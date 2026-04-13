Nitro-Chem podpisał umowę ze słowacką firmą KONSTRUKTA na nowoczesną linię do elaboracji amunicji wielkokalibrowej.

Inwestycja ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji 155 mm, co wzmocni potencjał obronny.

Nowa linia technologiczna, oparta na metodzie ślimakowania, zwiększy efektywność i wolumen produkcji.

Nowa inwestycja Nitro-Chem

Inwestycja stanowi istotny element realizowanego ze środków własnych projektu, którego celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie elaboracji amunicji 155 mm. Projekt zakłada budowę jednej kompletnej linii technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, co pozwoli na znaczące wzmocnienie potencjału produkcyjnego.

Podpisanie umowy na dostawę linii technologicznej SA-15 to kolejny ważny krok w realizacji naszej strategii rozwoju. Inwestujemy w rozwiązania, które pozwolą nam znacząco zwiększyć zdolności elaboracji amunicji wielkokalibrowej, w szczególności kalibru 155 mm. Współpraca z firmą KONSTRUKTA, sprawdzonym partnerem o dużym doświadczeniu, daje nam gwarancję wysokiej jakości realizacji projektu oraz terminowego wdrożenia nowej infrastruktury - podkreśla ArkadiuszMiszuk, Prezes Zarządu Nitro-Chem S.A.

Współpraca ze słowacką KONSTRUKTĄ

Firma KONSTRUKTA posiada doświadczenie we współpracy z Nitro-Chem, dla którego dostarczyła dotychczas dwie linie do elaboracji amunicji metodą ślimakowania. Nowa umowa stanowi kontynuację sprawdzonego partnerstwa oraz potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych rozwiązań technologicznych.

Konsekwentnie zwiększamy nasze zdolności produkcyjne w obszarze amunicji wielkokalibrowej, odpowiadając zarówno na rosnące potrzeby rynku, jak i wymagania związane z bezpieczeństwem dostaw. Wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej opartej na metodzie ślimakowania pozwoli nam nie tylko zwiększyć wolumen produkcji, ale również podnieść jej efektywność. To inwestycja w przyszłość Nitro-Chem oraz wzmocnienie naszej roli jako kluczowego dostawcy w sektorze obronnym - dodaje Karol Przybyszewski, Wiceprezs Zarządu Nitro-Chem S.A.

Realizacja inwestycji wpisuje się w strategiczne działania na rzecz rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym oraz wzmacniania bezpieczeństwa dostaw.

Na podstawie komunikatu prasowego Nitro-Chem S.A.