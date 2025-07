Rekordowa pomoc dla Ukrainy w drodze? Senator Graham zapowiada przełom i naciski na Putina

Spis treści

Przełom w konflikcie na Ukrainie?

Wpływowy polityk Partii Republikańskiej, Lindsey Graham, który jest bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa, wyraził przekonanie, że konflikt w Ukrainie wkrótce osiągnie punkt zwrotny. Jego zdaniem, prezydent USA wykazuje rosnące zainteresowanie udzieleniem wsparcia Kijowowi, który broni się przed rosyjską agresją.

Graham w wywiadzie dla CBS News , którego udzielił 13 lipca, podkreślił, że sytuacja dotycząca inwazji rosyjskiej ulegnie zmianie: „Spodziewam się, że w najbliższych dniach zobaczymy rekordowe dostawy broni, by pomóc Ukrainie w obronie” – przekazał Graham. Dodał również, że spodziewa się, iż „W nadchodzących dniach Trump będzie miał w zanadrzu cła i sankcje, jakich nie miał nigdy wcześniej”. Jego zdaniem pojawi się również „Więcej wsparcia od Europy, jeśli chodzi o pomaganie Ukrainie”.

„Spodziewam się, że w nadchodzących dniach zobaczymy dostawy broni na niespotykaną dotąd skalę, by pomóc Ukrainie w obronie. Spodziewam się też, że w najbliższym czasie prezydent Trump otrzyma do dyspozycji taryfy celne i sankcje, jakich wcześniej nie miał. Spodziewam się także większego wsparcia ze strony Europy w działaniach na rzecz pomocy Ukrainie. Putin popełnił tutaj błąd w kalkulacjach” – powiedział Graham.

Patrioty dla Ukrainy

W kontekście kolejnych dostaw broni na Ukrainę pojawia się wątek przekazania kolejnych systemów Patriot i coraz częściej mówi się, że oprócz broni defensywnej Donald Trump przekaże Ukrainie również broń ofensywną. Serwis Army Recognition zwraca uwagę, że podczas spotkania przedstawicieli wojskowych, które odbyło się 12 lipca 2025 w Kijowie, niemiecki generał major Christian Freuding ujawnił, że Niemcy są bliskie zawarcia dużej umowy zbrojeniowej ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącej zakupu dwóch systemów obrony powietrznej Patriot. Broń ta ma być pilnie dostarczona Ukrainie. Według serwisu porozumienie ma zostać oficjalnie podpisane 14 lipca, podczas wizyty niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa w Stanach Zjednoczonych.

Zaangażowanie Niemiec w zakup i szybką dostawę dwóch kolejnych systemów Patriot – z amerykańskich magazynów lub zapasów przemysłowych – odzwierciedla rosnącą rolę Berlina jako strategicznego dostawcy obrony w Europie, podkreśla Army Recognition. Równocześnie Berlin rozpoczął uruchamianie własnych linii produkcyjnych pocisków Patriot, choć pierwsze dostawy z Niemiec są spodziewane dopiero w 2026 lub na początku 2027 roku.

Trump zapowiada "ważne oświadczenie"

Sam Donald Trump, który w ostatnim czasie krytykował Władimira Putina, zapowiedział wydanie „ważnego oświadczenia” dotyczącego Ukrainy w poniedziałek, 14 lipca. Tego samego dnia w Waszyngtonie ma odbyć się wizyta sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, a na Ukrainę ma dotrzeć specjalny wysłannik prezydenta USA na Ukrainę gen. Keith Kellogg. Zgodnie z pojawiającymi się doniesieniami jego wizyta na Ukrainie potrwa aż tydzień, a w jej trakcie poruszone zostaną m.in. kwestie dostaw broni. Dodatkowo, Trump poinformował o zawarciu umowy, w ramach której Stany Zjednoczone mają dostarczać Ukrainie uzbrojenie za pośrednictwem NATO, a Sojusz ma pokrywać koszty tego uzbrojenia.

Senator Graham zwrócił uwagę, że Władimir Putin popełnił błąd, próbując wpłynąć na Donalda Trumpa: „Przez sześć miesięcy prezydent Trump próbował zachęcić Putina do rozmów. Ataki się nasiliły, a nie osłabły. Jednym z największych błędów popełnionych przez Putina było to, że próbował ograć Trumpa. Więc proszę obserwować - w najbliższych dniach i tygodniach będą podejmowane silne starania, by Putin zasiadł przy stole negocjacyjnym. A dla tych, którzy mu pomagają – jak Chiny, kupując tanią rosyjską ropę bez żadnych konsekwencji – te czasy właśnie się kończą” - dodał Graham.

U.S. Republican Senator Lindsey Graham said during an interview today with CBS News that people should “stay tuned” for tomorrow’s announcement from President Trump regarding Russia, with him adding, “The game, regarding Putin's invasion of Russia, is about to change. I expect,… pic.twitter.com/i9wafmCMc1— OSINTdefender (@sentdefender) July 13, 2025

Nowe sankcje na Rosję i jej partnerów handlowych

Lindsey Graham wraz z senatorem Demokratów Richardem Blumenthalem jest autorem ustawy przewidującej nowe sankcje wobec Rosji i jej partnerów handlowych. Projekt ten zakłada nałożenie sankcji na podmioty działające w sektorze energetycznym i bankowym Rosji, a także wprowadzenie ceł w wysokości 500 proc. na towary pochodzące z krajów, które świadomie kupują od Rosji ropę naftową i inne surowce.

„Bądźcie czujni – szykuje się plan bardziej zdecydowanego działania wobec zajętych aktywów. Będzie też plan, w ramach którego Ameryka zacznie sprzedawać naszym europejskim sojusznikom ogromne ilości broni, która może przysłużyć się Ukrainie. Putin założył, że się zmęczymy, a Europa się zniechęci. Popełnił ogromny błąd. NATO jest większe i silniejsze, a my jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowani, by nie pozwolić mu zdobyć Ukrainy siłą. Kongres jest o krok od uchwalenia najbardziej znaczącego pakietu sankcji w historii kraju. Da on prezydentowi Trumpowi narzędzia, których dziś nie ma – dosłownie młot bojowy. A największymi winowajcami są tutaj Chiny, Indie i Brazylia. Indie kupują tanią ropę od Rosji i odsprzedają ją dalej. To haniebne” – mówił Graham.

Graham zapowiedział, że wyjątki od kar mają dotyczyć państw udzielających pomocy Ukrainie, co wyłączyłoby z ceł kraje europejskie, które wciąż importują rosyjską ropę i gaz. Na uchwalenie sankcji od dłuższego czasu naciskają kongresmeni z obu partii w obu izbach Kongresu USA.

Wykorzystanie rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie

Richard Blumenthal poinformował, że USA i europejscy sojusznicy coraz bardziej zgadzają się co do możliwości wykorzystania około 300 mld dolarów rosyjskich aktywów, które zostały zamrożone na początku inwazji, w celu udzielenia pomocy Ukrainie. Graham podkreślił, że celem jego działań jest zakończenie wojny w Ukrainie: „Rozmawiałem z prezydentem Trumpem. Powiedział w zeszłym tygodniu, że czas działać. Próbował nakłonić Putina do rozmów, ale moim celem jest zakończenie tej wojny – a jedyny sposób, by to osiągnąć, to zmusić tych, którzy wspierają Putina, by wybrali między amerykańską gospodarką a pomocą dla Putina. Można mieć tylko jednego negocjatora – i będzie nim prezydent Trump, z maksymalną elastycznością w dążeniu do zakończenia wojny. Chiny, Indie i Brazylio – jeśli nadal będziecie pomagać Putinowi, czekają was poważne konsekwencje” - zaznaczył Graham.