Nitro-Chem wzmacnia potencjał. Nowa linia do elaboracji amunicji 155 mm

oprac. Karolina Modzelewska
2026-04-13 15:54

W poniedziałek, 13 kwietnia spółka Nitro-Chem S.A. podpisała umowę ze słowacką firmą KONSTRUKTA, której przedmiotem jest dostawa nowoczesnej linii technologicznej do elaboracji amunicji wielkokalibrowej, w tym kalibru 155 mm, z wykorzystaniem metody ślimakowania.

Nitro-Chem zwiększa moce produkcyjne amunicji wielkokalibrowej
Galeria zdjęć 4
  • Nitro-Chem podpisał umowę ze słowacką firmą KONSTRUKTA na nowoczesną linię do elaboracji amunicji wielkokalibrowej.
  • Inwestycja ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji 155 mm, co wzmocni potencjał obronny.
  • Nowa linia technologiczna, oparta na metodzie ślimakowania, zwiększy efektywność i wolumen produkcji.

Nowa inwestycja Nitro-Chem

Inwestycja stanowi istotny element realizowanego ze środków własnych projektu, którego celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie elaboracji amunicji 155 mm. Projekt zakłada budowę jednej kompletnej linii technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, co pozwoli na znaczące wzmocnienie potencjału produkcyjnego.

Podpisanie umowy na dostawę linii technologicznej SA-15 to kolejny ważny krok w realizacji naszej strategii rozwoju. Inwestujemy w rozwiązania, które pozwolą nam znacząco zwiększyć zdolności elaboracji amunicji wielkokalibrowej, w szczególności kalibru 155 mm. Współpraca z firmą KONSTRUKTA, sprawdzonym partnerem o dużym doświadczeniu, daje nam gwarancję wysokiej jakości realizacji projektu oraz terminowego wdrożenia nowej infrastruktury - podkreśla ArkadiuszMiszuk, Prezes Zarządu Nitro-Chem S.A.

Współpraca ze słowacką KONSTRUKTĄ

Firma KONSTRUKTA posiada doświadczenie we współpracy z Nitro-Chem, dla którego dostarczyła dotychczas dwie linie do elaboracji amunicji metodą ślimakowania. Nowa umowa stanowi kontynuację sprawdzonego partnerstwa oraz potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych rozwiązań technologicznych.

Konsekwentnie zwiększamy nasze zdolności produkcyjne w obszarze amunicji wielkokalibrowej, odpowiadając zarówno na rosnące potrzeby rynku, jak i wymagania związane z bezpieczeństwem dostaw. Wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej opartej na metodzie ślimakowania pozwoli nam nie tylko zwiększyć wolumen produkcji, ale również podnieść jej efektywność. To inwestycja w przyszłość Nitro-Chem oraz wzmocnienie naszej roli jako kluczowego dostawcy w sektorze obronnym - dodaje Karol Przybyszewski, Wiceprezs Zarządu Nitro-Chem S.A.

Realizacja inwestycji wpisuje się w strategiczne działania na rzecz rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym oraz wzmacniania bezpieczeństwa dostaw.

Na podstawie komunikatu prasowego Nitro-Chem S.A.

Portal Obronny SE Google News
SŁOWACJA
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
AMUNICJA