Litwa fortyfikuje most do Rosji. „Zęby smoka” mają zatrzymać przeciwnika

8 października Ministerstwo Obrony Litwy zakomunikowało we wpisie na platformie X, że wojsko rozmieściło zapory przeciwczołgowe („zęby smoka” - czyli specjalne, trójkątne konstrukcje betonowe) na rzece Niemen na granicy z Rosją (Obwód Królewiecki) i planuje zablokować inne mosty w tym rejonie.

Jak napisał minister obrony Litwy Laurynas Kasčiūnas:

"Ufortyfikowaliśmy kolejny most przez Niemen do Obwodu Królewieckiego . „Zęby smoka” zostaną ostatecznie uzupełnione żelaznymi belkami, które zostaną osadzone i wzmocnione. Litewska armia testuje je teraz, oceniając, jak powstrzymują wkraczający ciężki sprzęt. Fortyfikowane przebiega zgodnie z planem. Niektóre mosty zostaną ufortyfikowane, inne przygotowane do wysadzenia (dopiero po uzyskaniu informacji wywiadowczych). Umocnienia fizyczne (jeże, „zęby smoka”) są tylko pomocnicze i będą osłaiane”.