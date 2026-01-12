Polska i USA umacniają sojusz w cyberprzestrzeni. List intencyjny podpisany w Legionowie

Polska i USA zacieśniają współpracę w cyberbezpieczeństwie, podpisując list intencyjny w Legionowie.

Porozumienie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej armii i zwiększenia zdolności obronnych w cyberprzestrzeni.

W obliczu rosnących zagrożeń, cyberprzestrzeń staje się priorytetem w sojuszu polsko-amerykańskim.

Jakie konkretne kroki zostaną podjęte, aby wzmocnić cyberobronę obu krajów?

Porozumienie Polski i USA: Nowy etap w cyberobronie

Porozumienie zostało podpisane w Legionowie przez dowódcę DKWOC gen. dyw. Karola Molendę oraz gen. bryg. Mathewa Wenthe'a z USEUCOM. Wiceminister Cezary Tomczyk zaznaczył, że list intencyjny ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej armii. „Dzisiaj żołnierze, którzy stoją na czele polskiego (...) cyberbezpieczeństwa, stanowią ogromny potencjał całego NATO” - podkreślił Cezary Tomczyk, wskazując na około dwóch tysięcy żołnierzy zajmujących się cyberbezpieczeństwem w DKWOC oraz około pięciu tysięcy w całych polskich siłach zbrojnych. To świadczy o rosnącym znaczeniu tej dziedziny dla bezpieczeństwa państwa.

Dzisiejsze podpisanie Listu Intencyjnego odzwierciedla nasze wspólne zobowiązanie do wzmacniania cyberobrony. Od 2019 roku budowaliśmy to partnerstwo krok po kroku, zaczynając od ustalenia zasad współpracy i budowania zaufania, a następnie rozwijając je w kierunku wspólnych inicjatyw oraz ścisłej współpracy naszych ekspertów - przekazał podczas wydarzenia gen. Karol Molenda.

Generał Molenda wyraził również przekonanie, że podpisanie listu intencyjnego, które „w przyszłości przekuje się w coś więcej”, przyczyni się do budowania polskich zdolności operacyjnych oraz interoperacyjności między oboma krajami. Ma to również zapewnić „odpowiednią odporność naszych systemów, naszej infrastruktury i naszych obywateli”. Zwrócił uwagę, że DKWOC powstało szybciej niż planowano, co było możliwe dzięki wsparciu strony amerykańskiej. Obecnie formacja wchodzi „w fazę działań operacyjnych”, co oznacza przejście od budowania struktur do aktywnego działania w cyberprzestrzeni.

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i U.S. European Command podpisały List Intencyjny otwierający nowy etap współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.„Dzisiejsze podpisanie Listu Intencyjnego odzwierciedla nasze wspólne zobowiązanie do wzmacniania cyberobrony. Od… pic.twitter.com/Yg3vqEdqEt— Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (@CyberWojska) January 12, 2026

Wzrost zagrożeń w cyberprzestrzeni i przyszłość współpracy NATO

Generał Wenthe z USEUCOM podkreślił, że podpisany list intencyjny formalizuje wspólne zaangażowanie Polski i Stanów Zjednoczonych w domenie cyberbezpieczeństwa. Wyraził również nadzieję, że ta współpraca stanie się wzorem dla przyszłych działań NATO w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. W obliczu rosnącej liczby zagrożeń w sieci, cyberprzestrzeń staje się jednym z kluczowych obszarów współczesnych konfliktów.

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) zaznacza, że podpisanie dokumentu to kolejny etap współpracy, który stanowi odpowiedź na te wyzwania. Wzmacnianie obrony w cyberprzestrzeni jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz stabilności w regionie i na świecie.