Macron alarmuje: "Wolność nigdy nie była tak zagrożona od 1945 roku"

Emmanuel Macron, występując przed siłami zbrojnymi, mówił o obecnych wyzwaniach, w obliczu których stoi Francja.

"Bez wątpienia, nigdy od 1945 roku wolność nie była tak zagrożona, pokój na naszym kontynencie nigdy do takiego stopnia nie zależał od naszych obecnych decyzji" - powiedział Macron.

Macron mówił o zagrożonej wolności narodów zaatakowanych przez imperializmy i o zanikających regułach prowadzenia wojny.

"Gdy nie ma już reguł, góruje prawo silniejszego" - powiedział Macron.

Przyznał, że kraje europejskie muszą same zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Zagrożenie rosyjskie i nowe formy konfliktów

Francuski prezydent mówił o nowych formach wojen i konfliktów. Przypomniał, że wciąż aktualne jest zagrożenie terrorystyczne, a zagrożenie rosyjskie utrzymuje się.

"Zagrożenie to jest przygotowane, zorganizowane, trwałe i musimy być zdolni do tego, by stawić mu czoło" - powiedział.

Podkreślił, że niezbędne jest, by kraje europejskie zorganizowały się, by odpowiedzieć na to zagrożenie i odstraszyć je, w celu utrzymania pokoju.

Macron mówił również o wyzwaniach technologicznych, jak „wtargnięcie sztucznej inteligencji, rozwój dronów, powrót wojny elektronicznej” i nowych sferach konfrontacji, jak przestrzeń kosmiczna.

Większy budżet na obronność

Macron zapowiedział, że budżet obronny zostanie zwiększony o łącznie 6,5 mld euro w następnych dwóch latach: o 3,5 mld euro w 2026 roku i o 3 mld euro w 2027.

"Przeznaczymy więc 64 mld ero na naszą obronę w 2027 roku. Będzie to więc dwa razy tyle niż budżet, którym siły zbrojne dysponowały w 2017 roku" - powiedział Macron.

Nous avions prévu de doubler le budget de nos armées d’ici 2030. Nous le ferons d’ici 2027. pic.twitter.com/GoU8t1M7Do— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2025

Bezpieczeństwo Francji związane z losem Ukrainy

Szef państwa przekonywał w przemówieniu, że bezpieczeństwo Francji jest związane z losem Ukrainy.

"Wszędzie na świecie wolność jest zagrożona. A więc - brońmy jej. Brońmy jej na Ukrainie, ponieważ nasze bezpieczeństwo, nasza wolność są związane z losem tego kraju" - powiedział.

Macron zapowiedział także, że w poniedziałek zostanie opublikowany nowy Narodowy Przegląd Strategiczny, poświęcony ocenie obecnej sytuacji i wyzwań w przyszłości.