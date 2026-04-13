- Nitro-Chem podpisał umowę ze słowacką firmą KONSTRUKTA na nowoczesną linię do elaboracji amunicji wielkokalibrowej.
- Inwestycja ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji 155 mm, co wzmocni potencjał obronny.
- Nowa linia technologiczna, oparta na metodzie ślimakowania, zwiększy efektywność i wolumen produkcji.
Nowa inwestycja Nitro-Chem
Inwestycja stanowi istotny element realizowanego ze środków własnych projektu, którego celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie elaboracji amunicji 155 mm. Projekt zakłada budowę jednej kompletnej linii technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, co pozwoli na znaczące wzmocnienie potencjału produkcyjnego.
Podpisanie umowy na dostawę linii technologicznej SA-15 to kolejny ważny krok w realizacji naszej strategii rozwoju. Inwestujemy w rozwiązania, które pozwolą nam znacząco zwiększyć zdolności elaboracji amunicji wielkokalibrowej, w szczególności kalibru 155 mm. Współpraca z firmą KONSTRUKTA, sprawdzonym partnerem o dużym doświadczeniu, daje nam gwarancję wysokiej jakości realizacji projektu oraz terminowego wdrożenia nowej infrastruktury - podkreśla ArkadiuszMiszuk, Prezes Zarządu Nitro-Chem S.A.
Polecany artykuł:
Współpraca ze słowacką KONSTRUKTĄ
Firma KONSTRUKTA posiada doświadczenie we współpracy z Nitro-Chem, dla którego dostarczyła dotychczas dwie linie do elaboracji amunicji metodą ślimakowania. Nowa umowa stanowi kontynuację sprawdzonego partnerstwa oraz potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych rozwiązań technologicznych.
Konsekwentnie zwiększamy nasze zdolności produkcyjne w obszarze amunicji wielkokalibrowej, odpowiadając zarówno na rosnące potrzeby rynku, jak i wymagania związane z bezpieczeństwem dostaw. Wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej opartej na metodzie ślimakowania pozwoli nam nie tylko zwiększyć wolumen produkcji, ale również podnieść jej efektywność. To inwestycja w przyszłość Nitro-Chem oraz wzmocnienie naszej roli jako kluczowego dostawcy w sektorze obronnym - dodaje Karol Przybyszewski, Wiceprezs Zarządu Nitro-Chem S.A.
Realizacja inwestycji wpisuje się w strategiczne działania na rzecz rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym oraz wzmacniania bezpieczeństwa dostaw.
Na podstawie komunikatu prasowego Nitro-Chem S.A.