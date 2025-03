Kosiniak – Kamysz: Granica wschodnia, granica północna Rzeczypospolitej będzie najlepiej zabezpieczoną granicą

Szef MON wziął w poniedziałek udział w prezentacji pozyskiwanego przez Siły Zbrojne RP systemu do szybkiej budowy obiektów infrastrukturalnych Ultimate Building Machine (UBM). W połowie stycznia 2025 r. 2. Regionalna Baza Logistyczna podpisała porozumienie z amerykańskim przedsiębiorstwem M.I.C. Industries w sprawie zakupu maszyn UBM, które mają być elementem Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód. W spotkaniu udział wzięli także Charge d'Affaires ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce Daniel Lawton oraz wiceprezes M.I.C Industries - producenta UBM - Miles A. Penland.

„Chciałbym podzielić się z wami wielką i dobrą nowiną. Z panem ministrem Tomczykiem jesteśmy po prostu z tego bardzo dumni, że mamy najlepszych żołnierzy, że współpracujemy z najlepszymi, że mamy też bardzo innowacyjny zespół. (…) Połączenie Ultimate Building Machine z elementami, które opatentowali nasi naukowcy z panem generałem Sankowskim na czele, stwarza możliwość stworzenia miejsc schronienia, a nawet schronów w bardzo krótkim czasie, odpornych na oddziaływanie naszych przeciwników. (…) Dziękuję również generałowi Wawrzyniakowi, bo wojska inżynieryjne sprawdziły się bardzo mocno podczas powodzi. W krótkim czasie nasi żołnierze byli w stanie postawić kilkanaście mostów. Teraz, w jeszcze krótszym czasie, dzięki współpracy polsko-amerykańskiej, będą w stanie postawić schrony, magazyny, miejsca schronienia, zagospodarować taką przestrzeń, że będą z tego korzystać także bazy lotnicze”

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że UBM produkuje w bardzo krótkim czasie miejsca schronienia, magazyny, hangary. "To jest taka duża drukarka - powiem najbardziej obrazowo - która jest w stanie w bardzo krótkim czasie wybudować coś, co dla Tarczy Wschód, a tak naprawdę dla wielu miejsc w Polsce, dla naszego bezpieczeństwa, jest absolutnie konieczne" - ocenił.

Jak mówił dalej minister Kosiniak - Kamysz:

"Cała filozofia tego programu odstraszania i obrony skupia się na zbudowaniu infrastruktury, która będzie przydatna w momencie zagrożenia. Ta infrastruktura to też żelbetonowe bloki. Systemy różnego rodzaju chroniące nas przed poruszaniem się wojsk adwersarzy, ale też ułatwiające przemieszczanie się wojskom własnym - powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz odnosząc się do realizacji projektu Tarcza Wschód. "W obszarze współdziałania na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO jesteśmy autentycznie zjednoczeni, współpracujemy" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz i sekretarz stanu @CTomczyk biorą udział w prezentacji pozyskiwanego przez Siły Zbrojne RP systemu do szybkiej budowy obiektów infrastrukturalnych UBM (Ultimate Building Machine). W połowie stycznia 2025 r. 2. Regionalna Baza Logistyczna podpisała… pic.twitter.com/8Z3BaX9AVV— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 10, 2025

Pozyskanie maszyn UBM to element Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód. To możliwość szybkiej budowy ukryć dostosowanych do różnorodnych warunków terenowych. UBM to maszyna produkująca budowle o stalowej konstrukcji. Ta fabryka na kołach, która jest zdolna do… pic.twitter.com/aL9GTVGJQF— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 10, 2025

Szef MON ocenił też, że "sojusz polsko amerykański jest naprawdę silny, a ta umowa jest tego najlepszym dowodem". Podkreślał również, że "Polska jest wiarygodnym i dobrym partnerem, a Stany Zjednoczone są wiarygodnym i dobrym przyjacielem dla Polski".

Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tym tygodniu Komitet Wojskowy UE ma zapoznać się z tym, co się dzieje w ramach programu Tarcza Wschód.

W połowie stycznia 2025 r. 2. Regionalna Baza Logistyczna podpisała porozumienie z amerykańskim przedsiębiorstwem M.I.C. Industries w sprawie zakupu maszyn Ultimate Building Machine (UBM). UBM to maszyna produkująca budowle o stalowej konstrukcji. Ta fabryka na kołach (główne urządzenie tudzież moduł wykonawczy montowane jest na dwuosiowej lub trzyosiowej przyczepie) jest zdolna do wytwarzania stalowych elementów nośnych budynków (np. hangarów, hal, magazynów) w ciągu kilku dni, a nie tygodni lub miesięcy.

"Już 17 marca polscy oficerowie wyjadą do Stanów Zjednoczonych po to, żeby przygotowywać się do działania na właśnie tej – jak to powiedział pan premier Kosiniak-Kamysz – „fabryce schronów”, bo de facto tym właśnie ta maszyna jest. Ten kontrakt, wart kilkaset milionów złotych, jest fundamentalną inwestycją w polskie bezpieczeństwo i, tak jak dzisiaj też informowali polscy generałowie, ten sprzęt trafi do nas już w maju i będzie służył do tego, żeby umacniać polską granicę. Krok po kroku granica wschodnia, granica północna Rzeczypospolitej będzie właśnie tą najlepiej zabezpieczoną granicą" - zaznaczył wiceminister Cezary Tomczyk.

Maszyna UBM jest przystosowana zarówno do transportu drogowego, kolejowego, morskiego, jaki i lotniczego w dowolne miejsce na świecie. Niewielka, bo składająca się z 10-12 pracowników załoga może wyprodukować i zmontować konstrukcję o powierzchni 930 m2 (10 tys. stóp kwadratowych) w ciągu jednego dnia. Pozyskanie maszyn UBM to element Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód. To możliwość szybkiej budowy ukryć dostosowanych do różnorodnych warunków terenowych jako elementu ochrony wojsk i ludności cywilnej.

PM/PAP/MON