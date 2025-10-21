Rekordowe wsparcie dla służb mundurowych. 13 miliardów złotych na modernizację

Rada Ministrów przeznaczy rekordowe 13 miliardów złotych na modernizację służb mundurowych w latach 2026-2029.

Program obejmuje Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa, skupiając się na sprzęcie, infrastrukturze i zwiększeniu etatów.

Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo i efektywność działania służb. Sprawdź, na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki.

Strategiczne inwestycje: Na co zostaną przeznaczone miliardy?

Przyjęty przez Radę Ministrów program modernizacji służb mundurowych, z budżetem 13 miliardów złotych na lata 2026-2029, ma na celu kompleksowe wzmocnienie czterech kluczowych formacji: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), jest to czwarty program tego typu, który zapewni „modernizację formacji w zakresie wyposażenia technicznego i zatrudnienia”.

Rozkład finansowania na poszczególne lata prezentuje się następująco:

2026 r. – 1,5 mld zł

2027 r. – 3 mld zł

2028 r. – 3,5 mld zł

2029 r. – 5 mld zł

Premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu zaznaczył, że „Nie muszę nikomu tłumaczyć jak ważna jest dzisiaj modernizacja tych służb. Szczególną uwagę przykładaliśmy do wyposażenia w najnowocześniejszy sprzęt policji i Straży Granicznej”. Program zakłada szeroki zakres działań, obejmujący:

Inwestycje budowlane i remonty: Budowa nowych obiektów, modernizacja i termomodernizacja istniejących.

Zakup wyposażenia: Nowoczesny sprzęt transportowy, uzbrojenie, technika specjalna, informatyka i łączność.

Wyposażenie osobiste i ochronne: Zakup odzieży i sprzętu dla funkcjonariuszy.

Sprzęt szkoleniowy i gospodarczo-kwaterunkowy: Wsparcie dla ośrodków szkoleniowych i zaplecza logistycznego.

Wzmocnienie etatowe: Zwiększenie liczby funkcjonariuszy w poszczególnych służbach.

Policja: Więcej niż 7 miliardów na bezpieczeństwo

Największa część środków, bo aż 7,3 miliarda złotych, zostanie przeznaczona na Policję. Kluczowym elementem inwestycji będą inwestycje budowlane i remonty, na które przeznaczono ponad 4 miliardy złotych. MSWiA wyjaśnia, że „Pozwoli to na realizację zarówno nowych obiektów, jak i przebudowę istniejących już budynków. Środki zapewnią modernizację lub termomodernizację lokali. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi również zakończenie inwestycji rozpoczętych we wcześniejszej edycji programu”.

Wśród najważniejszych planowanych inwestycji policyjnych znajdują się:

Budowa nowych komend policji: Nowoczesne obiekty z zapleczem, drogami dojazdowymi, parkingami i monitoringiem.

Budowa strzelnic i obiektów szkoleniowych: Zwiększenie możliwości szkoleniowych funkcjonariuszy.

Przebudowa i modernizacja istniejących budynków: Poprawa warunków pracy i funkcjonowania jednostek.

Inwestycje w Akademii Policji w Szczytnie: Budowa nowego akademika i modernizacja trzech istniejących budynków.

Te działania mają na celu nie tylko poprawę warunków pracy policjantów, ale przede wszystkim zwiększenie ich efektywności w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom.

Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna: Wzmocnienie na lądzie i morzu

Dla Straży Granicznej przeznaczono 2,7 miliarda złotych. Priorytetem będzie wzmocnienie etatowe – prawie 1,4 miliarda złotych na dodatkowe etaty dla funkcjonariuszy. Planuje się zwiększenie stanu etatowego o 1566 etatów w 2026 r. i 500 etatów w 2027 r., co daje łącznie 2066 nowych funkcjonariuszy. Ponadto, MSWiA zaznacza, że „ujęto środki na sfinansowanie uposażeń od dnia 1 stycznia 2026 r. dla 900 funkcjonariuszy Straży Granicznej (w tym 500 funkcjonariuszy służby kontraktowej)”.

W zakresie inwestycji budowlanych i remontów, na które przeznaczono 463,5 miliona złotych, kluczowym projektem będzie „budowa Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru (ZSRN)”. System ten ma znacząco zwiększyć „poziom ochrony morskiego odcinka granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej zarazem granicę Unii Europejskiej, oraz ochrony porządku prawnego, obowiązującego na polskich obszarach morskich w zakresie właściwości Straży Granicznej”. Dodatkowo, planowana jest modernizacja Centralnego Węzła Teleinformatycznego (CWT) oraz inwestycje w cyberbezpieczeństwo i zakup sprzętu do kontroli ruchu granicznego.

Państwowa Straż Pożarna otrzyma 2,4 miliarda złotych. Głównym celem będzie budowa nowych strażnic, które będą mogły pełnić również funkcje schronienia. Na te zadania, wraz z modernizacją i przebudową istniejących obiektów, przeznaczono 1,8 miliarda złotych. MSWiA podkreśla, że „Realizacja inwestycji, w tym zwiększenie powierzchni garażowej czy też nowa lokalizacja strażnic, pozwoli na podniesienie zdolności operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przez skrócenie czasu dojazdu na miejsce zdarzenia oraz wzmocnienie poziomu ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania operacyjnego jednostek, znacząco wpłynie na poprawę warunków służby funkcjonariuszy oraz podniesie poziom realizacji ustawowych zadań nałożonych na PSP”. Planowane jest także zwiększenie etatów w PSP o 1000 funkcjonariuszy w latach 2026-2029, na co przeznaczono 230,7 miliona złotych.

🇵🇱 Dziś Rada Ministrów przyjęła ważne projekty !🚓 Najważniejszym z nich jest program modernizacji służb mundurowych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. To inwestycja w bezpieczeństwo obywateli i lepsze warunki pracy funkcjonariuszy.… pic.twitter.com/KK6B5FpYSu— Marcin Kulasek (@MarcinKulasek) October 21, 2025

Służba Ochrony Państwa: Nowoczesne zaplecze i szkolenia

Dla Służby Ochrony Państwa (SOP) przewidziano 482,1 miliona złotych. Z tej kwoty, 408,6 miliona złotych zostanie przeznaczone na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów. Środki te mają umożliwić m.in. rozbudowę bazy szkoleniowej oraz przebudowę obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań ustawowych SOP. W planach jest również budowa miasteczka taktycznego w oparciu o infrastrukturę kontenerową, przebudowa budynku magazynowego oraz budowa automatycznej myjni samochodowej. Te inwestycje mają zapewnić funkcjonariuszom SOP nowoczesne warunki do szkolenia i wykonywania ich odpowiedzialnych zadań.