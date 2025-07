Karol Nawrocki ujawnia karty. Prof. Cenckiewicz szefem BBN. Generałowie Kowalski i Bryś zastępcami

Spis treści

Karol Nawrocki podkreślił, że wszystkie zadania, które stają przed prezydentem RP w zakresie bezpieczeństwa, wykonywane są przez BBN.

„Aktywne zwierzchnictwo prezydenta Rzeczpospolitej wymaga najlepszych współpracowników wokół prezydenta. Dlatego podjąłem decyzję, że szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie pan profesor Sławomir Cenckiewicz” - oświadczył prezydent elekt.

Jak dodał, ma głębokie przekonanie, że „jedyna racja, której służy pan profesor Cenckiewicz, to siła i stabilność Rzeczpospolitej”.

Cenckiewicz szefem BBN. Kim są jego zastępcy?

Nawrocki podkreślił, że Cenckiewicz jest człowiekiem zdecydowanym, co miał okazję udowodnić jako szef Komisji Likwidacyjnej WSI, a także jako przewodniczący komisji badającej wpływy rosyjskie.

„Wiemy, że to zagrożenie Federacji Rosyjskiej, także zagrożenie operacyjne, wciąż zagraża Rzeczpospolitej. Stąd też decyzja o tym, aby profesor Sławomir Cenckiewicz został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego” - dodał prezydent elekt.

Informując o zastępcach Cenckiewicza, Nawrocki powiedział, że „Pan gen. Andrzej Kowalski to doświadczony funkcjonariusz i cywilnego, i wojskowego wywiadu. Człowiek, który łączy swoją misję oficerską, generalską także z zadaniami intelektualnymi. To przede wszystkim człowiek, który myśli o bezpieczeństwie państwa polskiego w kontekście XXI wieku i wciąż zmieniających się zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski w wieku XXI”.

Poinformował, że pierwszym zadaniem gen. Kowalskiego będzie stworzenie Departamentu Technologii Przełomowych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Mówiąc o drugim zastępcy szefa BBN generale Brysiu Nawrocki powiedział, że jest on żołnierzem Wojska Polskiego od początku lat 90 tych. „Pan generał Bryś był zastępcą dowódcy 6. Brygady Powietrzno-Desantowej i stał na czele 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To bardzo doświadczony generał Wojska Polskiego” - podkreślił prezydent elekt.

Nawrocki chce transparentnych nominacji generalskich i budowy silnej armii

Prezydent elekt Karol Nawrocki podkreślił, że chce, by Pałac Prezydencki był ośrodkiem kształtującym polską politykę bezpieczeństwa w zakresie militarnym, wojskowym, cywilnym, operacyjnym i analitycznym. Stwierdził też, że nominacje generalskie powinny bardziej przejrzyste.

Na czwartkowej konferencji prasowej prezydent elekt wyraził przekonanie, że czeka go udana współpraca z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zapowiedział, że chciałby przekonać szefa MON do tworzenia „nowej kultury nominacji generalskich”. „Nie niesie to ze sobą konieczności zmian legislacyjnych, ale Polacy zasługują na to, by nominacje generalskie były bardziej przejrzyste” - powiedział Nawrocki.

Stwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż przez najbliższe pięć lat, a być może najbliższe dekady Polska i nasz region będzie w stałej gotowości. „Trzeba założyć, że zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi będzie ogromnym wyzwaniem dla mnie jako prezydenta i całej wspólnoty narodowej, aby Polska była bezpieczna. (...) Te zadania musimy wypełnić mając pełną świadomość, że sojusznicy bronią tylko tych, którzy sami potrafią się bronić” - powiedział Nawrocki.

Dodał, że będzie realizował zapowiedź z kampanii wyborczej budowania armii liczącej co najmniej 300 tys. żołnierzy. Zaznaczył, że stawia też przed sobą zadanie wypełniania wszystkich kontraktów, które dają możliwość budowania potencjału militarnego i wojskowego Polski, a także „zadania związane z polską wschodnią granicą i zajęcie się bezpieczeństwem zachodniej granicy”. „Opinia publiczna wie, do jakich karygodnych rzeczy dochodziło na zachodniej granicy” – stwierdził Nawrocki.

Przypomniał też, że spotkał się i rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. "Wchodzę w swoje zadania zwierzchnictwa nie czekając na zaprzysiężenie" - podkreślił.

Kim jest Sławomir Cenckiewicz?

Sławomir Ryszard Cenckiewicz, urodzony 20 lipca 1971 roku w Gdyni, jest polskim historykiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, publicystą i byłym dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego (2016–2023). Specjalizuje się w badaniach nad najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem służb specjalnych PRL, opozycji antykomunistycznej oraz polskiej emigracji politycznej i Polonii.

Cenckiewicz ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego w 1997 roku, gdzie pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego obronił wyróżnioną pracę magisterską na temat genezy opozycji lewicowo-liberalnej w PRL (1956–1968). W 2003 roku uzyskał stopień doktora na tej samej uczelni, broniąc rozprawy o biografii politycznej Tadeusza Katelbacha. W 2011 roku habilitował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie książki Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010). Od 2013 roku jest profesorem uczelnianym, wykładając m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu służb specjalnych PRL.

W latach 2001–2008 pracował w Instytucie Pamięci Narodowej (IPN) w Gdańsku, a w 2016 roku został powołany przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza na dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego oraz Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego. W latach 2016–2021 był członkiem Kolegium IPN, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego, a od 2022 roku jest doradcą naukowym prezesa IPN. W 2023 roku przewodniczył komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski w latach 2007–2022, co wzbudziło kontrowersje i zyskało miano „lex anty-Tusk” w części mediów, ze względu na domniemane polityczne cele komisji.

Cenckiewicz jest autorem ponad 200 publikacji źródłowych i 19 książek, w tym takich tytułów jak SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii (2008, współautor Piotr Gontarczyk), Sprawa Lecha Wałęsy (2008), Anna Solidarność (2010), Długie ramię Moskwy (2011) czy Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005 (2012, współautor).

Generał Andrzej Kowalski kim jest?

Andrzej Wojciech Kowalski (ur. 18 kwietnia 1967) to polski funkcjonariusz służb specjalnych w stopniu generała brygady, pedagog oraz autor publikacji z zakresu działalności wywiadowczej. W latach 2015–2020 pełnił funkcję szefa Służby Wywiadu Wojskowego (SWW), a w 2007 roku był p.o. szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Jego kariera obejmuje zarówno służbę w cywilnych, jak i wojskowych służbach specjalnych, a także działalność naukową i edukacyjną.

Andrzej Kowalski ukończył Zespół Szkół Elektronicznych w Warszawie w 1986 roku, specjalizując się w maszynach matematycznych. W 1991 roku zdobył dyplom Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Kowalski ma bogate doświadczenie w służbach specjalnych. Swoją karierę rozpoczął w Departamencie Kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa, a następnie służył w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 2006–2011 był związany ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy szefa oraz p.o. szefa w 2007 roku. Brał udział w pracach nad likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych (WSI), co wiązało go z ówczesnym ministrem obrony Antonim Macierewiczem. W listopadzie 2015 roku powierzono mu obowiązki szefa Służby Wywiadu Wojskowego, a stanowisko to objął oficjalnie 16 lutego 2016 roku. W lipcu 2016 roku został awansowany na stopień generała brygady przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sprawowanie funkcji szefa SWW zakończył 27 stycznia 2020 roku.

W sierpniu 2023 roku Kowalski został powołany przez Sejm, z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości, do Państwowej Komisji ds. Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne RP w latach 2007–2022, jednak 29 listopada 2023 roku został z tego stanowiska odwołany.

Kim jest generał Mirosław Bryś?

Mirosław Bryś (ur. 22 marca 1972 w Bielsku-Białej) to polski oficer Wojska Polskiego w stopniu generała brygady, były szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (2023–2024) oraz dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej (2017–2022). Jego kariera wojskowa obejmuje służbę w jednostkach powietrznodesantowych, udział w misjach zagranicznych oraz kluczową rolę w procesie rekrutacji do polskiej armii. Awansowany na generała brygady przez prezydenta Andrzeja Dudę 3 maja 2023 roku.

Mirosław Bryś jest absolwentem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce. W 1995 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, uzyskując stopień podporucznika. W 2004 roku obronił magisterium w Akademii Obrony Narodowej, co pozwoliło mu na dalszy rozwój kariery wojskowej.

Bryś wstąpił do służby w 1991 roku. W latach 1995–2009 służył w 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej (później 25. Brygada Kawalerii Powietrznej), gdzie zdobywał doświadczenie w jednostkach powietrznodesantowych. Następnie pełnił funkcje: specjalisty w Zarządzie Wojsk Aeromobilnych; dowódcy 6. batalionu powietrznodesantowego; zastępcy dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej.

W 2017 roku objął dowództwo 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, gdzie odpowiadał za organizację i rozwój tej jednostki. Brał udział w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie, co świadczy o jego doświadczeniu w operacjach międzynarodowych. W 2022 roku został dyrektorem Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” oraz pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR). Po powstaniu CWCR w 2023 roku objął stanowisko jego szefa.

16 stycznia 2024 roku gen. Bryś został odwołany ze stanowiska szefa CWCR przez wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Został przeniesiony do dyspozycji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, a obowiązki szefa CWCR tymczasowo przejął płk Sławomir Karwowski. W maju 2024 roku Bryś został formalnie usunięty z armii, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony niektórych środowisk, w tym posłów PiS.

Poprzedni szefowie BBN

Jerzy Milewski – 8 lutego 1991 – 13 czerwca 1994

Henryk Goryszewski – 14 czerwca 1994 – 22 grudnia 1995

Jerzy Milewski (ponownie) – 3 stycznia 1996 – 10 lutego 1997

Marek Siwiec – 19 lutego 1997 – 17 czerwca 2004

Jerzy Bahr – 17 czerwca 2004 – 25 października 2005

Ryszard Łabuś – 25 października 2005 – 15 listopada 2006

Władysław Stasiak – 15 listopada 2006 – 9 sierpnia 2007

gen. bryg. Roman Polko (p.o.) – 9 sierpnia 2007 – 15 listopada 2007

Władysław Stasiak (ponownie) – 16 listopada 2007 – 15 stycznia 2009

Aleksander Szczygło – 15 stycznia 2009 – 10 kwietnia 2010

gen. bryg. Stanisław Koziej – 10 kwietnia 2010 – 6 sierpnia 2015

Paweł Soloch – 7 sierpnia 2015 – 3 listopada 2022

Jacek Siewiera – 3 listopada 2022 – 25 stycznia 2025

gen. broni Dariusz Łukowski – 3 lutego 2025 – 7 lipca 2025

