Zełenski traci zaufanie Ukraińców? Sondaż ujawnia zaskakujące wyniki

Najnowszy sondaż opinii publicznej na Ukrainie przynosi zaskakujące wyniki. Jak przekazał portal Ukrainska Prawda, powołując się na wyniki badania, Walerij Załużny cieszy się zaufaniem aż 71 proc. Ukraińców. Tymczasem zaufanie do Wołodymyra Zełenskiego wynosi 49 proc.

Komu jeszcze ufają Ukraińcy?

Sondaż wykazał, że Ukraińcy najbardziej ufają przedstawicielom instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Oprócz Załużnego, wysokim zaufaniem cieszy się szef wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow (55 proc.) oraz dowódca 3. Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy, Andrij Biłecki (35 proc.).

Brak zaufania do polityków

Badanie ujawniło również brak zaufania do innych polityków. Poprzedniemu prezydentowi, Petrowi Poroszence, nie ufa prawie 80 proc. respondentów. Jeszcze gorzej wypada Julia Tymoszenko, której nie ufa niemal 85 proc. badanych. Mer Kijowa Witalij Kliczko i deputowany Europejskiej Solidarności Ołeksij Honczarenko również nie cieszą się dużym zaufaniem (odpowiednio 65 i 66 proc. braku zaufania).

Co oznaczają wyniki sondażu?

Trwająca od 24 lutego 2022 roku pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę znacząco wpłynęła na nastroje społeczne. Początkowo Zełenski cieszył się ogromnym poparciem (nawet 90% w pierwszych miesiącach wojny), co wynikało z jego roli jako symbolu oporu i jedności narodowej. Choć sondaże z marca i maja 2025 roku wskazywały na wzrost zaufania do Zełenskiego po jego konfrontacji z Donaldem Trumpem. To spadek może wynikać z krótkotrwałego efektu „zjednoczenia wokół flagi” w obliczu zewnętrznego konfliktu, który szybko wygasa, gdy uwaga wraca na problemy wewnętrzne, takie jak korupcja czy mobilizacja. Krytyka ze strony Trumpa, który twierdził, że Zełenski ma jedynie 4% poparcia, choć nieprawdziwa, mogła dodatkowo podsycić wątpliwości co do międzynarodowej pozycji prezydenta.

Jednak po ponad trzech latach konfliktu, Ukraińcy są zmęczeni przedłużającą się wojną, brakiem przełomu militarnego oraz trudną sytuacją gospodarczą i społeczną. Sondaże wskazują na rosnącą gotowość do ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji (np. sondaż KMIS z 2024 roku), co może odzwierciedlać frustrację brakiem postępu w konflikcie. Zełenski, jako prezydent, jest obarczany odpowiedzialnością za te trudności, nawet jeśli wynikają one z czynników zewnętrznych, takich jak ograniczenie pomocy Zachodu.

Nie możemy także zapominać o tym, że decyzja Zełenskiego o odwołaniu Wałerija Załużnego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych w lutym 2024 roku była szeroko komentowana i krytykowana. Załużny, postrzegany jest jako bohater wojenny, cieszył się ogromnym poparciem społecznym (88% w grudniu 2023 roku). Jego odwołanie, a następnie mianowanie ambasadorem w Wielkiej Brytanii, zostało odebrane przez wielu Ukraińców jako próba usunięcia potencjalnego rywala politycznego, co podkopało zaufanie do prezydenta. Plotki o napięciach między Zełenskim a Załużnym, w tym o pomijaniu generała w komunikacji z dowódcami, dodatkowo pogłębiły wrażenie konfliktu w łonie władzy, co negatywnie wpłynęło na wizerunek prezydenta.

Poza tym sondaże wskazują na rosnące rozczarowanie Ukraińców kwestiami wewnętrznymi, takimi jak korupcja i nieskuteczność administracji. Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) w grudniu 2023 roku zauważył, że zaufanie do władz, w tym do Zełenskiego, spada z powodu afer korupcyjnych i nieudanej kontrofensywy.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badań Społecznych i Marketingowych "SOCIS", Instytut Badań Strategicznych i Prognoz "Janus" oraz portal Barometr Nastrojów Społecznych w dniach od 6 do 11 czerwca. Łącznie przeprowadzono wywiady z 2 tys. respondentów w wieku 18 lat i starszych. Mieszkańcy terytoriów okupowanych przez Rosję i Ukraińcy przebywający poza granicami kraju nie wzięli udziału w badaniu.