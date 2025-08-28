AirShow w Radomiu. Podniebne widowisko tuż-tuż. Jakie zespoły akrobacyjne zobaczymy?

Już w środę nad radomskim lotniskiem można było zaobserwować maszyny przygotowujące się do sobotnio-niedzielnych pokazów. Wśród nich szczególnie wyróżniał się zespół Red Arrows, znany również jako Czerwone Strzały. To najbardziej rozpoznawalna grupa akrobacyjna Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Jak poinformował PAP Jakub Szczepański, rzecznik Agencji Mienia Wojskowego (organizatora AirShow), „Na radomskim lotnisku wylądowały już maszyny Red Arrows (Czerwone Strzały) - najbardziej znanego zespołu akrobacyjnego Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii”.

Dziewięciu wykwalifikowanych pilotów RAF tworzących Red Arrows wykonuje precyzyjne, zsynchronizowane i efektowne manewry samolotami BAE Hawk T1. Ich występ w Radomiu będzie miał dodatkowy, symboliczny wymiar, stanowiąc okazję do świętowania 85. rocznicy bitwy o Anglię.

Oprócz brytyjskiej formacji, w Radomiu pojawią się również inne imponujące maszyny i zespoły. W środę przyleciały także hiszpańskie myśliwce Eurofighter oraz zespół pokazowy Sił Powietrznych Grecji F-16 Demo Team "Zeus". Te samoloty z pewnością dostarczą widzom niezapomnianych wrażeń dzięki swoim dynamicznym pokazom.

Co zobaczymy podczas AirShow Radom? Program i bilety

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirShow to impreza o ogromnym rozmachu. Podczas dwóch dni, 30 i 31 sierpnia, widzowie będą mieli okazję podziwiać dziesiątki statków powietrznych, od legendarnych konstrukcji po nowoczesne samoloty bojowe i widowiskowe grupy akrobacyjne. Organizatorzy szacują, że latające maszyny zużyją ponad 450 tys. ton paliwa w ciągu 20 godzin pokazów.

Program tegorocznego AirShow jest niezwykle bogaty i obejmuje:

Defilady powietrzne i desanty:

Imponujące formacje łączące śmigłowce, myśliwce i transportowce, zaplanowane na oba dni pokazów.

Pokazy zespołów akrobacyjnych:

Orlik (Polska)

Red Arrows (Wielka Brytania)

Royal Jordanian Falcons (Jordania)

Dynamiczne pokazy maszyn wojskowych:

F-16

Eurofighter

Rafale

MiG-29

FA-50

Śmigłowce bojowe i transportowe.

Prezentacje historycznych maszyn:

Samoloty takie jak Tiger Moth, T-28 Trojan, B-25 Mitchell czy kultowy TS-11 Iskra.

Zainteresowanie biletami na AirShow jest ogromne. Jakub Szczepański podkreślił: „Biletów na sobotę już nie ma i nie będzie. Nadal trwa sprzedaż internetowa na niedzielę; drugiego dnia pokazów program jest również ciekawy, a bilety są nawet tańsze”. To pokazuje, jak bardzo polscy i zagraniczni entuzjaści lotnictwa wyczekują tego wydarzenia.

Nocne atrakcje i pożegnanie legendy: Ostatni lot Su-22

Sobotni wieczór na AirShow zapowiada się wyjątkowo widowiskowo. Zaplanowano pokazy nocne, które z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń. Wśród nich zobaczymy m.in. grupę Aerosparx, która zaprezentuje efekty świetlne, pirotechniczne i dynamiczną muzykę. Dodatkową atrakcją będzie widowiskowy pokaz dronów, co stanowi nowoczesny akcent w programie lotniczym.

Niedziela przyniesie wzruszający moment dla fanów polskiego lotnictwa. Jak poinformował rzecznik AMW, „Na zakończenie pokazów w niedzielę zaplanowany natomiast ostatni publiczny występ Su-22 - odrzutowców Sił Powietrznych RP, które po ponad 40 latach przechodzą na zasłużoną emeryturę”. Te kultowe maszyny zostaną pożegnane w towarzystwie MiG-29 i F-50, symbolizujących modernizację polskiej armii. Będzie to niepowtarzalna okazja, by po raz ostatni zobaczyć Su-22 w akcji.

Wystawa statyczna: Sprzęt i uzbrojenie Wojsk Lądowych

Oprócz podniebnych ewolucji, na AirShow w Radomiu będzie można podziwiać również wystawę statyczną. To doskonała okazja, aby z bliska zobaczyć różnorodny sprzęt wojskowy. Na wystawie zaprezentowane zostaną:

Odrzutowce: F-16, FA-50, Su-22, MiG-29, M-34.

Samoloty transportowe: B-737, C-130, C-295.

Śmigłowce: AW-101, AW-149, S-70i, W-3, Mi-24, Mi-17.

Sprzęt i uzbrojenie Wojsk Lądowych:

M1A1 Abrams

KTO Rosomak WEM

HOMAR-A/HIMARS

Pojazd minowania narzutowego BAOBAB-K

BWP Bradley

Wystawa statyczna pozwoli widzom na szczegółowe zapoznanie się z możliwościami i wyposażeniem współczesnych sił zbrojnych, a także przypomni o historii lotnictwa. AirShow w Radomiu to nie tylko emocjonujące pokazy, ale również okazja do edukacji i podziwiania inżynierii lotniczej z bliska.