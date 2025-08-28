Święto Lotnictwa Polskiego – z szacunkiem dla historii, z myślą o współczesności

• Rekordowe zaintreresowanie obchodami w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego – ponad 16 tys. zwiedzających.

• Ekspozycja 50 wielkogabarytowych maszyn, unikatowe trofea (Puchar Challenge, Puchar Gordona Bennetta) i pierwsze polskie śmigłowce.

• Historia święta miała wiele dat – od 5 listopada w II RP po 23 sierpnia w PRL – dziś 28 sierpnia łączy tradycję i współczesność

Wielkie świętowanie w największym polskim muzeum lotniczym

Najczęściej obchodzone jest w niedzielę. Tak było m.in. w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego. 24 sierpnia padł rekord frekwencji. To jedno z pięciu polskich muzeów lotnictwa, największe z nich, w tym dniu odwiedziło ponad 16 tys. zwiedzających. Na świąteczną okoliczność otwarto nową wystawę stałą „Z wiatrem i pod wiatr – lotnictwo cywilne”, pierwszą w Polsce tak szeroko prezentującą historię i dorobek polskiego lotnictwa cywilnego.

– To ważne wydarzenie nie tylko dla naszej instytucji, ale również dla całego środowiska lotniczego. Jest to bowiem pierwsza w Polsce tak duża wystawa przedstawiająca historię rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego, a zwłaszcza sukcesy naszych pilotów sportowych – podkreślił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Ta wystawa to 50 wielkogabarytowych eksponatów – szybowców, samolotów i pierwszego polskiego śmigłowca BŻ-1 Gil. To trafiająca do wyobraźni prezentacja wszystkich tych osobistości lotnictwa polskiego, którzy je tworzyli i kształtowali jego świetność. A te czasy przypominały unikatowe artefakty potwierdzające triumfy polskiej awiacji: Puchar Challenge i Puchar Gordona Bennetta.

Było co oglądać za dnia, a tym bardziej i wieczorem. Gdy się już ściemniło, to – cytuję za komunikatem Muzeum – „Na niebie rozbłysły kolorowe czasze balonów na ogrzane powietrze, tworząc niezwykły spektakl światła i ognia. Tuż po zmroku publiczność mogła podziwiać spektakularne widowisko multimedialne – artystyczny mapping na fasadzie Hangaru nr 5, który w symboliczny sposób ukazał największe triumfy Polskich Skrzydeł. Projekcje, łączące obraz, muzykę i światło, przeniosły widzów w podróż przez historię lotniczych zwycięstw, oddając hołd odwadze, pasji i innowacyjności polskich lotników”.

Oczywiście nie tylko w Krakowie fetowano Święto Lotnictwa Polskiego. Na tym przykładzie, bez deprecjonowania innych wydarzeń wpisanych w to święto, poprzestańmy.

Wiele dat świętowania dla tej samej idei: polskiego lotnictwa

Pora na nieco powtórki z historii. Współcześnie Święto obchodzone jest od 1993 r. Nawiązuje do zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w Berlinie 28 sierpnia 1932 r. W PRL lotnicze święto przypadało, od 1950 r., 23 sierpnia – w rocznicę pierwszych walk myśliwców 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na przyczółku warecko-magnuszewskim w 1944 r. Wcześniej obchodzono je, od 1945 r., 1 września.

W II RP świętowano (od 1919 do 1931 r.) 5 listopada. W 1932 r. marszałek Józef Piłsudski przesunął je na 11 listopada, w związku z odsłonięciem Pomnika Lotnika w Warszawie. Uwaga: Święto Niepodległości urzędowo w tym dniu zaistniało dopiero w 1937 r. W czasie wojny gen. Władysław Sikorski ustanowił 16 lipca Świętem Lotnictwa Polskiego. A po wojnie nastąpiły (patrz wyżej) kolejne zmiany.

Obecnie Święto Lotnictwa Polskiego jest wspólnym świętem lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Jest okazją do uhonorowania zarówno tradycji historycznej, jak i współczesnych osiągnięć polskiej awiacji.

A galerii nieco zdjęć (jesienno-zimowych) z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie...