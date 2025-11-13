Niemieckie partie rządzące, CDU/CSU i SPD, porozumiały się w sprawie nowej ustawy o służbie wojskowej.

Ustawa wprowadzi obowiązkowe badania lekarskie dla mężczyzn i mechanizm losowania do służby w Bundeswehrze.

Szczegóły reformy zostaną ogłoszone w czwartek, a wejście w życie planowane jest na początek 2026 roku.

Po tygodniach intensywnych dyskusji i sporów, CDU/CSU i SPD w Niemczech osiągnęły zasadnicze porozumienie w kwestii nowej ustawy o służbie wojskowej. Informacje na ten temat, uzyskane przez redakcję WELT, wskazują, że szczegóły zostaną przedstawione frakcjom już w czwartek (13 listopada). Spotkanie kryzysowe, które doprowadziło do tego przełomu, odbyło się w środowy wieczór (12 listopada). Uczestniczyli w nim kluczowi politycy, w tym minister obrony Boris Pistorius (SPD), przewodniczący frakcji CDU/CSU Jens Spahn oraz Matthias Miersch z SPD, a także eksperci ds. obronności z obu frakcji. To porozumienie otwiera drogę do uchwalenia ustawy przez Bundestag jeszcze w grudniu, co było niemożliwe po nieudanej próbie osiągnięcia konsensusu w październiku.

Obowiązkowe Badania i Losowanie: Nowe Zasady dla Mężczyzn

Zgodnie z informacjami gazety „Bild”, kluczowym elementem nowej ustawy będzie obowiązek stawienia się na badania lekarskie dla wszystkich młodych mężczyzn z danego rocznika. Jeśli po tych badaniach liczba ochotników do służby wojskowej okaże się niewystarczająca, przewidziany jest drugi etap, w którym zastosowane zostanie losowanie. To właśnie losowanie ma zdecydować, kto ostatecznie zostanie powołany do służby w Bundeswehrze. Minister obrony Boris Pistorius konsekwentnie nalegał na wprowadzenie powszechnych badań lekarskich dla całego rocznika, co ma zapewnić kompleksowy przegląd potencjalnych rekrutów.

Według informacji agencji Reuters, pochodzących z kręgów rządowych i parlamentarnych, pierwotny projekt ustawy autorstwa Pistoriusa zakładał, że na początku 2026 roku wszyscy 18-latkowie otrzymają kwestionariusz. Obowiązek odpowiedzi na ten kwestionariusz dotyczyć będzie mężczyzn, natomiast kobiety będą mogły to zrobić dobrowolnie. Kwestionariusz ten stanowi już wstępny etap badań.

Fazy Wprowadzenia Nowej Służby Wojskowej:

Początek 2026 r.: Wszyscy 18-latkowie otrzymują kwestionariusz. Mężczyźni mają obowiązek na niego odpowiedzieć, kobiety mogą to zrobić dobrowolnie.

Pierwszy rok: Planowane pozyskanie około 20 000 ochotników z jednego rocznika.

Od połowy 2027 r.: Cała grupa wiekowa, licząca około 300 000 mężczyzn, zostanie poddana pełnej kontroli w celu określenia zdolności do służby wojskowej. W tym etapie procedura losowania zostanie zniesiona.

W przypadku braku wystarczającej liczby ochotników, ustawa przewiduje możliwość ponownego wprowadzenia przymusowego poboru. W ustawie ma znaleźć się ogólna formuła dotycząca sprawiedliwej procedury selekcyjnej, a szczegóły zostaną doprecyzowane w osobnej ustawie. Jej uchwalenie będzie konieczne tylko wtedy, gdy rząd stwierdzi niedobór rekrutów, a Bundestag wyrazi na to zgodę. Ta przeszkoda przed wprowadzeniem przymusu była kluczowa dla SPD i została zachowana w pierwotnym projekcie ustawy Pistoriusa.

Cele i Wyzwania: Wzrost Bundeswehry w Obliczu Zagrożeń

Nowa ustawa o służbie wojskowej ma wejść w życie na początku 2026 roku. Głównym celem jest zwiększenie liczebności Bundeswehry do około 260 000 mężczyzn i kobiet w stałych siłach zbrojnych oraz 200 000 rezerwistów. Jest to odpowiedź na zmieniającą się sytuację geopolityczną, zwłaszcza na zagrożenie ze strony Rosji i wynikające z tego zmiany w planach NATO. Dotychczasowy cel 203 000 żołnierzy nigdy nie został osiągnięty, co podkreśla pilną potrzebę reformy.

Minister Pistorius wielokrotnie podkreślał, że celem powszechnych badań nie jest tylko bieżące zwiększenie liczebności wojska, ale również zapewnienie, że w razie potrzeby obrony kraju, Niemcy będą "naprawdę zdolni do działania i naprawdę wiedzą, kto w ogóle może zostać powołany do służby".

Politycy CDU/CSU wielokrotnie wyrażali wątpliwości, czy sama dobrowolność wystarczy do szybkiego i efektywnego zwiększenia liczebności Bundeswehry. Jednak w negocjacjach koalicyjnych SPD przeforsowała wymóg dobrowolności. Wątpliwości co do skuteczności dobrowolnego systemu były główną przyczyną długotrwałych sporów.

Pobór do wojska został zawieszony w Niemczech w 2011 roku, jednak nadal jest zapisany w ustawie zasadniczej. Może on zostać ponownie wprowadzony zwykłą większością głosów w Bundestagu, jeśli parlament stwierdzi stan napięcia lub obrony. Konstytucja Niemiec przewiduje obowiązek służby wojskowej dla mężczyzn. Kwestia włączenia kobiet do obowiązkowej służby jest przedmiotem ciągłych dyskusji, jednak obecnie brakuje większości popierającej zmianę konstytucji w tym zakresie.