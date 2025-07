Tragedia w Bangladeszu. Samolot rozbił się na terenie szkoły – dziesiątki ofiar

Do tragedii doszło w Milestone School and College na północnych przedmieściach Uttara. Nagranie z miejsca zdarzenia ukazuje ogromny pożar i gęsty dym po tym, jak samolot uderzył w dwupiętrowy budynek - zwraca uwagę BBC.

Siły zbrojne poinformowały w oświadczeniu na Facebooku, że samolot F-7 doznał usterki mechanicznej po starcie na ćwiczenia tuż po godzinie 13:00 czasu lokalnego. Pilot był wśród ofiar śmiertelnych, dodały siły powietrzne.

Jak poinformował lekarz z Narodowego Instytutu Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, ponad 50 osób, w tym dzieci i dorosłych, trafiło do szpitala z powodu oparzeń.

Rezaul Islam, nauczyciel uczelni, powiedział BBC Bangla, że widział, jak samolot „bezpośrednio” uderzył w budynek. Masud Tarik, inny nauczyciel, powiedział agencji Reuters, że usłyszał eksplozję: „Kiedy się obejrzałem, widziałem tylko ogień i dym... Było tu wielu opiekunów i dzieci”.

Jeden z uczniów powiedział, że widział, jak samolot uderzył w budynek „na jego oczach”.

Akcja ratunkowa i reakcja władz

Na miejscu zdarzenia pracuje dziewięć jednostek straży pożarnej oraz sześć karetek pogotowia. Ratownicy przeszukiwali zwęglone gruzy w poszukiwaniu ocalałych.

Muhammad Yunus, przywódca tymczasowego rządu Bangladeszu, powiedział, że zostaną podjęte „niezbędne środki” w celu zbadania przyczyny wypadku i „zapewnienia wszelkiej pomocy”.

„To moment głębokiego smutku dla narodu. Życzę rannym szybkiego powrotu do zdrowia i nakazuję wszystkim władzom, w tym szpitalom, zajęcie się tą sytuacją z najwyższą powagą” – napisał w poście na X.

🚨 BREAKING: Bangladesh Air Force plane crashes near Milestone College, Uttara Diabari. Rescue operations underway. More details soon... pic.twitter.com/s3t5qmlRDg— Defence research forum DRF (@Defres360) July 21, 2025

Samolot F-7

Samolot F-7, znany również jako Chengdu J-7 w wersji eksportowej, jest kluczowym elementem floty Sił Powietrznych Bangladeszu (BAF). Ten chiński jednosilnikowy myśliwiec, oparty na radzieckim MiG-21, został wprowadzony do służby w Bangladeszu jako tani i niezawodny samolot przechwytujący i szturmowy, pełniący również rolę szkoleniową.

Samolot F-7 pojawił się w Bangladeszu w 1989 roku, kiedy dostarczono pierwsze 20 egzemplarzy, a kolejne partie (20 sztuk) zakupiono w latach 1999–2006. Najbardziej zaawansowanym wariantem jest F-7 BGI, z którego 16 sztuk dostarczono w latach 2012–2013. Ten model, opracowany specjalnie na potrzeby BAF przez Chengdu Aircraft Corporation, jest uznawany za najbardziej zaawansowaną wersję F-7, przewyższającą nawet chiński J-7G, dzięki ulepszonej awionice, radarowi i zdolnościom bojowym. F-7 BGI, obsługiwany przez eskadrę ThunderCat, został zakupiony jako rozwiązanie przejściowe, dopóki BAF nie wprowadzi nowocześniejszych jednosilnikowych myśliwców w ramach programu modernizacji Forces Goal 2030.

F-7 BGI charakteryzuje się prędkością maksymalną Mach 2,2 (ok. 2175 km/h), napędzaną silnikiem odrzutowym Liyang WP-13F o ciągu 82 kN z dopalaczem. Wyposażony jest w radar KLJ-6F o zasięgu wykrywania ponad 86 km, zdolny do śledzenia sześciu celów i atakowania dwóch jednocześnie, oraz nowoczesny kokpit z trzema wyświetlaczami wielofunkcyjnymi (MFD) i systemem HOTAS. Uzbrojenie obejmuje działko 23 mm, pociski krótkiego zasięgu PL-5, PL-7, PL-9, AIM-9 Sidewinder, bomby kierowane i niekierowane do 3000 funtów, a także pociski przeciwokrętowe C-704. Samolot ma zdolności do walki elektronicznej (EW), ale nie obsługuje pocisków poza zasięgiem wzroku (BVR), co ogranicza jego możliwości w nowoczesnym polu walki.

W 2023 roku BAF posiadało 36 myśliwców F-7 i 11 dwumiejscowych wersji szkoleniowych FT-7, w tym warianty F-7MB, F-7MG, F-7BG oraz F-7 BGI. Samoloty te są używane głównie do przechwytu, wsparcia naziemnego i szkolenia pilotów, choć ich starzejąca się konstrukcja sprawia, że są coraz mniej konkurencyjne w porównaniu z nowoczesnymi myśliwcami. W ramach Forces Goal 2030 Bangladesz planuje zastąpienie F-7 bardziej zaawansowanymi maszynami, takimi jak JF-17 Thunder, do 2034 roku, ze względu na ograniczenia w awionice, uzbrojeniu i niezawodności operacyjnej.