Saab sprzedaje Gripeny do Peru. Szwecja rozpycha się w Ameryce Południowej

Gripen E/F to platforma zaprojektowana z myślą o przyszłości. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej awioniki, nowoczesnego radaru AESA (Raven ES-05), zdolności do działania w środowisku zakłóceń elektromagnetycznych oraz szerokiemu wachlarzowi uzbrojenia zarówno powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia.

Szwedzka maszyna zapewnia przewagę informacyjną i operacyjną nawet przy ograniczonym budżecie. Co istotne, Saab oferuje swoim klientom nie tylko produkt, ale cały pakiet współpracy: od szkoleń i transferu wiedzy, przez udział lokalnych podmiotów przemysłowych w produkcji, po opcje montażu końcowego, tworzenie centrów serwisowych, a nawet budowę wspólnych programów badawczo-rozwojowych.

To podejście zostało z powodzeniem wdrożone w Brazylii, gdzie lokalny przemysł (w tym Embraer) aktywnie uczestniczy w realizacji zamówienia na 36 samolotów Gripen, a co więcej – rozwija własne wersje dwumiejscowe i buduje wokół programu kompetencje lotnicze w skali całego państwa.

Szwecja szuka kolejnych partnerów w regionie Ameryki Południowej. Oprócz Peru trwają również rozmowy z Kolumbią, gdzie Saab zabiega o sprzedaż do 24 maszyn Gripen E/F. Zatem rynek latynoamerykański jest dziś jednym z priorytetów eksportowych dla szwedzkiego przemysłu zbrojeniowego.

W przypadku Peru istotnym elementem są również kwestie finansowe. Planowana wartość zakupu sięga około 2 miliardów dolarów amerykańskich, co peruwiańskie władze planują sfinansować poprzez państwowy bank Banco de la Nación. Dzięki temu zakup mógłby zostać zrealizowany bez bezpośredniego obciążenia budżetu obronnego, co jest szczególnie ważne w warunkach gospodarki rozwijającej się.

Warto zaznaczyć, że omawiana oferta nie dotyczy wyłącznie samych samolotów – Saab i rząd szwedzki oferują kompleksowy pakiet: wsparcie logistyczne, szkoleniowe, symulatory, uzbrojenie oraz potencjalną możliwość montażu lub serwisowania maszyn w samej Ameryce Południowej. Dla Peru może to oznaczać nie tylko wzrost zdolności operacyjnych, ale także stworzenie miejsc pracy, rozwój know-how i zacieśnienie relacji bilateralnych z państwem należącym do elity technologicznej w Europie.

Szwedzki model eksportowy, podobnie jak w przypadku Brazylii, opiera się na transparentności, elastyczności i współpracy przemysłowej. Saab nie stara się narzucać gotowych rozwiązań, lecz dostosowuje ofertę do potrzeb i możliwości partnera, co czyni go konkurencyjnym wobec francuskich czy amerykańskich producentów, których oferty bywają mniej elastyczne lub droższe.

Szwedzki parlament, dając zielone światło do negocjacji, wysyła jasny sygnał, że państwo jest gotowe wspierać Saab nie tylko jako firmę komercyjną, ale jako element systemu bezpieczeństwa narodowego i narzędzie polityki zagranicznej. Takie podejście do eksportu uzbrojenia – oparte na szerokiej zgodzie politycznej, pragmatyzmie i etycznym podejściu do klienta czyni ofertę Szwecji atrakcyjną nie tylko technicznie, ale także wizerunkowo.

Należy też zauważyć, że równolegle Szwecja oferuje cztery samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia GlobalEye dla Danii, pokazuje to, że Saab funkcjonuje dziś jako ważny gracz w skali globalnej, zdolny do oferowania nie tylko myśliwców, ale całych systemów kontroli i obrony przestrzeni powietrznej.

Peruwiańska decyzja jeśli finalnie zapadnie na korzyść Gripena – może więc mieć charakter przełomowy nie tylko dla lokalnych sił powietrznych, ale także dla kształtu współpracy regionalnej i układu sił w Ameryce Południowej. Szwecja natomiast będzie mogła dopisać kolejny rozdział do historii swojego eksportu obronnego, który od lat opiera się na jakości, partnerstwie i zaufaniu, a nie na narzucaniu gotowych rozwiązań bez udziału lokalnego potencjału. W tym świetle opisywana decyzja parlamentu to nie tylko dokument administracyjny, ale akt polityczny, gospodarczy i strategiczny o dużym znaczeniu międzynarodowym.