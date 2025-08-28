Myśliwce F-16 i elitarna eskadra polskich pilotów

Karolina Pajączkowska w ramach cyklu reportaży „Pajączkowska do wojska” odwiedziła 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem, aby pokazać szerszej publiczności, jak wygląda praca, szkolenie i codzienność pilotów myśliwców F-16. Maszyny ten od 2006 r., czyli od blisko 20 lat stanowią główny trzon lotnictwa bojowego Sił Powietrznych RP. Ich specyfikę, a także rolę w polskiej armii przybliżył jej major Maciej „Slab” Krakowian, członek elitarnej eskadry polskich pilotów - Tiger Demo Team. W trakcie jej wizyty w bazie wyjaśnił, jak piloci przygotowują się do lotów, ale odpowiedział też na pytanie, co jest najważniejsze w byciu pilotem.

Latać można nauczyć każdego. Oczywiście mówimy bardziej o lotnictwie cywilnym. Jeżeli chodzi o lotnictwo bojowe, do tego wszystkiego, czyli do zdolności manualnych, całej teorii, którą można czasami wykuć na pamięć, dochodzi najważniejsze – pasja. Pasja, determinacja i marzenia, które jesteśmy w 100% zdeterminowani, żeby zrealizować - powiedział major Maciej „Slab” Krakowian. W samolocie F-16 nie ma znaczenia, czy jest to samolot szkolny, czy bojowy. Po małych przekształceniach, podwieszeniu odpowiedniego uzbrojenia, samolot jest zdolny w 100% do działań bojowych. Czemu jest tak dobry, tak sprawdzony? Jest to konstrukcja, która w zeszłym roku miała już swoje 50-lecie, ale jest to konstrukcja na bieżąco modernizowana. To, że ta skorupa wygląda tak samo od 50 lat, nie znaczy, że serce się nie zmieniło. Zmieniły się i silniki i cała awionika, więc samolot, o którym powiedzmy, rozmawialiśmy 30 lat temu, a aktualny samolot, to są dwie zupełnie inne maszyny na dobrą sprawę - podkreślił.

Major Krakowian wyjaśnił też, jakie są najważniejsze elementy ubioru pilota, z jaką prędkością osiągają myśliwce F-16, a także jakie przeciążenia występują podczas katapultowania się z pokładu samolotu. Zdradził również, ile jeszcze poczekamy na myśliwce F-35, mające być znacznym wzmocnieniem Sił Powietrznych RP.

Cały materiał z wizyty Karoliny Pajączkowskiej w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego można obejrzeć poniżej:

Stan i modernizacja Sił Powietrznych RP

W trakcie swojej wizyty w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Karolina Pajączkowska rozmawiała również z Inspektorem Sił Powietrznych gen. Ireneuszem Nowakiem. Zapytała go m.in. o to, jak wygląda stan przygotowania Sił Powietrznych RP?