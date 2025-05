Szef MON o sztucznej inteligencji na polu walki. „To nie jest wizja przyszłości – to konieczność teraźniejszości”

List Kosiniaka-Kamysza do uczestników konferencji

Dzisiejsza konferencja dotyczy jednego z najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi siłami zbrojnymi – skutecznego i nowoczesnego zabezpieczenia medycznego w warunkach konfliktów, kryzysów i innych sytuacji nadzwyczajnych. Współczesne wzywania wymagają harmonizacji działań między różnymi podmiotami – zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi – aby skutecznie reagować na rosnącą liczbę ofiar i różnorodne zagrożenia.

Nowe technologie, w tym systemy oparte na sztucznej inteligencji, już dziś zmieniają sposób, w jaki diagnozujemy, monitorujemy i leczymy. AI może wspierać lekarzy w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym, zwiększając skuteczność działań ratunkowych i poprawiając przeżywalność żołnierzy. To nie jest wizja przyszłości – to konieczność teraźniejszości. Realizacja priorytetowych kierunków badań naukowych MON na lata 2021-2035 stanowi solidny fundament technologicznego rozwoju wojskowej służby zdrowia. Ich zgodność z kierunkami NATO i EDA zapewnia spójność i interoperacyjność z partnerami międzynarodowymi. Musimy jednak pamiętać, że bez stabilnego finansowania, bez zaangażowania przemysłu, nauk i struktur wojskowych – nawet najlepsze pomysły nie zostaną wdrożone. Dlatego tak istotne jest systemowe wsparcie innowacji oraz dalszy aktywny udział Polski w inicjatywach takich jak NATO DIANA. Pozwala nam to nie tylko korzystać z nowych technologii, ale również współtworzyć ich kierunki rozwoju zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP.

Musimy kontynuować strategiczne inwestycje, utrzymać synergię między kluczowymi sektorami i aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych strukturach innowacyjnych. Tylko w ten sposób znajdziemy nowoczesny, skuteczny system medyczny, który sprosta wyzwaniom współczesnych i przyszłych konfliktów.

Dziękuję organizatorom Konferencji, za umieszczenie jej w agendzie wielu, niezwykle ważnych dla nas wszystkich, zagadnień. Wszystkim uczestnikom Konferencji życzę interesujących debat i ciekawych wniosków, które będziemy mogli implementować w ramach naszych działań ukierunkowanych na rozwój medycyny wojskowej i badań naukowych z nią związanych - przekazał w liście Władysław Kosiniak-Kamysz.

List szefa MON został odczytany przez Jana Złotorowicza, zastępcę redaktora naczelnego Super Expressu. W trakcie wprowadzanie do panelu numer 3 "Nowe technologie i sztuczna inteligencja jako kluczowe narzędzie przyszłości: Współpraca nauki, obrony i biznesu na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju" głos zabrali również dr Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, a także gen. bryg. Krzysztof Zielski, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Każda wielka technologia, z której dziś korzystamy - od internetu poprzez nowoczesną medycynę, aż po sztuczną inteligencję ma swój początek w nauce i tak naprawdę bez nauki by tego nie było. To właśnie badania naukowe są źródłem przełomów, które zmieniają nasze życie na lepsze. W Polsce mamy wiele powodów do dumy. Naukowcy z naszych uczelni i instytutów badawczych pracują nad rozwiązaniami, które pomagają lekarzom sprawniej diagnozować choroby, zwiększają nasze bezpieczeństwo w sieci, a nawet wspierają walkę ze zmianami klimatycznymi. Sztuczna inteligencja, robotyka, analiza danych to nie są już tematy przyszłości, to codzienność wielu polskich zespołów badawczych. Co ważne, nauka nie działa w próżni. Coraz mocniej łączymy świat naukowców z biznesem, przemysłem i również wojskiem – tak, aby nowe pomysły jak najszybciej trafiały do realnego zastosowania - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jednym z siedmiu fundamentów sił zbrojnych została zdefiniowana sztuczna inteligencja, przechodzimy również etap modelowania wojskowej służby zdrowia trochę na nowo, to znaczy przebudowania tego, co sztuczna inteligencja nazwałaby niedoskonałym produktem i na pewno by nam pomogła w zrobieniu czegoś lepiej funkcjonującego – mówił gen. bryg. Krzysztof Zielski.