Polscy piloci F-35 gotowi do akcji. Kolejna grupa ukończyła szkolenie w USA

Jak napisał w komunikacie na platformie X Sztab Generalny Wojska Polskiego, kolejni polscy piloci ukończyli szkolenie w USA. Jak możemy przeczytać:

"W bazie Gwardii Narodowej Ebbing w Arkansas odbyła się ceremonia ukończenia szkolenia lotniczego (Transition Course) kolejnych pilotów wielozadaniowego samolotu F-35A Lightning II. Przed pilotami kolejny etap – kurs instruktorski. W USA łącznie ma zostać przeszkolonych 24 polskich pilotów. Rozpoczął się również trening pierwszej grupy techników, która będzie stanowić początkową kadrę obsługi samolotu F-35 w Polsce".

Szkolenie polskich pilotów rozpoczęło się oficjalnie 31 stycznia 2025 roku na bazie Ebbing Air National Guard Base w Fort Smith w stanie Arkansas. Jest to główny ośrodek szkoleniowy dla zagranicznych pilotów w ramach programu Foreign Military Sales (FMS), obsługiwany przez 85th Fighter Group, będący jednostką podległą 33rd Fighter Wing z bazy Eglin na Florydzie. Pierwsze dwa polskie F-35A (oznaczone numerami 3501 i 3502) zostały dostarczone do Ebbing w grudniu 2024 roku z fabryki Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie, gdzie 28 sierpnia 2024 roku odbyła się ceremonia prezentacji pierwszego samolotu, oznaczonego jako AZ-01 „Husarz”

Pierwszy lot polskiego pilota na F-35A odbył się 31 stycznia 2025 roku, co uznano za historyczny moment dla polskich Sił Powietrznych. Szkolenie rozpoczęło sześciu pilotów, wybranych spośród doświadczonych lotników operujących na F-16C/D z baz w Krzesinach i Łasku. Przed lotami przeszli oni 12-tygodniowy kurs teoretyczny i symulatorowy w bazie Eglin, rozpoczęty w październiku 2024 roku. Program szkoleniowy obejmuje zarówno loty z instruktorem w osobnym samolocie, ponieważ F-35A nie ma wersji dwumiejscowej, jak i zaawansowane symulacje, które przygotowują pilotów do operacji bojowych, w tym misji przechwytujących, uderzeniowych, rozpoznawczych i walki elektronicznej.

W marcu bieżącego roku miało miejsce pierwsze tankowanie w locie polskich F-35 "Husarz" w którym brał udział polski pilot. To ważne zdarzenie została ujawniona przez Illinois Air National Guard, do której należał samolot KC-135 Stratotanker podający paliwo dla polskiego F-35A Husarz.

9 maja 2025 roku odbyła się ceremonia ukończenia szkolenia przez pierwszą grupę dwóch polskich pilotów, co zbiegło się z osiągnięciem przez 85th Fighter Group wstępnej zdolności operacyjnej (Initial Operational Capability, IOC). W czasie uroczystości podkreślono znaczenie współpracy polsko-amerykańskiej i integracji polskich pilotów z innymi krajami NATO, takimi jak Finlandia, Niemcy czy Singapur, które również szkolą swoich pilotów w Ebbing. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pogratulował pilotom, podkreślając ich profesjonalizm i rolę w wzmacnianiu zdolności obronnych Polski.

Łącznie szkolenie obejmuje 24 polskich pilotów oraz 92 techników, z czego pierwsza grupa techników ma rozpocząć kursy w trzecim kwartale 2025 roku, a zakończenie zaplanowano na koniec 2026 roku. Szkolenie techników obejmuje zarówno obsługę samolotów, jak i kwalifikacje instruktorskie dla 17 osób, co pozwoli na prowadzenie dalszych kursów w Polsce. Pierwsze osiem F-35A pozostanie w USA do 2027 roku na potrzeby szkolenia, a dostawy do Polski, do baz w Łasku i Świdwinie, rozpoczną się w styczniu 2026 roku, z pełną zdolnością operacyjną (FOC) planowaną na 2030 rok dla Łasku i 2032 dla Świdwina.

F-35 Husarz w służbie RP

W sierpniu 2024 roku miała miejsce prezentacja pierwszego polskiego samolotu F-35 o numerze fabrycznym AZ-01, który opuścił zakład montażowy Lokcheed Martin w Fort Worth w Teksasie.

Zgodnie z podpisaną w 2020 r. umową Polska ma otrzymać 32 myśliwce z pakietem szkoleniowym oraz zapasowymi silnikami za łączną kwotę 4,6 mld dol. Cena jednego samolotu wynosiła wtedy ok. 87 mln dol. Dostawy mają potrwać od bieżącego do 2030 r. Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty V generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur; produkowane są od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - w Europie trafiająso m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech, a w kolejnych latach także do Polski.