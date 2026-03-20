Prezydent mianuje 78 oficerów służb specjalnych. Koniec impasu?

Od listopada ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki wstrzymywał podpisywanie nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Swoją decyzję uzasadniał brakiem dostępu do istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz odwoływaniem spotkań z szefami służb przez kierownictwo rządu.

Interwencja ministra Siemoniaka i Kosiniaka-Kamysza

W środę (18 marca) minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak publicznie zwracał uwagę na długotrwały impas, przypominając na platformie X, że „wnioski były składane dwukrotnie” i że „mija pół roku, odkąd prezydent RP Karol Nawrocki nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW”.

Sytuacja zaczęła się zmieniać po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego w połowie stycznia z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem Tomaszem Siemoniakiem. W spotkaniu uczestniczyli również szefowie ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Po rozmowach szef MON zapowiedział, że wnioski dotyczące nominacji oficerskich w służbach zostaną ponownie skierowane do Kancelarii Prezydenta, wyrażając jednocześnie przekonanie, że prezydent „w większości” przychyli się do przedstawionych propozycji.