Korea Południowa przedstawiła (po raz drugi) rakietę-niszczyciela podziemnych bunkrów w KRLD

Broń zaprezentowano z okazji Dnia Sił Zbrojnych Republiki Korei. Jednak to święto nie było jedyną przyczyną ujawnienia istnienia Hyunmoo-5. Był to jasny przekaz wysłany do Szanownego Towarzysza Kima Dzonga Una w odpowiedzi na jego wizytę w odtajnionym zakładzie wzbogacenia uranu oraz kolejnych testach rakiet zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych.

Ten przekaz dodatkowo zwerbalizował prezydent Yoon Suk Yeol. Do tysięcy żołnierzy zgromadzonych na wojskowym lotnisku w pobliżu Seulu powiedział, że jeśli Korea Północna spróbuje użyć broni jądrowej, to spotka się „z determinacją i przytłaczającą reakcją naszego wojska i sojuszu z USA”, a „ten dzień będzie końcem reżimu Korei Północnej”.

Po takich ostrzeżeniach należy spodziewać się odpowiedzi ze strony Szanownego Towarzysza.

Hyunmoo-5 to zaawansowany pocisk balistyczny produkowany przez ę Hanhwa Aerospace. Wiele o nim nie wiadomo, a z dostępnych infromacji wynika, że ma duży zasięg, nawet do 3 tys. km. Może przenosić wielotonową głowicę. Charakteryzować ma się wysoką celnością. Jest to istotne w kontekście rażenia celów strategicznych, takich jak centra dowodzenia lub wyrzutnie broni jądrowej.

Pocisk osiąga prędkość Mach 10. I jakoby jego głowica jest zniszczyć cele znajdujące się nawet 100 m w głębi ziemi. Generalnie te rakiety w południowokoreańskiej doktrynie wojskowej pełnią rolę odstraszającą, acz możliwości ofensywne służą nie tylko do odstraszania, ale także (w razie konieczności) do przeprowadzania szybkich i decydujących ataków na strategiczne cele.

„Po opracowaniu przez Koreę Południową Hyunmoo5 w regionie jedynie Japonia pozostaje państwem, które nie posiada rakiet balistycznych średniego zasięgu. Oprócz kwestii regionalnych, z perspektywy Seulu znacznie ważniejsza jest jednak rywalizacja w rozwoju technologii rakietowych między obiema Koreami i niewątpliwie będzie ona narastać. Póki co ten wyścig zbrojeń wciąż wygrywa Korea Północna posiadająca pociski balistyczne zdolne razić cele nawet 10 000 km od miejsca wystrzelenia i broń jądrową” – pisał Konrad Rumiński (analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji) w komentarzu z 28/2023 Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej.