Jasny sygnał dla Ukrainy od Trumpa? USA planują przekazać broń ofensywną

Spis treści

Jak podaje portal Axios, powołując się na swoje źródła, prezydent USA Donald Trump ma zamiar przekazać Ukrainie broń ofensywną. Plan wsparcia ma zostać przedstawiony podczas spotkania Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Waszyngtonie.

Amerykańska broń dla Ukrainy, ma jednak być opłacona przez państwa europejskie. Trump zaznaczył, że dla USA będzie „to biznes”.

Za pomysłem sfinansowania broni przez kraje europejskie miał stać prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który – według Axiosa – zaproponował to USA podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w czerwcu w Hadze.

Alfabet Milera - Putin i Trump Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rakiety dalekiego zasięgu dla Ukrainy? Administracja Trumpa zmienia zdanie

Według źródeł portalu, wśród broni przekazanej Ukrainie ma znaleźć się także broń ofensywna i mogą to być rakiety dalekiego zasięgu, dające możliwość atakowania celów w głębi Rosji.

Axios zwraca uwagę, że do tej pory administracja Trumpa sprzeciwiała się przekazywaniu tego typu broni Ukrainie, bo nie chciała prowadzić do dalszej eskalacji.

Donald Trump w niedziele 13 licpa poinformował, że Ukraina otrzyma od USA różnego rodzaju zaawansowaną broń.

Zapłacą nam za to 100 procent. (...) My daliśmy Ukrainie wsparcie za 350 mld dolarów, Europa za 100 mld. To też duża suma, ale powinni zapłacić więcej. Więc będziemy wysyłać broń, a oni (Europejczycy) będą nam zwracać pieniądze za ten sprzęt. Czy to nie brzmi dobrze? - dodał.

Lindsey Graham, który jest bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa w wywiadzie dla CBS News, którego udzielił 13 lipca, podkreślił, że sytuacja dotycząca inwazji rosyjskiej ulegnie zmianie: „Spodziewam się, że w najbliższych dniach zobaczymy rekordowe dostawy broni, by pomóc Ukrainie w obronie” – przekazał Graham. Dodał również, że spodziewa się, iż „W nadchodzących dniach Trump będzie miał w zanadrzu cła i sankcje, jakich nie miał nigdy wcześniej”. Jego zdaniem pojawi się również „Więcej wsparcia od Europy, jeśli chodzi o pomaganie Ukrainie”.

„Spodziewam się, że w nadchodzących dniach zobaczymy dostawy broni na niespotykaną dotąd skalę, by pomóc Ukrainie w obronie. Spodziewam się też, że w najbliższym czasie prezydent Trump otrzyma do dyspozycji taryfy celne i sankcje, jakich wcześniej nie miał. Spodziewam się także większego wsparcia ze strony Europy w działaniach na rzecz pomocy Ukrainie. Putin popełnił tutaj błąd w kalkulacjach” – powiedział Graham.

"Trump jest bardzo wkurzony na Putina"

Republikański senator Lindsey Graham powiedział w niedzielę Axiosowi:

„Trump jest bardzo wkurzony na Władimira Putina. Jego jutrzejsza deklaracja będzie bardzo agresywna”.

Prezydent USA wyraził też nadzieję, że w tym tygodniu będą „załatwione” rozmowy w sprawie rozejmu między Izraelem i Hamasem.

W ostatnim czasie prezydent USA wielokrotnie krytykował rosyjskiego przywódcę za puste obietnice i bombardowanie miast ukraińskich.

Trump w niedzielę (13 lipca) w krytycznym tonie wypowiedział się też na temat Putina.

"Jestem bardzo zawiedziony prezydentem Putinem. Myślałem, że jest kimś, kto wierzy w to, co mówi. A on mówi pięknie, a później nocą bombarduje ludzi. Nie podoba nam się to" - powiedział dziennikarzom Trump przed powrotem do Białego Domu z New Jersey, gdzie obejrzał finał klubowych mistrzostw świata w piłce nożnej.

Prezydent USA wyraził też nadzieję, że w tym tygodniu będą „załatwione” rozmowy w sprawie rozejmu między Izraelem i Hamasem.

Trump w niedziele 13 lipca zapowiedział, że USA dostarczą Ukrainie pewną liczbę Patriotów, jednak z jego wypowiedzi nie wynika jasno, czy chodzi o systemy obrony powietrznej Patriot, czy o pociski do nich. Prezydent zaznaczył, że „zapłaci za nie Unia Europejska”.

"My za to nie zapłacimy, ale wyślemy je, to będzie dla nas biznes" - oświadczył Trump, który zapowiadał wcześniej, że w poniedziałek wyda „ważne oświadczenie” na temat Ukrainy oraz ewentualnych nowych sankcji wobec Rosji.

Serwis Army Recognition napisał, że podczas spotkania przedstawicieli wojskowych, które odbyło się 12 lipca 2025 w Kijowie, niemiecki generał major Christian Freuding ujawnił, że Niemcy są bliskie zawarcia dużej umowy zbrojeniowej ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącej zakupu dwóch systemów obrony powietrznej Patriot. Broń ta ma być pilnie dostarczona Ukrainie. Według serwisu porozumienie ma zostać oficjalnie podpisane 14 lipca, podczas wizyty niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa w Stanach Zjednoczonych.

Rozmowa Trumpa z Putinem. Rosja nie zamierza się zatrzymać?

Axios przekazał, że 3 lipca podczas rozmowy telefonicznej Putina i Trumpa, rosyjski przywódca był otwarty ze swoim zamiarem dalszego prowadzenia wojny, póki jej cele nie zostaną osiągnięte. Putin zapowiedział, że w ciągu najbliższych 60 dni dojdzie do zmasowanego uderzenia, które ma pozwolić zająć całkowicie te ukraińskie obwody, które Rosja bezprawnie zaanektowała - doniecki, ługański, zaporoski i chersoński.