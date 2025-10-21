Budowanie wspólnego bezpieczeństwa. MINIB Forum 2025 o marketingu i komercjalizacji innowacji

Innowacje w służbie bezpieczeństwa

Tegoroczne MINIB Forum skoncentruje się na roli marketingu, komercjalizacji i wdrażania innowacji wspierających bezpieczeństwo. W programie przewidziano panele dyskusyjne, sesję referatową oraz prezentacje dobrych praktyk. Dyskusje obejmą takie zagadnienia jak rola innowacji w budowie bezpieczeństwa, promocja rozwiązań technologicznych dla obronności, czynniki sukcesu wdrażania nowych technologii oraz współpraca małych firm z sektorem obronnym.

Eksperci nauki, biznesu i obronności

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych i instytucji wspierających rozwój innowacji. Panel poświęcony komercjalizacji innowacji dla obronności poprowadzą m.in. prof. Joanna Cygler (SGH / Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa), płk rez. dr hab. inż. Józef Wrona (Łukasiewicz – PIAP), dr inż. Bogusława Gradzik (Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie), prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych) oraz Jacek Romanowicz (Departament Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego RP).

Podczas panelu dotyczącego współpracy małych firm z sektorem obronnym wystąpią Paweł Huras (Departament Rozwoju Innowacji, PFR – moderator), Bartosz Józefowski (Krakowski Park Technologiczny), prof. dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk (Politechnika Warszawska) oraz dr inż. Marcin Bączyk (Politechnika Warszawska).

Praktyczne przykłady i strategie

W sesji case studies zaprezentowane zostaną strategie marketingowe oraz narzędzia wykorzystywane w promocji innowacji dla bezpieczeństwa. Swoje doświadczenia przedstawią m.in. Agnieszka Wilczyńska Strawa (Akademia Sztuki Wojennej), Sylwia Kuligowska (SCOPE Public Relations), Piotr Zimolzak (SW Research), Agnieszka Rapcewicz (adwokat, członkini IAPP) oraz Joanna Wieczorek (Baltic Power Sp. z o.o.).

Program, rejestracja i patronaty

Wszystkie informacje o programie, rejestracji i terminach dostępne są na stronie minibforum.com. Patronat honorowy nad MINIB Forum 2025 objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Prezes Centrum Łukasiewicz, NASK, NCBR, Urząd Patentowy RP oraz Rada Główna Instytutów Badawczych.