Wojenna teraźniejszość i powojenna przyszłość Ukrainy w odczuciu jej obywateli

Kwestia pierwsza. Czy „wydarzenia na Ukrainie rozwijają się w dobrym kierunku? W grudniu 2021 r. „tak” odpowiedziało 20 proc. respondowanych. Jako że badania prowadzone były (we wrześniu) na reprezentatywnej próbie, to w tym materiale respondowani a obywatele będzie znaczyło to samo. Natomiast w marcu było 61 proc. optymistów. W sierpniu było ich 33 proc.

Kwestia druga. Czy ​​Ukraina jest w stanie przezwyciężyć istniejące problemy i trudności w ciągu najbliższych kilku lat? 30 proc. Ukraińców uważa to za możliwe, a 46 proc. jest przekonanych, że problemy uda się pokonać w dłuższej perspektywie, a 11 proc. obywateli na tą kwestię ma pesymistyczny pogląd.

Kwestia trzecia. Jak dobrze rząd wykonuje swoje funkcje w czasie wojny? Badani prezentowali swój stosunek to kilku obszarów działania rządu. Zadowolonych jest 50 proc. w tzw. obszarze edukacji i polityki zagranicznej. W kluczowym, w obronności narodowej, pozytywnie działania rządu ocenia 47 proc. i tyleż samo negatywnie. Aż 82 proc. negatywnie ocenia poczynania Kijowa w kwestiach dotyczących zwalczania korupcji.

Kwestia czwarta. Jakie jest zaufanie obywateli do instytucji społecznych? Tu nie ma niespodzianek. Największym zaufanie (91,5 proc.) obywateli darzy Siły Zbrojne Ukrainy. Dla porównania społeczne zaufanie do Ministerstwa Obrony Ukrainy wyraziło 63 proc. Partiom politycznym ufa 15 proc.

Siłą polityczną, której w okresie powojennym można powierzyć władzę, najczęściej zdaniem obywateli są osoby wywodzące się z SZU. Uważa tak 47 proc. ankietowanych). Tylko 17 proc. powojenny rząd widzi z osób z już istniejących partii politycznych, a 9 proc. ze środowiska biznesowego. Za rządem „wojskowym” opowiada się 52 proc. mieszkańców Ukrainy zachodniej i centralnej, 36 proc. południowej i 35 proc. wschodniej.

Kwestia piąta. Jakim politykom, urzędnikom i osobom publicznym ufają Ukraińcy? Najczęściej zaufani wyrażano do Wołdymyra Zełenskiego (51 proc.). 39 proc. ufnie podchodzi do Witalija Kliczki (mera Kijowa, b. boksera).Pozostali nie są znani bliżej Polakom, więc poprzestaniemy w tym opracowaniu na prezydencie Ukrainy.

Kwestia szósta. Wybory krajowe przed zakończeniem wojny? Tylko 28 proc. respondentów pozytywnie odnosi się do idei przeprowadzenia na Ukrainie wyborów krajowych (prezydenckich lub parlamentarnych) przed zakończeniem wojny, większość ankietowanych (56 proc.) ma do tego stosunek negatywny.

Kwestia siódma. Jaka jest wiara w zwycięstwo i wizja zwycięstwa? Są niezachwiane. 83 proc. respondentów wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie, a 11 proc. wprost przeciwnie. W pierwszej grupie 39 proc. uważa, że ​​nastąpi ono za rok, dwa lata, 19,5 proc. – że stanie się to do końca tego roku, 15 proc. – że nastąpi od 3 do 5 lat… Dla porównania: w lutym-marcu 2023 r. 50 społeczeństwa wierzyło, że zwycięstwo nadejdzie przed końcem roku.

Kwestia ósma. Co Ukraińcy mogą uznać z zwycięstwo? 38 proc. uważa, że zwycięstwem będzie wyparcie wojsk rosyjskich z całego terytorium Ukrainy i przywrócenie granic od stycznia 2014 r. 17,5 proc. uznałoby za zwycięstwo zniszczenie sił afresora i propagowanie powstania/upadku w Rosji. 17 proc. zadowoliłoby się przywróceniem status quo z 23 lutego 2022 r. Tylko 8 proc. uważa, że zwycięstwem byłoby zakończenie wojny, nawet gdyby Rosjanie nie wyszli z terenów zajętych po 24 lutego 2022 r.).

Kwestia dziewiąta. Jakie są poglądy na temat negocjacji pokojowych z Federacją Rosyjską? 47 proc. obywateli uważa, że jeśli Zachód zniesienie ograniczenia użycia jej broni do atakowania celów w Rosji, to do negocjacji dojdzie najszybciej. 29 proc. uważa, że negocjacje bez takiego przyzwolenia prowadziłby do osiągnięcia pokoju.

To najważniejsze wnioski płynące z badań („Ocena sytuacji w kraju i działań władz, zaufanie do instytucji społecznych, polityków, urzędników i osób publicznych, wiara w zwycięstwo…”) Centrum Razumkowa. Ukraińskie Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im O. Razumkova to pozarządowy ośrodek analityczny założony w 1994 r. W ośrodku na stałe pracuje ok. 45 osób, a ponad 100 – na kontraktach. Ogólnoukraińskie badania Centrum Razumkowa prowadzi ponad 300 ankieterów. W 2004 r. na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy Gurskiej (Polska) Centrum Razumkowa zostało uznane za najlepszą organizację pozarządową roku w Europie Wschodniej. Wyniki wrześniowych badań pozostawiamy do skomentowania Czytelnikom Portalu Obronnego.