo jego wyeliminowania. Mimo że izraelscy urzędnicy publicznie odrzucają twierdzenia o niedoborze pocisków, szczegółowa analiza RUSI sugeruje, że zapasy są na krytycznym poziomie.

Amerykańskie zapasy również zagrożone

W podobnym stanie, według oceny RUSI, znajdują się zapasy amerykańskich pocisków przechwytujących THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Siły Stanów Zjednoczonych intensywnie wykorzystywały je do zestrzeliwania irańskich rakiet i dronów podczas pierwszych dwóch tygodni wojny z Iranem.

Raport wskazuje, że USA mogą być co najwyżej miesiąc od wyczerpania dostępnych zapasów tych pocisków, jeśli zostanie utrzymana obecna intensywność działań wojennych. RUSI oszacował, że w ciągu pierwszych 16 dni konfliktu siły koalicji amerykańsko-izraelskiej zużyły ponad 11 tys. sztuk amunicji rakietowej o łącznej wartości około 26 mld dolarów. Sytuacja ta budzi poważne obawy dotyczące długoterminowej zdolności obronnej obu państw w regionie.