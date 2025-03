Prezes firmy Embraer z wizytą w MON. KC-390 Millennium wchodzi do gry w Polsce?

“Oferując samolot KC-390 Millennium Polsce – czołowemu krajowi w NATO – zyskujemy szansę na nawiązanie współpracy z doświadczonym i silnie rozwiniętym polskim sektorem przemysłu obronnego. To także okazja dla Polski, by stać się kluczowym członkiem europejskiego ekosystemu C-390, z dostępem do kompleksowego pakietu przemysłowego, szkoleniowego i serwisowego” – przekonuje Frederico Lemos, Członek Zarządu ds. Handlowych Embraer Defense & Security. Propozycja obejmuje m.in. europejską linię montażową samolotów KC-390. Montaż samolotu oraz związany z nim usługi serwisowe i szkoleniowe, to zdaniem producenta możliwości wygenerowania niemal miliarda dolarów oraz stworzenia 600 miejsc pracy w Polsce.

Zainteresowanie Brazylijskiego producenta ustanowieniem produkcji w Polsce, oczywiście w przypadku pozyskania samolotów KC-390 dla naszych sił powietrznych, to interesująca propozycja. Popyt na tej klasy maszyny jest w Europie na tyle duży, że uzasadnione jest nie tylko zbudowanie linii montażowej, ale również utworzenie systemu wsparcia eksploatacji, szkolenia i remontów. Nasz kraj może tu być dobrą lokalizacją, gdy dotąd KC-390 zamówiła Holandię, Czechy, Portugalia, Węgry i Austria. Słowacja i Szwecja wybrały już te maszyny dla swoich sił powietrznych, ale jeszcze nie zawarły stosowanych umów. Gdyby Embraer zdobył też Polskę w tym obszarze, stanowiłoby to bardzo zgrabną klamrę i strategicznie ulokowane centrum obsługowe dla całego systemu.

Nic więc dziwnego, że prezes Embraer, Francisco Gomes Neto spotkał się w Warszawie z Pawłem Bejdą, sekretarzem stanu w MON odpowiedzialnym za pozyskiwanie sprzętu woskowego i uzbrojenia. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie ze spotkania - „Wiceminister Bejda zapoznał się z propozycjami firmy Embraer dotyczącymi nowych platform powietrznych proponowanych w przyszłości na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.” Natomiast wiceminister Bejda - „Zaznaczając, że każda oferta będzie szczegółowo analizowana zarówno pod kątem potrzeb i priorytetów modernizacyjnych polskiej armii, jak również wzmocnienia polskiego potencjału obronnego.”

Autor: