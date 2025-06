Polska potrzebuje Hydrografa. Następny program dla Marynarki Wojennej

Spis treści

Czym jest hydrografia, czy jest ważna?

Na samym początku trzeba zrozumieć, czym w ogóle jest hydrografia w sensie wojskowym i narodowym. To nie jest tylko „mapowanie dna” dla kapitanów statków handlowych. Hydrografia to wiedza o całym środowisku morskim — od geometrii dna, przez parametry wody (temperaturę, zasolenie, gęstość, prądy), po wszystkie anomalie, przeszkody, wraki, podwodną infrastrukturę krytyczną, zjawiska biologiczne i akustyczne. To wiedza, która pozwala przełożyć chaotyczny, zmienny ekosystem morza na cyfrowy model, który można w każdej chwili użyć do nawigacji, rozpoznania, prowadzenia walki, operacji specjalnych, logistyki morskiej czy ochrony zasobów naturalnych.

Bałtyk jako teatr działań Marynarki Wojennej RP jest jednym z najtrudniejszych akwenów operacyjnych w Europie. Jest relatywnie płytki, silnie zmienny sezonowo, z dużymi fluktuacjami zasolenia i prądów, wieloma przeszkodami sztucznymi (wraki z II wojny światowej, miny z okresu zimnej wojny, rurociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne).

Każdy sztorm może przeorać płycizny i odkryć nowe zagrożenia dla żeglugi czy okrętów wojennych. Każda ingerencja człowieka – budowa terminali LNG, morskich farm wiatrowych czy portów głębokowodnych – zmienia parametry hydrodynamiczne lokalnych obszarów. Dlatego wiedza o dnie to wiedza nie statyczna, ale żywa – trzeba ją stale odświeżać, mierzyć, analizować i natychmiast integrować z systemami dowodzenia. To właśnie robi okręt hydrograficzny.

Oczy i uszy Marynarki Wojennej

Z operacyjnego punktu widzenia okręt hydrograficzny jest przedłużeniem oczu i uszu dowódcy Marynarki Wojennej. Jest podstawą planowania działań minowych (stawiania i trałowania min morskich), planowania skrytego podejścia okrętów podwodnych, desantu wojsk specjalnych, ale też ochrony własnych linii komunikacyjnych.

Wyobraźmy sobie polski okręt podwodny typu Orka, jego największym atutem jest możliwość skrytego działania. Ale ta skrytość to nie magia – to fizyka. Określone profile dna, warstwowanie wody, strefy cienia akustycznego to wszystko decyduje, czy okręt będzie wykryty przez sonary przeciwnika. Ale żeby dowódca okrętu mógł to wykorzystać, musi znać środowisko. Te dane zapewnia hydrografia. Bez niej okręt podwodny jest jak snajper w lesie, który nie zna ukształtowania terenu, może się ukryć, ale nie ma pewności, że nie wpadnie na patrol wroga.

W wymiarze walki minowej hydrografia jest wręcz kluczowa. Bałtyk jest teatrem, gdzie klasyczne minowanie nadal ma ogromny sens – bo wąskie podejścia do portów wojennych i handlowych pozwalają zablokować przeciwnika relatywnie niewielkimi nakładami. Ale żeby zaminować skutecznie i nie zablokować siebie samego, trzeba wiedzieć, gdzie są kanały o odpowiedniej głębokości, jakie są prądy, jak dno może zmienić się po kilku tygodniach sztormów.

Jaki jest dziś nowoczesny okręt hydrograficzny?

To nie jest wiedza raz zdobyta tylko proces. Nowoczesny okręt hydrograficzny potrafi w krótkim czasie stworzyć mapę batymetryczną w wysokiej rozdzielczości, która może być podstawą do dynamicznego planowania operacji minowej lub przeciwdziałania minom. Działania desantowe czy operacje morskich jednostek specjalnych również opierają się na hydrografii.

Skryte działania Formozy wymaga dokładnej wiedzy o głębokościach przybrzeżnych, prądach, ryzyku obecności przeszkód podwodnych czy min. W scenariuszu wojny hybrydowej, w którym Polska musiałaby prowadzić szybkie operacje interwencyjne na swoich wyspach, półwyspach czy przybrzeżnych instalacjach energetycznych zdolność posiadania aktualnych danych o dnie decyduje o powodzeniu lub porażce.

Dziś nowoczesny okręt hydrograficzny to nie tylko statek z sonarami. To zintegrowana platforma technologiczna – ma laboratoria GIS i hydrologiczne na pokładzie, systemy szybkiego przetwarzania danych, łącza satelitarne do przesyłania wyników do sztabu w czasie rzeczywistym, a także możliwość użycia AUV (Autonomiczne pojazdy podwodne) i USV (Bezzałogowe pojazdy nawodne), czyli bezzałogowych pojazdów podwodnych i nawodnych. Dzięki temu może działać cicho, skrycie i bezpiecznie – nawet w rejonach o wysokim zagrożeniu, gdzie klasyczny statek badawczy nie dałby rady. Przykładem jest Norwegia, która łączy okręty hydrograficzne z flotami dronów morskich do ochrony gazociągów na Morzu Norweskim.

Ruszyła budowa drugiego Miecznika Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie mniej istotny jest wymiar informacyjny i strategiczny. Nowoczesna hydrografia wojskowa płynnie przenika się z rozpoznaniem elektronicznym (SIGINT/ELINT) i szeroko rozumianym ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). Okręt hydrograficzny może być w razie potrzeby platformą rozpoznawczą do wykrywania anomalii akustycznych, identyfikacji podejrzanych jednostek podwodnych, monitorowania podejść do infrastruktury krytycznej.

Czasy rosyjskiej floty cieni wzmacniają potrzebę hydrografii

W czasach, kiedy Rosja prowadzi operacje sabotażu podmorskiego, a rurociągi, farmy wiatrowe i kable telekomunikacyjne stają się celami ataków, zdolność do ich inspekcji w trybie wojskowym jest częścią nowoczesnego odstraszania. Trzeba też zrozumieć aspekt cywilizacyjny, bo hydrografia to nie tylko domena wojskowych. Państwa morskie, takie jak Dania, Holandia, Wielka Brytania, Norwegia czy Szwecja, traktują hydrografię jako część gospodarczej suwerenności.

Bez nowoczesnych map batymetrycznych nie da się rozwijać portów głębokowodnych, planować rozbudowy terminali LNG czy rozwoju morskich farm wiatrowych. Każda inwestycja offshore od Baltic Pipe po morskie farmy OZE wymaga dokładnych i aktualnych danych o dnie i parametrach wód. Polska wchodzi dziś w okres intensywnej budowy infrastruktury offshore, a jednocześnie nie ma nowoczesnego okrętu hydrograficznego, który mógłby te dane generować i uaktualniać w skali państwa.

i Autor: Serwis X - Władysław Kosiniak-Kamysz/MON

Dlatego hydrografia to jednocześnie baza dla bezpieczeństwa wojskowego i gospodarczego. Okręt hydrograficzny MW może być więc narzędziem podwójnego zastosowania – w czasie pokoju wspierać rozwój gospodarki morskiej, a w czasie kryzysu i wojny stać się filarem przewagi informacyjnej. Taka synergia jest modelowo wykorzystywana w krajach skandynawskich – gdzie wojsko i cywilne służby hydrograficzne współdzielą dane, technologie i zasoby ludzkie.

Potrzeba zmian — teraz

Obecny stan MW RP w tym obszarze jest alarmujący. Okręty ORP „Arctowski” i ORP „Heweliusz” to jednostki, które mają po kilkadziesiąt lat. Nawet przy modernizacjach nie są w stanie zapewnić skokowej jakości danych, jaką gwarantują nowe konstrukcje z niskoszumowymi sonarami, dronami podwodnymi i cyfrowymi łańcuchami obróbki danych. Ich wiek oznacza nie tylko mniejszą skuteczność, ale także niższą interoperacyjność z NATO, które wymaga precyzyjnych i kompatybilnych formatów danych do planowania operacji wielonarodowych.

Budowa nowego okrętu hydrograficznego w polskiej stoczni powinna być impulsem rozwojowym. Można w ten sposób wciągnąć do projektu rodzimy przemysł stoczniowy, sektor technologii GIS i geofizycznych, uczelnie morskie, instytuty badawcze, a także rozwijać w Polsce kompetencje w zakresie budowy dronów morskich i systemów akustycznych. To oznacza nie tylko nowoczesny okręt, ale zbudowanie całego ekosystemu wiedzy i zasobów dla kolejnych pokoleń hydrografów, oceanografów i operatorów systemów morskich.

Polecany artykuł: Wojenna teraźniejszość i powojenna przyszłość Ukrainy w odczuciu jej obywateli

Dlatego twierdzenie, że „wszystko zaczyna się od okrętu hydrograficznego” nie jest sloganem, lecz głęboką prawdą o tym, jak działa nowoczesna potęga morska. Potęga ta nie opiera się wyłącznie na pociskach, rakietach i torpedach, ale na przewadze informacyjnej, świadomości sytuacyjnej i zdolności do kształtowania środowiska działań. Marynarka, która nie zna swojego morza, jest jak żołnierz w nieznanym terenie.

Polska jako kraj z ambicjami morskimi, strategicznym położeniem nad Bałtykiem i rosnącą infrastrukturą offshore nie może sobie pozwolić na ślepotę. Tak właśnie wygląda rola okrętu hydrograficznego. To fundament, warstwa zerowa. Od niej zaczyna się bezpieczna żegluga, skuteczna obrona wybrzeża, przewaga podwodna, odstraszanie minowe, rozpoznanie, ochrona infrastruktury krytycznej i gospodarka morska. Każda nowoczesna marynarka, która nie chce być jedynie symboliczną flotyllą, musi o tym pamiętać. I to jest lekcja, którą Polska powinna odrobić jak najszybciej.